शहडोल में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे ASI, घर देखने पहुंची पुलिस, बिस्तर पर मिला शव
शहडोल में सरकारी आवास में बिस्तर पर पड़ा मिला ASI का शव, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप, शव का कराया पोस्टमार्टम. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 1:57 PM IST
शहडोल: एएसआई कैलाश मिश्रा हर दिन वक्त पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते थे, लेकिन गुरुवार सुबह वे नहीं पहुंचे. जब डायल 112 के पायल ने उन्हें फोन किया, तो उन्होंने उठाया नहीं. जिसके बाद पायलट पता लगाने उनके घर पहुंचा, वहां का नजारा देख वह हैरान रह गया और तुरंत पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. एएसआई का शव बिस्तर पर पड़ा था. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
ASI की मौत, बिस्तर पर मिला शव
जिस ASI का शव उनके कमरे में बिस्तर पर मिला है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कोतवाली थाने में ही सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे. इनका नाम कैलाश मिश्रा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है. उनकी ड्यूटी डायल 112 में लगी थी. 13 अगस्त यानि गुरुवार सुबह-सुबह वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो 112 के पायलट ने फोन लगाया. एएसआई ने फोन भी नहीं उठाया तो पायलट को शक हुआ. उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी.
जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर में पता लगाने के लिए पहुंचे. उनके आवास में पुलिस कर्मियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दरवाजा खोलकर देखा गया तो कैलाश मिश्रा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे. इसके बाद इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और उनके परिजनों को सूचित किया गया.
सुबह उठा था सीने में दर्द
कैलाश मिश्रा पुलिस लाइन के न्यू कॉलोनी के बी ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 13 में रहते थे, वे अकेले ही रहते थे. बुधवार देर शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद वो अपने सरकारी आवास चले गए थे. बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के उनके सीने में तेज दर्द उठा था, इसके बाद उन्होंने डायल 112 को बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचे थे. जहां प्राथमिक उपचार और दवा लेने के बाद वो वापस घर लौट आए थे. सुबह डायल 112 में उनकी ड्यूटी जब शुरू होने का समय हुआ, तो पायलट ने उन्हें मोबाइल फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी जब वह फोन रिसीव नहीं कर रहे थे.
- उज्जैन में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 सगे भाईयों की मौत, एक आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर
- अचानक ढह गई पहाड़ी की दीवार, दबने से महिला की मौत, दो गंभीर घायल
कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "प्रथम दृष्टया आशंका है कि एएसआई की मौत हार्ट अटैक से हुई हो, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."