ETV Bharat / state

जिस भालू ने इंसान को मारा अब उसकी भी हो गई मौत, वन विभाग में हड़कंप

शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आम लोगों ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया है. पिछले दिनों यहां एक भालू ने एक 75 साल के बुजुर्ग पर हमला कर उसकी जान ले थी, वहीं अब उसी भालू की मौत हो गई है. भालू की अचानक मौत से वन विभाग भी हैरान है. भालू की मौत किन कारणों से हुई है ये एक पहेली बन गया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग की जान लेने की वजह से भालू की जान गई है.

वृद्ध की जान लेने वाला भालू हो गया था बीमार

ये घटनाक्रम शहडोल जिले के गोहपारु वन परिक्षेत्र का है. यहहां पिछले मवेश चरा रहे एक 75 वर्षीय वृद्ध पर भालू ने अटैक कर दिया था. ज्यादा खून बह जाने की वजह से वृद्ध की मौत हो गई थी. मृतक की पहचान चेतन यादव के रूप में हुई थी, जो अटरिया के जंगल के पास गुरुवार को मवेशी चरा रहे थे. भालू के हमले से चेतन यादव की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार उस भालू की तलाश में थी, वन विभाग के मुताबिक शुक्रवार को वही भालू घटना स्थल से कुछ ही मीटर दूरी पर दिखाई दिया जिसकी लगातार निगरानी की जा रही थी, निगरानी के दौरान यह देखने को मिला कि भालू बीमार है.