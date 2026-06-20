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बैंगनी धान में सफेद चावल, शहडोल के किसानों के पास सुरक्षित है भाटाफूल धान का खजाना

धान का रंग भी बैगनी कलर का होता है. हालांकि इसका चावल पूरी तरह से सफेद होता है. जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है. यह पुराने जमाने के धान की किस्म है. किसान चिंता व्यक्ति करते हुए कहते हैं कि, ''हाइब्रिड के दौर में धान की इस किस्म की खेती जरूर चिंता का विषय है. हाइब्रिड धान के दौर में इसका अस्तित्व अब खतरे में है, क्योंकि हाइब्रिड धान के बराबर इसका उत्पादन नहीं होता है. लेकिन इसकी जो क्वालिटी है आज भी कई किसानों के यहां इसे बनाए हुए है.''

पुराने किसानों के यहां जिंदा है भाटाफूल ऐंताझर गांव के रहने वाले सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव पिछले कई सालों से खेती किसानी करते आ रहे हैं. वह खेती में नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव बताते हैं कि, ''उन्होंने पिछले कुछ सालों से भाटाफूल धान के किस्म की खेती करनी शुरू की है और उसका बीज भी घर में बनाकर रखे हुए हैं.'' भाटाफूल धान की वैरायटी को लेकर वो कहते हैं कि, ''ये बहुत ही पुरानी किस्म है. इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो बाली होती है वो बैगनी कलर की होती है.

शहडोल: विंध्य के शहडोल में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ सीजन की शुरुआत भी हो जाती है. खरीफ सीजन में शहडोल जिले में सबसे ज्यादा बड़े रकबे में धान की खेती की जाती है. यही वजह है कि आज भी क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जहां धान की बहुत ही पुरानी किस्म की वैराइटी भी मिल जाती है. जिसकी खूबी आज भी किसानों के बड़े काम आती है. इन्हीं में से धान की एक वैरायटी है भाटाफूल, जो खाने में लाजवाब होता है.

अब कम होती है भाटाफूल धान की खेती (ETV Bharat)

भाटाफूल क्यों है खास?

भाटाफुल धान को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, ''ये पुरानी देसी वैरायटी है और क्षेत्र के किसान पीढ़ियों से इसकी खेती करते चले आ रहे हैं. जैसा कि इसका नाम है भाटाफूल तो इसका रंग भी बैगनी कलर का होता है. इसका चावल जरूर सफेद होता है लेकिन धान का कलर बैगनी होता है. ये ना बहुत पतला होता है ना बहुत मोटा होता है. मध्यम आकार का चावल होता है, जो स्वादिष्ट होता है. यह 120 से 135 दिन के लगभग की फसल होती है.''

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''आज भी पुराने किसान इस धान के बीज बचाकर रखे हुए हैं. शहडोल जिले के बुढार ब्लॉक, गोहपारू ब्लॉक और सोहागपुर ब्लॉक के भी कुछ किसानों के पास इसका बीज मिल जाता है. वो इसकी खेती करते हैं, ये धान के पुराने किस्म में से एक हैं.''

किसानों के पास सुरक्षित है भाटाफूल धान का खजाना (ETV Bharat)

जंगली धान को खत्म करने उपयोग

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, ''ये भाटाफूल धान की वैरायटी इसलिए भी किसानों के लिए खास होती है, क्योंकि जब कभी खेत में जंगली धान की फसल जिसे लोकल लैंग्वेज में पसही के नाम से भी जाना जाता है, बहुतायत में हो जाता है तो खेत में जब खरपतवार नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी डाला जाता है तो ये उस पर काम नहीं करता. क्योंकि वो जंगली धान की एक वैरायटी होती है. तब उसे नष्ट करने के लिए किसान भाटाफूल धान की खेती कर देते हैं.

जब भाटाफूल धान उग जाता है तो बैगनी कलर की बालियां होने के चलते जंगली धान पसही को छांट करके वो खेतों से बाहर निकाल देते हैं. जिससे जंगली धान से खेत मुक्त हो जाता है. ये एक तरह से इसका बहुत ही बढ़िया एग्रोनॉमिक उपयोग होता है. क्योंकि वो जंगली धान की एक वैरायटी होती है, तो उसे नष्ट करने के लिए पुराने किसान सीजन में भाटाफूल धान की खेती कर देते हैं.''

भाटाफूल धान को सरंक्षण की जरूरत

हालांकि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह इसके संरक्षण को लेकर थोड़े चिंतित नजर आए. वो कहते हैं कि, ''हाइब्रिड के दौर में भाटाफूल की इस पुरानी किस्म को संरक्षण की जरूरत है. क्योंकि भाटाफूल धान हाइब्रिड की अपेक्षा कम उत्पादन देती है, जिसकी वजह से अब किसान हाइब्रिड धान की किस्में ज्यादा लगा रहे हैं. ऐसे में ज्यादातर जगहों से अब ये विलुप्त होने की कगार पर है, अब कुछ ही किसानों के पास धान की ये वैरायटी मिलती है.''