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गेहूं की बुवाई से पहले किसान फूंक-फूंक कर रखें पैर, सही बीज दिलाएगा भर-भरकर फसल

गेहूं की बुवाई से पहले जान लीजिए बीज की जानकारी, ( ETV Bharat )

शहडोल: नवंबर के महीने को अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं और गेहूं की बुवाई का दौर अभी भी जारी है. शहडोल जिले में सबसे ज्यादा बड़े रकबे में धान की खेती की जाती है. धान की खेती खत्म करने के बाद किसान उन्हीं खेतों पर गेहूं की बुवाई भी करते हैं. ऐसे में यहां पर नवंबर के बाद भी गेहूं की बुवाई चलती रहती है. ऐसे में किसानों को किस तरह के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गेहूं की कौन-कौन सी किस्म बेस्ट साबित हो सकती है, कृषि वैज्ञानिक डॉ बी के प्रजापति ये बता रहे हैं.

गेहूं की बुवाई से पहले रखें इन बातों का ख्याल