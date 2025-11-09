ETV Bharat / state

बांधवगढ़ में घात लगाए बैठे बाघ ने किया हमला, मवेशी को बचाने गया चरवाहा टाइगर का बना निशाना

शहडोल में बाघ ने मवेशी और चरवाहे पर किया हमला. झाड़ी में छिपकर बैठे टाइगर ने दोनों को बनाया निशाना.

SHAHDOL TIGER ATTACKS
मवेशी चराने गए चरवाहे पर बाघ ने किया हमला (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्यौहारी में एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला है. ब्यौहारी से लगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक पर हमला कर दिया. गनीमत रही इस हमले में युवक की जान बच गई. वो गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. बताया गया कि युवक जंगल में अपने मवेशी चराने गया था. बाघ ने मवेशी पर भी हमला किया था, वो भी गंभीर रूप से घायल है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

मवेशी चराने गए चरवाहे पर बाघ ने किया हमला

घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर जोन की है. जानकारी के अनुसार ब्यौहारी वन परिक्षेत्र पश्चिम अंतर्गत महादेवा पंचायत के खारी बड़ी भमरहा टोला निवासी मनोज सिंह अपने मवेशियों को लेकर जंगल में चराने गया था. वो जंगल में मवेशियों को चरा रहा था. इसी दौरान झाड़ी में घात लगाकर बैठा एक बाघ मवेशी पर हमला कर दिया.

मनोज अपने मवेशी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तभी बाघ ने मनोज सिंह पर हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर वहां से बाघ को भगा दिया. इसके बाद आनन-फानन में युवक को ब्यौहारी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. मवेशी की भी हालत गंभीर है.

'पनपथा रेंज में 7 बाघों की सक्रियता देखी गई'

ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई बाघों का मूवमेंट देखा गया है. वन विभाग की टीम ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर के डिप्टी रेंजर देवीदीन पटेल बताते हैं कि "उनके सर्कल में करीब 7 बाघों की सक्रियता देखी गई है. इनमें से कुछ बाघ अक्सर ब्यौहारी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं. बाघ ने पहले मवेशी पर हमला किया था जब युवक उसको बचाने गया तो बाघ ने युवक पर हमला कर दिया था.

TAGGED:

BANDHAVGARH TIGER ATTACKS
SHAHDOL TIGER ATTACKS SHEPHERD
SHAHDOL TIGER ATTACKS CATTLE
SHAHDOL NEWS
SHAHDOL TIGER ATTACKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ऐसे भी स्कूली बच्चे! पहले दोस्तों से पिटवााया फिर मसीहा बन दोस्ती की और शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.