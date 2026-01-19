जिस भालू ने इंसान को मारा अब उसकी भी हो गई मौत, वन विभाग में हड़कंप
वृद्ध की जान लेने वाला भालू अचानक हो गया था बीमार, वन विभाग ने रेस्क्यू कर बचाने की कोशिश की, नहीं बची जान.
शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आम लोगों ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया है. पिछले दिनों यहां एक भालू ने एक 75 साल के बुजुर्ग पर हमला कर उसकी जान ले थी, वहीं अब उसी भालू की मौत हो गई है. भालू की अचानक मौत से वन विभाग भी हैरान है. भालू की मौत किन कारणों से हुई है ये एक पहेली बन गया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग की जान लेने की वजह से भालू की जान गई है.
वृद्ध की जान लेने वाला भालू हो गया था बीमार
ये घटनाक्रम शहडोल जिले के गोहपारु वन परिक्षेत्र का है. यहहां पिछले मवेश चरा रहे एक 75 वर्षीय वृद्ध पर भालू ने अटैक कर दिया था. ज्यादा खून बह जाने की वजह से वृद्ध की मौत हो गई थी. मृतक की पहचान चेतन यादव के रूप में हुई थी, जो अटरिया के जंगल के पास गुरुवार को मवेशी चरा रहे थे. भालू के हमले से चेतन यादव की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार उस भालू की तलाश में थी, वन विभाग के मुताबिक शुक्रवार को वही भालू घटना स्थल से कुछ ही मीटर दूरी पर दिखाई दिया जिसकी लगातार निगरानी की जा रही थी, निगरानी के दौरान यह देखने को मिला कि भालू बीमार है.
बीमार होने के बाद अचानक हुई भालू की मौत
वन विभाग ने वृद्ध को मारने वाली भालू की निगरानी के दौरान पाया कि शनिवार को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी. तब वन विभाग की टीम ने उस भालू का रेस्क्यू किया और उसे लफदा चौकी लाया गया. यहां उसका उपचार शुरू किया गया, इसी दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई.
भालू की मौत पर वन विभाग ने ये कहा
वृद्ध की जान लेने भालू की अचानक मौत हो जाने के मामले पर गोहपारु रेंजर हेमंत कुमार प्रजापति ने कहा, '' भालू बुजुर्ग था और हमले के बाद उसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. उपचार करने का प्रयास किया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. वन विभाग का मानन है कि इंसान पर हमले के बाद हो सकता है भालू किसी संक्रमण या बीमारी की चपेट में आ गया हो. हालांकि, इसका वास्तविक कारण का पता नहीं चला है. भालू की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि भालू की मौत किस वजह से हुई है.''