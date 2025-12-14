ETV Bharat / state

गजब है ये भालू, अंधेरी रात में पहुंचता है चोरी करने, खाने का सामान लेकर हो जाता है रफू चक्कर

शहडोल के एक गांव में भालू की दहशत से लोग परेशान. रात होते ही खाने की तलाश में भालू की बस्ती में होती है दस्तक.

shahdol bear steal food items
अंधेरी रात में भालू पहुंचता है चोरी करने (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 10:12 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 10:55 PM IST

शहडोल: जंगली जानवरों का शहरी क्षेत्र में मूवमेंट आए दिन देखा जाता है. अक्सर जंगलों से जानवर खाने की तलाश में आवासीय बस्तियों में पहुंच जाते हैं. ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है. यहां एक गांव में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है. हालांकि इस भालू अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है लेकिन अंधेरा होते ही गांव में पहुंच जाता है. जिस तरह की एक्टिविटी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि भालू खाने की तलाश में आता है. सीसीटीवी में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

सर्द रात में गांव में आता है भालू

सर्द रात के अंधेरे में यह भालू शहडोल के रसमोहिनी गांव में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है. यह इलाका जैतपुर वन परिक्षेत्र में आता है. रसमोहनी गांव में भालू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ दिनों में तीन से चार बार इस भालू को देखा गया है. गांव में ठंड में अचानक भालू आता है एक दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी से कुछ सामान निकालकर भागता नजर आ रहा है. दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी इसका वीडियो दर्ज हुआ है. अब यह वीडियो भी वायरल हो रहा है.

गांव में भालू की दहशत से लोग परेशान (ETV Bharat)

दुकान के बाहर खड़े वाहन से भालू ने की चोरी

वायरल हो रहा वीडियो रसमोहिनी गांव के रहने वाले संतोष हलवाई के किराना दुकान के बाहर खड़े वाहन का है. यहां पर भालू आता है और खड़े होकर कुछ देर तक वाहन में कुछ खाने का आइटम निकालता है और वहां से कुछ सामान निकाल कर भागने लगता है. संतोष हलवाई का कहना है कि "पिछले कुछ दिनों से भालू रसमोहिनी गांव में आ रहा है और ऐसे ही खाने का सामान चुराकर ले जा रहा है. रात में भालू के देखे जाने से लोग दहशत में हैं. इस मामले की शिकायत वन विभाग से की है.

'10 लोगों की टीम कर रही गस्त'

इस मामले में जैतपुर के कार्यवाहक वन क्षेत्रपाल बृजलाल प्रजापति बताते हैं कि "रसमोहिनी गांव में रात को भालू के आने की जानकारी लगी है. जिसके बाद 10 लोगों की टीम को गस्ती में लगाया गया है और पूरे क्षेत्र में लगातार मुनादी भी कराई जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है. रात को घर से बाहर निकलने से पहले लोग सुरक्षा के इंतजाम से निकलें."

