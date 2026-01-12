शहडोल के ब्यौहारी इलाके में आतंक का पर्याय 007 गैंग, 5 बदमाश गिरफ्त में
राहगीरों से सरेआम लूटपाट और मारपीट करने वाली 007 गैंग पुलिस के निशाने पर. गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 12:51 PM IST
शहडोल : शहडोल के ब्यौहारी थाना पुलिस ने आतंक का पर्याय बने 007 गैंग के 5 बदमशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इस गैंग का पूरे इलाके में खौफ है. इस गैंग के नाम से लोग दहशत में आ जाते हैं. अब पुलिस का प्रयास गैंग के अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने का है.
गैंग के बदमाशों ने युवक को लूटा
बीती 9 जनवरी 2026 को विकास गुप्ता ने ब्यौहारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले शाम करीब 4 बजे के बीच जैन चक्की भोगिया तिराहे के पास कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोका और मारपीट की. इसके बाद चाकू दिखाकर ₹12 हजार नगद और मोबाइल फोन लूट लिया. बदमाशों ने लाठी-डंडा व बेल्ट से उसके साथ मारपीट की. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
गैंग में सभी बेहद शातिर बदमाश
युवक की शिकायत के बाद ब्यौहारी थाना पुलिस ने कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 007 गैंग से जुड़े आरोपियों की पहचान की. इसके बाद जाल बिछाकर धर दबोचा. ये बदमाश हैं आनंद यादव. इसकी उम्र 21 वर्ष है. वह थाना सीधी के बिल्हा का रहने वाला है. प्रशांत उर्फ कान्हा यादव उम्र 22 वर्ष, ये ब्यौहारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, मोहम्मद अमीन उम्र 20 वर्ष है ये वार्ड नंबर तीन थाना ब्यौहारी का रहने वाला है.
- श्योपुर की गजब की गैंग, फायरिंग कर लूटपाट, मौके पर छोड़ गए रहस्मयी पर्ची
- शातिर युवती लिफ्ट मांगकर वाहन चालकों को बनाती रही शिकार, गैंग का पर्दाफाश
गैंग के अन्य बदमाश भी टारगेट पर
इसके अलावा दो नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है. सभी आरोपियों को विधिसम्मत कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. गिरोह के कई अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. ट्रेनी डीएसपी और ब्यौहारी थाना प्रभारी ऋषभ चारी का कहना है "क्षेत्र में इस गैंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों पर एक्शन लिया गया और गैंग के कई आरोपियों को पकड़ा गया है. फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है."
ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से 007 गैंग की दहशत है. ये गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है. इस गैंग की सोशल मीडिया पर जारी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है.