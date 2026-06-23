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शहडोल मेडिकल कॉलेज खुद बीमार, यू-ट्यूब के सहारे MBBS की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स

शहडोल मेडिकल कॉलेज में स्टाफ का भारी अभाव ( ETV BHARAT )