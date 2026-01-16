ETV Bharat / state

शहडोल में भालू के हमले से वृद्ध की मौत, नदी किनारे मिला शव, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

शहडोल के ग्रामीण रिहायशी इलाकों में भालू की एंट्री ( Getty Images & Etv Bharat )

शहडोल : शहडोल के गोहपारू क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गुरुवार को अल सुबह एक भालू ने एक चरवाहे की जान ले ली. चरवाहा गाय लेकर कुनकू नदी के किनारे से जा रहा था तभीभालू से उसपर अटैक कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड का मौसम होने की वजह से अक्सर ही रिहायशी इलाकों में भालू व अन्य वन्यजीवों की चहलकदमी बढ़ जाती है. खतरा महसूस होते ही भालू ने किया अटैक घटना शहडोल जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र अंतर्गत कुनूक नदी के पास की है. वन विभाग के मुताबिक चेतन प्रसाद यादव जिनकी उम्र लगभग 75 साल बताई जा रही है हर दिन की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए निकले थे. इसी दौरान वहां संभवत: एक भालू भी घूम रहा था, जिसे अचानक चरवाहे को देखकर खतरा महसूस हुआ और उसने हमला कर दिया. हमले में भालू के खतरनाक पंजों से वृद्ध को गंभीर चोट आई हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मौके से तमाम सबूत जुटाए गए हैं.