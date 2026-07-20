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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के जासूसों की ट्रेनिंग, वन्यजीव अपराध सुलझाने में आएगी तेजी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सातवां डॉग स्क्वाड रिफ्रेशर कोर्स आयोजित, भोपाल और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित कई स्क्वाड को मिली खास ट्रेनिंग.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के जासूसों को मिली खास ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:58 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 9:10 AM IST

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उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 16 जुलाई से सातवें डॉग रिफ्रेशर कोर्स का वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसमें डॉग हैंडलर्स के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक समापन 19 जुलाई को किया गया है. इस दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाके से आए डॉग स्क्वाड की टीम ने इस सातवें रिफ्रेशर कोर्स में हिस्सा लिया.

डॉग हैंडलर्स रिफ्रेशर कोर्स

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के मार्गदर्शन में सातवें रिफ्रेशर कोर्स सह वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉग हैंडलर्स के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक 19 जुलाई को समापण किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में अलग-अलग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव क्षेत्रों से आए डॉग हैंडलर्स एवं सहायक हैंडलर्स ने सहभागिता निभाई. जिन्हें कई कठिन टास्क से गुजरना पड़ा.

वन्यजीव अपराध सुलझाने में आएगी तेजी (ETV Bharat)

डॉग्स का स्वास्थ्य परीक्षण

प्रशिक्षण के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. राजेश तोमर और जबलपुर से आए वरिष्ठ पशुचिकित्सक डॉ. देवेन्द्र गुप्ता की टीम ने डॉग्स का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. साथ ही मानपुर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की टीम ने डॉग हैंडलर्स एवं सहायक हैंडलर्स का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पहला स्थान

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व की डॉग स्क्वाड टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि शहडोल डॉग स्क्वाड ने द्वितीय स्थान अर्जित किया. समापन अवसर पर सभी डॉग हैंडलर्स एवं सहायक हैंडलर्स को प्रमाण-पत्र, जैकेट्स एवं मोमेंटो प्रदान किए गए. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक भी दिया, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं आयोजन की सराहना की.''

वन्यजीव अपराधों को सुलझाने में मिलेगी मदद

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो पहले चरण का सातवां डॉग स्क्वाड रफ्रेशर कोर्स सम्पन्न हुआ है, उसमें 6 डॉग स्क्वाड की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें रीवा, शहडोल, भोपाल, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर, माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम शामिल है. ट्रेनिंग के दौरान डॉग हैंडलर्स और खोजी डॉग्स को ट्रैकिंग, सेंट डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन बॉडी सर्च, क्राइम सीन प्रबंधन, पीटी परेड, और आज्ञा पालन सबंधी आपसे तकनीक की ट्रेनिंग दी गई.

Last Updated : July 20, 2026 at 9:10 AM IST

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