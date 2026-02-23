ETV Bharat / state

जंगल में दहाड़ने को फिट हुआ शहडोल का घायल बाघ, इलाज के बाद छोड़ा गया

शहडोल के घायल बाघ को इलाज के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जंगल में छोड़ा. 29 जनवरी 2026 को रेस्क्यू कर लाया गया था.

SHAHDOL INJURED TIGER RELEASED
जंगल में दहाड़ने को फिट हुआ शहडोल का घायल बाघ (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)
शहडोल: शहडोल जिले के लिए अच्छी खबर है. यहां के उत्तर वन मंडल के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वनचाचर बीट में जो बाघ घायल हुआ था, अब पूरी तरह से ठीक हो गया है. रविवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उस घायल बाघ को क्षेत्र में फिर से छोड़ दिया है. एक तरह से कहा जाए तो शहडोल का बाघ जंगल में दहाड़ने के लिए अब पूरी तरह से फिट हो चुका है.

फिट हुआ शहडोल का घायल बाघ

29 जनवरी 2026 को शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वनचाचर बीट में लगभग 8 वर्ष का एक वयस्क नर बाघ घायल हो गया था. बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में ये बाघ घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने इसका रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू के बाद इसे इलाज के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था.

Shahdol injured tiger released
जंगल में छोड़ने से पहले ट्रेंकुलाइज कर के बाघ को ले जाते हुए (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

यहां उसे मगधी क्षेत्र स्थित बहेरहा एंक्लोजर क्रमांक एक में रखा गया था. इस दौरान वन्य जीव विशेषज्ञ और चिकित्सकों की टीम सतत उसकी निगरानी के साथ इलाज कर रही थी और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा था.

इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया बाघ

घायल बाघ की लगातार निगरानी और देखरेख एवं गहन मॉनिटरिंग के बाद उसके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार पाया गया. निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से उसे 22 फरवरी को ट्रेंकुलाइज किया गया और फिर से विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण उसका किया गया. फिर 22 फरवरी को ही उसे उसके उपयुक्त प्राकृतिक सुरक्षित आवास में छोड़ दिया गया है. इस मौके पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक समेत कई आला अधिकारी, वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे.

Shahdol injured tiger released
घायल बाघ को इलाज के बाद छोड़ा गया (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "घायल बाघ पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसे शहडोल के उत्तर वन मंडल के उक्त वन क्षेत्र में मुक्त कर दिया गया है, जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था. अब उस वन क्षेत्र में मुक्त होने के बाद वहां का स्थानीय वन अमला उसकी निगरानी करेगा."

