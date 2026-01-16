शहडोल में भालू के हमले से वृद्ध की मौत, नदी किनारे मिला शव, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
शहडोल के ग्रामीण रिहायशी इलाकों में भालू की एंट्री, 75 साल के चरवाहे को उतारा मौत के घाट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 7:31 AM IST
शहडोल : शहडोल के गोहपारू क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गुरुवार को अल सुबह एक भालू ने एक चरवाहे की जान ले ली. चरवाहा गाय लेकर कुनकू नदी के किनारे से जा रहा था तभीभालू से उसपर अटैक कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड का मौसम होने की वजह से अक्सर ही रिहायशी इलाकों में भालू व अन्य वन्यजीवों की चहलकदमी बढ़ जाती है.
खतरा महसूस होते ही भालू ने किया अटैक
घटना शहडोल जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र अंतर्गत कुनूक नदी के पास की है. वन विभाग के मुताबिक चेतन प्रसाद यादव जिनकी उम्र लगभग 75 साल बताई जा रही है हर दिन की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए निकले थे. इसी दौरान वहां संभवत: एक भालू भी घूम रहा था, जिसे अचानक चरवाहे को देखकर खतरा महसूस हुआ और उसने हमला कर दिया. हमले में भालू के खतरनाक पंजों से वृद्ध को गंभीर चोट आई हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मौके से तमाम सबूत जुटाए गए हैं.
वन विभाग को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
मामले की जानकारी लगते ही साउथ डीएफओ श्रद्धा पंद्रे भी तत्काल मौके पर पहुंचीं, उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. वन विभाग ने पंचनामा तैयार कर आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. साउथ डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे ने बताया, '' प्रथम दृष्टया ये मामला भालू के हमले का लग रहा है, और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अकेले जंगल या नदी किनारे ना जाने की अपील की है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी.
इस इलाके में रहती है भालुओं की दहशत
शहडोल के जैतपुर केशवाही क्षेत्र में भालुओं की लगातार रिहाइशी इलाकों में चहलकदमी देखने को मिलती है, भोजन की तलाश में भालू अक्सर जंगल से बाहर निकलकर गांव के रिहायशी इलाकों में जा पहुंचते हैं और इंसानों से सामना होने पर हमला भी कर देते हैं.
इंसानों पर कब हमला करते हैं भालू?
वाइल्ड लाइड एक्सपर्ट्स के मुताबिक भोजन के तलाश में इंसानी बस्तियों के पास भालुओं का पहुंचना आम बात है लेकिन वे इंसानों से बचते हैं. हालांकि, अचानक चौंक जाने, खतरा महसूस होने, अपने बच्चों या भोजन की रक्षा करने के दौरान वे इंसानों पर हमला कर देते हैं. भालू खासतौर पर तभी हमला कर देते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जगह में कोई घुस आया है.