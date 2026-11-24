गेहूं की बुवाई से पहले किसान फूंक-फूंक कर रखें पैर, सही बीज दिलाएगा भर-भरकर फसल
सही बीजों का चुनाव किसानों को दिला सकता है गेहूं का बंपर उत्पादन, एक-एक बीज सही चुनें, कृषि वैज्ञानिक से जानें कैसे करें चुनाव. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:47 PM IST
शहडोल: नवंबर के महीने को अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं और गेहूं की बुवाई का दौर अभी भी जारी है. शहडोल जिले में सबसे ज्यादा बड़े रकबे में धान की खेती की जाती है. धान की खेती खत्म करने के बाद किसान उन्हीं खेतों पर गेहूं की बुवाई भी करते हैं. ऐसे में यहां पर नवंबर के बाद भी गेहूं की बुवाई चलती रहती है. ऐसे में किसानों को किस तरह के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गेहूं की कौन-कौन सी किस्म बेस्ट साबित हो सकती है, कृषि वैज्ञानिक डॉ बी के प्रजापति ये बता रहे हैं.
गेहूं की बुवाई से पहले रखें इन बातों का ख्याल
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "किसानों को मिट्टी के हिसाब से गेहूं के किस्म का चयन करनी चाहिए. हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी उनके पास पानी की उपलब्धता कितनी है, फसल को कितना पानी कितना दे सकते हैं, उसके आधार पर बुवाई के लिए बीजों का चयन करना चाहिए. अगर बुवाई में देरी हो रही है तो गेहूं की पछेती किस्मों का चयन करें. जिसके बीज आसानी से मिल जाते हैं. इसके अलावा आजकल गर्मी भी जल्दी पड़ने लगती है, उसको ध्यान में रखते हुए गर्मी सहन करने वाली किस्मों का भी चयन कर सकते हैं.
कब तक करें गेहूं की बुवाई ?
खेतों में गेहूं की बुवाई जो किसान अब तक नहीं कर पाए हैं, वो किसान कोशिश करें कि 25 नवंबर तक गेहूं की बुवाई कंप्लीट कर लें. शहडोल जिले में धान का रकबा सबसे ज्यादा है. यहां पर धान कटाई के बाद ही किसान उन खेतों में गेहूं की बुवाई करता है. ऐसे में जो किसान 25 नवंबर के बाद बुवाई कर रहे हैं, वो पछेती किस्मों का इस्तेमाल करें. गेहूं के बीज में पिछेती किस्मों की बात करें तो HI 1633, HI 1634 , CG 1029 ये सभी गेहूं की पिछेती किस्म है. देरी से बोई जाने वाली बीज हैं.
कई किसान बेहतरीन रोटी के लिए फेमस शरबती गेहूं की किस्मों की बुवाई करते हैं, तो उनके लिए सी-306 और सुजाता, शरबती गेहूं भी बहुत प्रचलित है. शरबती किस्म की गेहूं को लेकर कहा जाता है कि ये खाने में लाजवाब होता है. ऐसे में नॉर्मल गेहूं की अपेक्षा शरबती गेहूं का दाम बाजार में अच्छा मिल जाता है और खाने में भी बेहतर होता है.
कृषि वैज्ञानिक प्रजापति बताते हैं इसके अलावा जो हमारे यहां मार्च में बहुत जल्दी तापमान में वृद्धि होने लगी है, ऐसे में किसानों को जो गर्मी सहन करने वाली किस्में हैं, उसमें एचआई 8759 जिसको पूजा तेजस भी बोला जाता है. HI 1544 गेहूं की ऐसी किस्म जिसे पूर्णा के नाम से भी जाना जाता है.
उन्होंने बताया कि जो किसान भाई गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं, वो सुपर सीडर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सब सही तरीके से हो भी जाएगा, क्योंकि सुपर सीडर मशीन से बुवाई का ये फायदा है कि खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती है. साथ में खेत की जुताई बुवाई और रोलर सब कुछ एक साथ हो जाता है. जिससे जुताई बुवाई का समय भी बचेगा.
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सुपर सीडर मशीन से बुवाई करने के फायदों की बात करें तो खेत का जो डंठल बचा होता है, उसे जलाना नहीं पड़ता है. सुपर सीडर मशीन में रोटावेटर भी लगा होता है. जो घास को काटकर उड़ा देता है, उसको जलाना नहीं पड़ता, खेत में मिक्स हो जाता है. उसके कारण मिट्टी की जो जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ती और मिट्टी ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ होती है.
खरपतवार का कंट्रोल
बीके प्रजापति कहते हैं कि "बुवाई के तुरंत बाद नमी की अवस्था में पेंडा मैथिलिन नामक खरपतवार का उपयोग करें, जिससे घास पर नियंत्रण भी होगा. जैसे ही गेहूं 21 दिनों का होगा, इस अवस्था में आप पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी उसका भी चयन करके आप खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं. जहां तक खाद की बात की जाए तो मिट्टी जांच के आधार पर उसमें आपका स्वास्थ्य कार्ड जो होता है, उसके आधार पर तय मात्रा मे खाद उर्वरक का उपयोग करना होता है."