ETV Bharat / state

98 परसेंट से ज्यादा भरा रिजर्वायर, फिर खोले गए बाणसागर डैम के चार रेडियल गेट

बाणसागर बांध जलाशय में लगातार पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांध के चार रेडियल गेट नं 8, 9, 10 एवं 11 को आधा-आधा मीटर खोला. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Bansagar Dam radial gates opened
बाणसागर डैम के चार गेट फिर खोले गए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल के बाणसागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. पानी की लगातार ज्यादा आवक को देखते हुए एक बार फिर बाणसागर डैम के चार गेट खोल दिए गए हैं. इससे पहले निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई. साथ ही लोगों को नदी के आसपास के किनारे आने-जाने से मना किया गया है.

बाणसागर डैम के चार गेट खोले गए

बाणसागर डैम के कार्यपालन यंत्री सुरेंद्र शर्मा ने बताया "बाणसागर बांध जलाशय में जलस्तर बढ़ने एवं लगातार पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांध के चार रेडियल गेट नं 8, 9, 10 एवं 11 को आधा-आधा मीटर खोल दिया है. इन चारों गेटों के माध्यम से कुल 420 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है. 14 सितंबर को सुबह 8 बजे बाणसागर जलाशय का जलस्तर 341.57 मीटर दर्ज किया गया है. बांध का पूर्ण जलभराव स्तर एफआरएल 341.64 मीटर है."

Bansagar Dam radial gates opened
बाणसागर डैम के चार गेट फिर खोले गए (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा "जलाशय में 5329.60 एमसीएम लाइव स्टोरेज दर्ज किया गया है, जलाशय 98.15 प्रतिशत भरा हुआ है. पिछले साल 14 सितंबर 2025 को इसी अवधि में बाणसागर डैम का जलस्तर 341.48 मीटर दर्ज किया गया था. बाणसागर जलाशय में सुबह 8 बजे 394.58 क्यूमेक्स पानी की आवक दर्ज की गई."

जलाशय से अलग-अलग माध्यमों से टोटल 752.05 क्यूमेक्स पानी बाहर छोड़ा जा रहा है. इसमें पावर हाऊस-III से 175.05 क्यूमेक्स, एचआर (सीडब्ल्यूसी) से 150 क्यूमेक्स, स्पिलवे से 420 क्यूमेक्स, आरबीसी से 1 क्यूमेक्स तथा भितरी से 1 क्यूमेक्स पानी शामिल है. वाष्पीकरण से होने वाली क्षति 5 क्यूमेक्स प्रतिदिन दर्ज की गई है." बता दें कि देवलोंद स्टेशन पर 14 सितंबर को कोई वर्षा दर्ज नहीं हुई. वहीं वर्षा का अब तक का संचयी आंकड़ा 865.04 मिलीमीटर दर्ज किया गया है.

Bansagar Dam radial gates opened
बाणसागर डैम के चार गेट फिर खोले गए (ETV Bharat)

बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर लोगों को किया अलर्ट

जल संसाधन विभाग ने बांध से पानी छोड़े जाने को देखते हुए निचले क्षेत्रों में सोन नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में न जाने की अपील की है. नागरिकों से प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग ने जारी निर्देशों का पालन करने को कहा है.

TAGGED:

BANSAGAR DAM RADIAL GATES OPENED
BANSAGAR DAM WATER RELEASE
SHAHDOL SON RIVER ALERT
SHAHDOL BANSAGAR DAM
SHAHDOL BANSAGAR DAM SON RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.