ETV Bharat / state

शहडोल में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे ASI, घर देखने पहुंची पुलिस, बिस्तर पर मिला शव

शहडोल में सरकारी आवास में बिस्तर पर पड़ा मिला ASI का शव, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप, शव का कराया पोस्टमार्टम. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL ASI KAILASH MISHRA DIED
शहडोल एएसआई का बिस्तर में मिला शव (IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:37 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: एएसआई कैलाश मिश्रा हर दिन वक्त पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते थे, लेकिन गुरुवार सुबह वे नहीं पहुंचे. जब डायल 112 के पायल ने उन्हें फोन किया, तो उन्होंने उठाया नहीं. जिसके बाद पायलट पता लगाने उनके घर पहुंचा, वहां का नजारा देख वह हैरान रह गया और तुरंत पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. एएसआई का शव बिस्तर पर पड़ा था. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.

ASI की मौत, बिस्तर पर मिला शव

जिस ASI का शव उनके कमरे में बिस्तर पर मिला है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कोतवाली थाने में ही सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे. इनका नाम कैलाश मिश्रा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है. उनकी ड्यूटी डायल 112 में लगी थी. 13 अगस्त यानि गुरुवार सुबह-सुबह वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो 112 के पायलट ने फोन लगाया. एएसआई ने फोन भी नहीं उठाया तो पायलट को शक हुआ. उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी.

जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर में पता लगाने के लिए पहुंचे. उनके आवास में पुलिस कर्मियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दरवाजा खोलकर देखा गया तो कैलाश मिश्रा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे. इसके बाद इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और उनके परिजनों को सूचित किया गया.

SHAHDOL ASI KAILASH MISHRA
एएसआई कैलाश मिश्रा (ETV Bharat)

सुबह उठा था सीने में दर्द

कैलाश मिश्रा पुलिस लाइन के न्यू कॉलोनी के बी ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 13 में रहते थे, वे अकेले ही रहते थे. बुधवार देर शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद वो अपने सरकारी आवास चले गए थे. बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के उनके सीने में तेज दर्द उठा था, इसके बाद उन्होंने डायल 112 को बुलाया और जिला अस्पताल पहुंचे थे. जहां प्राथमिक उपचार और दवा लेने के बाद वो वापस घर लौट आए थे. सुबह डायल 112 में उनकी ड्यूटी जब शुरू होने का समय हुआ, तो पायलट ने उन्हें मोबाइल फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी जब वह फोन रिसीव नहीं कर रहे थे.

कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "प्रथम दृष्टया आशंका है कि एएसआई की मौत हार्ट अटैक से हुई हो, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."

Last Updated : August 13, 2026 at 1:57 PM IST

TAGGED:

SHAHDOL ASI KAILASH MISHRA
SHAHDOL ASI BODY FOUND IN BED
SHAHDOL ASI DIES HEART ATTACK
SHAHDOL NEWS
SHAHDOL ASI KAILASH MISHRA DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.