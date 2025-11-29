ETV Bharat / state

मिल गया ग्रामीणों की ताकत का राज!, किसी सुपरफूड से कम नहीं है ये खरपतवार

शहडोल में सर्दी शुरू होते ही बाजार में सुपरफूड ने दी दस्तक, बथुआ खाने से हड्डी, दांत और बालों को मिली है मजबूती.

shahdol BATHUA SAAG BENEFITS
ठंड में ग्रामीणों का सुपरफूड बथुआ बाजार में पहुंचा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: प्रकृति ने हमें बहुत कुछ ऐसी चीज दी हैं, जिसे पहचानने और जानने बस की जरूरत है, आज भी आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण अंचलों में प्रकृति के इन चमत्कारों के बड़े जानकार हैं. ये लोग आज भी प्रकृति के इन अनोखे उपहार का उपयोग कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है बथुआ, ये एक ऐसी वनस्पति है जो है तो खरपतवार, लेकिन ठंड के सीजन में किसी सुपरफूड से कम नहीं है. ग्रामीण अंचलों में तो सीजन में इसे लोग ढूंढ कर खाते हैं.

ठंड में ग्रामीणों की सेहत का राज

शहडोल के देवरी टोला निवासी शिव प्रसाद सिंह बताते हैं कि "वे ठंड के सीजन में अपने घर के लिए बथुआ भाजी जरुर लाते हैं और जब तक यह मिलता है इसका सेवन करते हैं. ठंड के सीजन में बथुआ अक्सर खेतों में मिल जाता है, जैसे सब्जियों के बाग में, गेहूं के खेत में और चने के खेत में मिल जाता है. बथुआ एक बार जिस जगह पर हो जाता है उस जगह पर प्रत्येक साल होता है. बथुआ में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं.

खाद्य वैज्ञानिक डॉक्टर अल्पना शर्मा ने बताया सुपरफूड के फायदे (ETV Bharat)

बथुआ की शहर में भारी डिमांड

बथुआ एक ऐसी वनस्पति होती है जिसे खरपतवार भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी भाजी बनाकर खाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अब कई जगहों पर लोग इसे अपने पोषण वाटिका में भी लगाने लगे हैं. इतना ही नहीं शहरी क्षेत्र में इस चमत्कारी बथुआ भाजी का मुंह मांगा दाम मिलता है. ग्रामीण लोग ठंड के सीजन में तो जरूर इसका सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यह भाजी कितनी गुणकारी है.

शहडोल जिला मुख्यालय में सड़क किनारे बथुआ भाजी बेचने के लिए बैठे सुभाष पटेल बताते हैं कि "बथुआ, गेहूं, चने, गोभी और आलू के साथ खून जम जाता है. यह बहुत ही पौष्टिक होता है. वह मुस्कुराते हुए चुटीले अंदाज में कहते हैं कि शहर के लोग इस भाजी के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो जानते हैं वो हमें मुंह मांगी कीमत देकर जाते हैं." सिंदुरी गांव निवासी सब्जी व्यापारी मुन्नू लाल पटेल अक्सर सब्जियों का ही व्यापार करते हैं. वह कहते हैं कि "आधा किलो बथुआ की कीमत 50 रुपए हैं, वहीं 1 किलो लेने पर 80 तक देते हैं. यह अधिकतर 100 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड रहती है."

HEALTHY TASTY BATHUA RECIPES
बथुआ की शहर में भारी डिमांड (ETV Bharat)

बथुआ भाजी क्या है?

रबी सीजन की जैसे ही शुरुआत होती है, बथुआ भाजी की डिमांड बढ़ जाती है. लोग ग्रामीण अंचलों से खेतों से बथुआ भाजी ढूंढ कर जरूर खाते हैं, बथुआ भाजी का वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम 'चेनोपोडियम एल्बम' है, जिसे आम तौर पर विंध्य क्षेत्र में बथुआ भाजी के नाम से जाना जाता है. आदिवासी इलाके में इसे भथुरी भाजी, भथुआ भाजी भी बोलते हैं. इसके अलावा भी इसे कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे लैम्बस क्वार्टर, चील भाजी, आयुर्वेद में इस वास्थूका भी कहते हैं.

पूसा बथुआ नंबर-1 विकसित

एक तरह से ये एक खरपतवार है जो घास की तरह अपने से खेतों में उग जाता है. इसका जन्म स्थान पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र माना जाता है. स्वाभाविक रूप से बात करें यह एक जंगली पौधा है जो ठंडे मौसम में आसानी से उगता है और तेजी से ग्रोथ करता है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लोग तो इसे घर के आसपास और खेतों में उगाने का काम भी शुरू कर चुके हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने पूसा बथुआ नंबर-1 नामक एक उन्नत किस्म भी इसकी विकसित कर ली है.

TRADITIONAL WINTER DISH
बथुा हड्डी, दांत और बालों को देता है मजबूती (ETV Bharat)

बथुआ एक सुपरफूड

कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की खाद्य वैज्ञानिक डॉक्टर अल्पना शर्मा बताती हैं कि "बथुआ भाजी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में मिलती है, इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और खनिज तत्व की भरमार रहती है, इसमें कई तरह के विटामिन मिलते हैं. विटामिन ए, विटामिन सी सहित कई विटामिन मिलते हैं. इसमें इतने विटामिन होते हैं कि ये आपको कई तरह के रोगों से बचाता है. इसको खाने से हमें कई चीजों से निजात मिल जाती है. इसमें फाइबर रेशे बहुत ज्यादा होते हैं."

हड्डी, दांत और बालों को करता है मजबूत

उन्होंने आगे बताया कि "डायबिटिक लोगों के लिए भी इसका सेवन बहुत फायदेमंद है. वजन कम करने में भी बहुत फायदेमंद है. साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे गुणवत्ता में होता है. इसलिए हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की समस्या वालों के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए है जो हमारी आंखों की देखभाल करता है. इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा है, जिससे इंसानों की हड्डियां, दांत और बालों को मजबूती मिलती है, साथ ही खून की कमी और एनीमिया की समस्या में फायदा करता है."

बथुआ कितने प्रकार का होता है, इसे लेकर संध्या सिंह बताती हैं कि "ये तीन तरह के होते हैं, एक लाल बथुआ होता है, एक लंबी पत्ती का बथुआ होता है और एक गोल पत्ती का होता है. इस तरह से तीन तरह के बथुआ होते हैं. जनरली हमारे विंध्य क्षेत्र में इसकी भांजी बनाकर खाई जाती है. बहुत कम लागत में बहुत स्वादिष्ट भाजी बनती है.

HEALTHY TASTY BATHUA RECIPES
बथुआ ग्रामीणों के ताकत का राज (ETV Bharat)

सब्जी बनाने के लिए बथुआ को पहले तोड़ लें, फिर धो लें उसके बाद एक कढ़ाई ले लें, कढ़ाई में थोड़ी सा सरसों का तेल डाल दें, स्वादानुसार लहसुन-मिर्च को अच्छे से भून लें और फिर इसमें भाजी डाल दें. इसके साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें. नमक डाल दें और फिर भाजी को धीमी आंच में पकने दें. इस तरह से बेहतरीन बथुआ भाजी खाने के लिए तैयार हो जाएगी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और शरीर के लिए बहुत हेल्दी होगी.

TAGGED:

SHAHDOL NEWS
HEALTHY TASTY BATHUA RECIPES
TRADITIONAL WINTER DISH
MADHYA PRADESH NEWS
BATHUA SAAG BENEFITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.