बांधवगढ़ में घात लगाए बैठे बाघ ने किया हमला, मवेशी को बचाने गया चरवाहा टाइगर का बना निशाना
शहडोल में बाघ ने मवेशी और चरवाहे पर किया हमला. झाड़ी में छिपकर बैठे टाइगर ने दोनों को बनाया निशाना.
Published : November 9, 2025 at 5:15 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्यौहारी में एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला है. ब्यौहारी से लगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक पर हमला कर दिया. गनीमत रही इस हमले में युवक की जान बच गई. वो गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. बताया गया कि युवक जंगल में अपने मवेशी चराने गया था. बाघ ने मवेशी पर भी हमला किया था, वो भी गंभीर रूप से घायल है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
मवेशी चराने गए चरवाहे पर बाघ ने किया हमला
घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर जोन की है. जानकारी के अनुसार ब्यौहारी वन परिक्षेत्र पश्चिम अंतर्गत महादेवा पंचायत के खारी बड़ी भमरहा टोला निवासी मनोज सिंह अपने मवेशियों को लेकर जंगल में चराने गया था. वो जंगल में मवेशियों को चरा रहा था. इसी दौरान झाड़ी में घात लगाकर बैठा एक बाघ मवेशी पर हमला कर दिया.
मनोज अपने मवेशी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तभी बाघ ने मनोज सिंह पर हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर वहां से बाघ को भगा दिया. इसके बाद आनन-फानन में युवक को ब्यौहारी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. मवेशी की भी हालत गंभीर है.
'पनपथा रेंज में 7 बाघों की सक्रियता देखी गई'
ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई बाघों का मूवमेंट देखा गया है. वन विभाग की टीम ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर के डिप्टी रेंजर देवीदीन पटेल बताते हैं कि "उनके सर्कल में करीब 7 बाघों की सक्रियता देखी गई है. इनमें से कुछ बाघ अक्सर ब्यौहारी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं. बाघ ने पहले मवेशी पर हमला किया था जब युवक उसको बचाने गया तो बाघ ने युवक पर हमला कर दिया था.