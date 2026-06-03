शहडोल में रिटायर्ड बुजुर्ग की खून से सनी डेडबॉडी मिली, लूटपाट व मर्डर का शक
शहडोल में एक घर में बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक कर्मी की डेडबॉडी मिली. बॉडी में चोटों के गंभीर निशान. वह अकेले रहते थे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 5:28 PM IST
शहडोल : शहर में रिटायर्ड बुजुर्ग बैंक कर्मी का शव उन्हीं के घर में मिला है. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. रिटायर्ड बैंक कर्मी का शव पर जिस अवस्था में मिला है और उस पर जिस तरह के घाव के निशान हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या ये हत्या है या कुछ और. वैसै प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है.
शव नग्न अवस्था में मिला
मामला शहडोल की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बलपुरवा बस स्टैंड के पास का है. मैन रोड में एक मकान है, जहां 81 साल के जगदीश प्रसाद मिश्रा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है. जगदीश प्रसाद मिश्रा रिटायर्ड बैंक कर्मी थे. घटना की जानकारी तब मिली, जब डेली रूटीन की तरह सुबह खाना बनाने के लिए एक महिला उनके घर पहुंची तो मुख्य कमरे के भीतर जगदीश प्रसाद मिश्रा का शव पड़ा मिला. बुजुर्ग का शव नग्न अवस्था में मिला है, उसके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान भी हैं.
एसपी भी पहुंचे घटनास्थल पर
जैसे ही खून से लथपथ अवस्था में शव को देखा महिला ने तुरंत ही आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना पुलिस थाने को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का बारीकी से जायाजा लिया, इसके बाद फोरेंसिक टीम भी मौके बुलाई गई. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. परिजनों से भी पुलिस ने बात की है. लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा.
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पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
स्थानीय लोगों के अनुसार जगदीश प्रसाद मिश्रा लंबे समस्या अकेले रह रहे थे, ऐसे में उनके मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपने जांच को आगे बढ़ा रही है. सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे का कहना है "प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. घर में चोरी या लूटपाट हुई है, या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा."