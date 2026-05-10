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बांधवगढ़ में हरे सोने का कलेक्शन करने पहुंची महिला, खतरनाक जंगली जानवर ने किया हमला

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. तेंदूपत्ता तोड़ने गई एक महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद अन्य महिलाएं चीख-पुकार मचाने लगीं. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर के पीएफ 160 में हुई है. गौरैया गांव निवासी मीरा सिंह अपने परिवार और अन्य ग्रामीणों के साथ सुबह-सुबह लगभग 8 बजे तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गई थीं, इसी दौरान जंगल में विचरण कर रहे एक भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने पैर में दांत गड़ने से महिला को गंभीर जख्म हो गया है.

वन विभाग ने महिला को जिला अस्पताल में कराया भर्ती (ETV Bharat)

अन्य महिलाओं की बहादुरी से बची जान

भालू के हमले के दौरान घटनास्थल पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने सतर्कता और साहस का परिचय दिया और तेजी से आवाज लगाने लगीं और भालू को भगाने की कोशिश की. काफी संख्या में मौजूद ग्रामीणों की आवाज को सुनकर भालू भाग खड़ा हुआ. जिसके बाद तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनका उपचार जारी है. वर्तमान में महिला की स्थिति सामान्य बनी हुई है.

टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, "घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने संबंधित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश भी दी गई है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जंगल में अकेले ना जाएं, समूह में जाएं और सूर्योदय के बाद ही जाएं. कोशिश करें कि सुबह 8 बजे के बाद ही जंगल में प्रवेश करें. वन विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहा है."