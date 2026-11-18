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हॉकी की जादूगर बेटियों का मध्य प्रदेश में धमाल, गूंजा 'चक दे इंडिया', क्रेज बढ़ाने वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर

शहडोल सहित पूरे विंध्य में हॉकी का क्रेज बढ़ा ( Etv Bharat )

शहडोल : मध्य प्रदेश में होने जा रही वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. खास बात ये है कि वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सहारे पूरे मध्य प्रदेश में हॉकी के प्रति अलख जगाने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत इस टूर्नामेंट और हॉकी के प्रचार प्रसार के लिए एशिया चैंपियन की ट्रॉफी को सभी संभागों में घुमाया जा रहा है. ये ट्रॉफी शहडोल के संभागीय मुख्यालय पर भी पहुंची.

चैंपियंस ट्रॉफी देख उछल पड़े हॉकी प्रेमी