कफ-अस्थमा से निजात पाने का सही समय है बसंत ऋतु, वमन कर्म करे शरीर को डिटॉक्स

पंचकर्म का वमन कर्म बसंत ऋतु में होता है सबसे ज्यादा असरदार, शरीर में जमा कफ को करता है दूर, जानिए वमन कर्म के फायदे.

पंचकर्म में वमन कर्म क्या है (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
शहडोल: चिकित्सा क्षेत्र की बहुत पुरानी पद्धति है आयुर्वेद. आज भी ज्यादातर लोग आयुर्वेद पद्धति से ही इलाज कराना पसंद करते हैं. आयुर्वेद का ही एक अंग है पंचकर्म, जिसमें अलग अलग कर्म होते हैं और उसके अलग-अलग फायदे होते हैं. पंचकर्म के अलग-अलग कर्म ऋतुओं के हिसाब से कराए जाते हैं. उन्हीं में से है एक वमन कर्म. आखिर ये वमन कर्म होता क्या है, किस ऋतु में कराना चाहिए, और इसके क्या फायदे होते हैं, इसको लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. जानिए सब कुछ.

किस ऋतु में कराएं वमन कर्म और क्यों?
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि, ''मकर संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाते हैं. कुछ दिन बाद से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाएगी. बसंत ऋतु में प्राकृतिक रूप से जो शरीर में जमा हुआ कफ होता है, वो सूर्य के प्रभाव से पिघलने लगता है. जिसके कारण रोग होने लगते हैं. उदाहरण के लिए स्वास काज, दमा इस तरह के रोग होते हैं. इसलिए विशेष तौर पर पंचकर्म का जो वमन कर्म होता है, उसे कराने के लिए बसंत ऋतु को बेस्ट समय माना जाता है.''

वमन कर्म से होते हैं शरीर को कई फायदे (ETV Bharat)

क्या है वमन कर्म?
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि, ''वमन का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टी, और वमन कर्म का मतलब होता है उल्टी कराना. आयुर्वेद में वमन पंचकर्म में मेडिकेटेड घी पीला करके उल्टी कराना होता है. या एक तरह से कहें तो जिसमें औषधियों के माध्यम से चिकित्सकीय उल्टी कराई जाती है. जिसका मुख्य मकसद होता है शरीर में जमा अतिरिक्त कफ दोष और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना. पंचकर्म चिकित्सा इस समय पर जिन्हें जरूरत होती है उन्हें स्नेहन कराने के बाद वमन कर्म करते हैं. जो की बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक होता है.''

आयुर्वेद डॉक्टर बताते हैं कि, ''मूलतः त्रिदोष से ही शरीर बना है. वात पित्त कफ से शरद ऋतु में कफ संचित होता है और बसंत ऋतु में जो कफ होता है वो पिघलता है सूर्य की उष्मा से, ये ऐसा कफ होता है जो श्वसन तंत्र में विशेष व्याधियां उत्पन्न करता है. क्योंकि यह विकृत कफ है, तो इसे शरीर से निकालना भी जरूरी है, इसलिए वमन की प्रक्रिया की जाती है.''

किन्हें वमन कर्म कराना चाहिए?
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि, ''पंचकर्म में कौन सा कर्म कराना है, किन मरीजों को कराना चाहिए, ये आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म विशेषज्ञ तय करते हैं.'' आयुर्वेद डॉक्टर आगे कहते हैं कि, ''ऐसे मरीज जो लंबे समय से स्वास, कफ, दमा या सीओपीडी जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें लाभ मिल सकता है. हालांकि ये आयुर्वेद चिकित्सक ही तय करता है.''

पंचकर्म में इन बातों का रखें विशेष ख्याल
आज के समय में लोग पंचकर्म तो कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं रहती है. अगर आप पंचकर्म कराना चाह रहे हैं तो उन्हें आयुर्वेद के पंचकर्म विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में ही कराना चाहिए. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव ने कहा, ''मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में पंचकर्म के अलग से विशेषज्ञ होते हैं जो की एमडी पंचकर्म कहलाते हैं. उन्हीं के देखरेख में ही वमन कर्म या पंचकर्म के कोई भी कर्म कराने चाहिए. जो कि किसी भी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में आसानी से उपलब्ध होते हैं.''

