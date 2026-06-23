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शहडोल मेडिकल कॉलेज खुद बीमार, यू-ट्यूब के सहारे MBBS की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स

शहडोल मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी से जूझ रहा. डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही मरीज भी परेशान.

Shahdol Medical College
शहडोल मेडिकल कॉलेज में स्टाफ का भारी अभाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:19 PM IST

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शहडोल : शहडोल का शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज खुद बीमार है. प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के 35 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं. क्लासेस कम लगने से डॉक्टरी के पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स यू-ट्यूब की मदद से सेल्फ स्टडी करने पर मजबूर हैं. इसके सथ ही स्टाफ की कमी से यहां पहुंचने वाले मरीज भी निराश होकर लौट जाते हैं.

कहां, कितने पद खाली पड़े हैं

शहडोल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है. यहां सहायक प्राध्यापक के 47 में से 26, सह प्राध्यापक के 31 में से 10 और प्राध्यापक के 24 में से 12 पद खाली हैं. जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 82 में से 47 तो सीनियर के 60 में से 35 पद खाली हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य कैसा होगा. जब शिक्षक नहीं होंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं होगी तो यहां से कैसे डॉक्टर निकलेंगे. स्टाफ कम होने से मरीजों पर भी असर पड़ता है.

नर्सिंग स्टाफ में भी कई पद खाली

शहडोल मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल और नर्सिंग का भी हाल बेहाल है. पैरामेडिकल के 162 में से 62 और नर्सिंग के 290 में से 79 पद खाली हैं. कॉलेज में ऐसा एक भी संवर्ग नहीं है, जहां पद खाली न हों. शैक्षणिक संवर्ग में ट्यूटर के 27 में से 7, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के 20 में से 9, गैर शैक्षणिक संवर्ग के 34 में 21 पद खाली हैं. नर्सिंग सिस्टर के पूरे 35 में 35 पद तो नर्सिंग ऑफिसर के 253 में से 42 पद खाली हैं.

दूरदराज जिलों के मरीज भी पहुंचते हैं

शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेक कहते हैं "खाली पदों को लेकर लगातार शासन को पत्राचार किया जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन भी निकाले जा रहे हैं. हाल ही में कुछ पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं, जिनकी स्क्रुटनी की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही भर्ती की जाएगी." शहडोल मेडिकल कॉलेज आदिवासी अंचल का इकलौता कॉलेज है. शहडोल संभाग के सभी जिलों के मरीज यहां आते ही हैं. इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, और छत्तीसगढ़ के मरीज भी आते हैं.

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