हॉकी की जादूगर बेटियों का मध्य प्रदेश में धमाल, गूंजा 'चक दे इंडिया', क्रेज बढ़ाने वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर
मध्य प्रदेश में पहली बार वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल में 19 नवंबर से. पूरे प्रदेश में ट्रॉफी का भ्रमण. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 3:54 PM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश में होने जा रही वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. खास बात ये है कि वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सहारे पूरे मध्य प्रदेश में हॉकी के प्रति अलख जगाने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत इस टूर्नामेंट और हॉकी के प्रचार प्रसार के लिए एशिया चैंपियन की ट्रॉफी को सभी संभागों में घुमाया जा रहा है. ये ट्रॉफी शहडोल के संभागीय मुख्यालय पर भी पहुंची.
चैंपियंस ट्रॉफी देख उछल पड़े हॉकी प्रेमी
वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही शहडोल पहुंची तो जय स्तंभ चौक पर भव्य स्वागत किया गया. ट्रॉफी को जय स्तंभ चौक से होते हुए प्रमुख मार्गों में घुमाया गया. इसमें कई खिलाड़ी और बच्चे शामिल हुए. ट्रॉफी को रैली के रूप में गांधी चौक से गुजरते हुए महात्मा गांधी स्टेडियम तक लाया गया, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया.
इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि पहली बार शहडोल संभाग में किसी बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी पहुंची थी. स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर हॉकी खेल चुके शानुल्लाह खान कहते हैं "हॉकी को प्रमोट किया जा रहा है. इसी के तहत ट्रॉफी का भ्रमण कराया जा रहा है, जिससे हॉकी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े."
भोपाल से शुरू ट्रॉफी का भ्रमण संभागीय मुख्यालयों पर
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रदेश के अलग-अलग संभागों में घुमाई जा रही है. कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप सिंह यादव बताते हैं "हॉकी वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को प्रदेश के सभी संभागों में भ्रमण कराया जा रहा है. 10 नवंबर से भोपाल से यात्रा की शुरुआत हुई. इसके बाद इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से ग्वालियर मुरैना होते हुए सागर पहुंचे. सागर से रीवा और अब शहडोल से जबलपुर जाएंगे. ट्रॉफी टूर का समापन 19 नवम्बर को भोपाल में होगा."
भोपाल में होगी एशियन हॉकी चैंपियंस प्रतियोगिता
मध्य प्रदेश में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपलेक्स नाथू बरखेड़ा भोपाल में होगा, जहां नवनिर्मित स्टेडियम है. इसे हाल ही में FIH से मान्यता मिली है. यह पहला बड़ा इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है. इससे पहले भारत दो बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है. साल 2023 में झारखंड के रांची में हुआ था. साल 2024 में बिहार के राजगीर में. मध्य प्रदेश को पहली बार ये मौका मिला है.
कब से कब तक टूर्नामेंट, कितनी टीमें
ये टूर्नामेंट 19 नवंबर से 28 नवंबर तक खेला जाएगा. पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन भारत है. इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट देखने के लिए ऑनलाइन क्यूआर कोड पास के जरिए फ्री एंट्री की व्यवस्था की गई है. भारत का पहला मुकाबला 19 नवंबर को मलेशिया के साथ होगा.
एशिया लेवल के इस तरह के दो महिला हॉकी टूर्नामेंट होते हैं. हॉकी एशिया कप हर 4 साल में होता है. ये टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के रूप में भी काम करता है. महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हर एक या दो साल के अंतराल पर आयोजित होती है. इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी. इसमें एशिया की टॉप 6 टीमें हिस्सा लेती हैं.
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उमरिया में हॉकी की नर्सरी अभी भी है
हाल ही में शहडोल संभाग के उमरिया के रहने वाले करण गौतम का सिलेक्शन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में हुआ है, जो कि मिस्र में होगा. उमरिया में हॉकी की अच्छी खासी नर्सरी है. अनूपपुर में हॉकी का खेल न के बराबर देखा जाता है. कभी ये इलाका हॉकी खेल के जाना जाता था. पूर्व हॉकी खिलाड़ी शानुल्लाह खान बताते हैं "उमरिया में हॉकी की नर्सरी अभी है. अनूपपुर और शहडोल में हॉकी के मैदान ही नहीं बचे. वह खुद भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं. उनके समय में शहडोल में जबरदस्त हॉकी की प्रैक्टिस हुआ करती थी. 1992 के बाद से अनूपपुर शहडोल जैसे जगह पर हॉकी पूरी तरह से बंद हो गई."