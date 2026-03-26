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बांधवगढ़ के टाइगर का अनोखा अंदाज, मस्ती में बाघ पुजारी का गर्मी से राहत पाने का देसी जुगाड़

शहडोल में गर्मी के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मनमोहक वीडियो आया सामने, बाघ की अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों को खूब आ रही पसंद.

BANDHAVGARH TIGER RESERVE
गर्मी के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मनमोहक वीडियो आया सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: सोशल मीडिया में इन दिनों एक बाघ का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक बाघ टैंकर के पानी में नहाता नजर आ रहा है. यह वीडियो इतना मनमोहक है कि इसे सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. शहडोल संभाग में सोशल मीडिया में इन दिनों यह अनोखा नजारा लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं और वीडियो को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का बता रहे हैं.

तपती गर्मी में मस्ती करते दिखा बाघ

शहडोल संभाग में सोशल मीडिया में इन दिनों बाघ का एक वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहा है, वीडियों में दिख रहा है कि एक भारी भरकम बाघ अपने मस्त मौला अंदाज में आता है और टैंकर से पानी जमा हो रहे गड्ढे में जाकर बैठ जाता है, मानो वो रिलैक्स मूड में पानी का आनंद ले रहा हो. इस दौरान किसी पर्यटक ने वीडियो कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

गर्मी के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मनमोहक वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

वन्य प्राणियों को महसूस हो रही गर्मी

सोशल मीडिया जूजर्स इसे बढ़ती गर्मी से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिस तरह से अब गर्मी तेजी के साथ बढ़ रही है, ये वन्य प्राणियों को भी महसूस होने लगा है. यही वजह है कि बाघ अब इस प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए गड्ढे में बैठकर ठंडक का एहसास ले रहे हैं.

कब और कहां का है ये वीडियो?

बाघ का गर्मी से राहत पाने का जुगाड़ वाला ये वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है. इसे लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं यह वीडियो पिछले साल का है. वीडियो में जो बाघ दिख रहा है वह बांधवगढ़ का प्रसिद्ध बाघ पुजारी है. ये लगभग 1 साल पुराना पिछली गर्मी का वीडियो है, यह वीडियो खेतौली जोन का है जहां पर पुजारी बाघ ने अपनी टेरिटरी बना रखा है.

PUJARI TIGER SITTING IN POND
बाघ की अदाएं सोशल मीडियां पर लोगों को खूब आ रही पसंद (ETV Bharat)

खेतौली जोन का फेमस बाघ पुजारी

पुजारी खेतौली जोन का बहुत ही फेमस बाघ है, उसने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली जोन में अपनी टेरिटरी बना रखी है. खेतौली जोन में पर्यटक सफारी करने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां पर पुजारी और डी 1 जैसे सुपरस्टार और प्रसिद्ध बाघ नजर आते हैं. पुजारी और डी 1 यहां के सबसे ताकतवर बाघों में से एक हैं.

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