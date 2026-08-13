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शहडोल में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे ASI, घर देखने पहुंची पुलिस, बिस्तर पर मिला शव

शहडोल: एएसआई कैलाश मिश्रा हर दिन वक्त पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते थे, लेकिन गुरुवार सुबह वे नहीं पहुंचे. जब डायल 112 के पायल ने उन्हें फोन किया, तो उन्होंने उठाया नहीं. जिसके बाद पायलट पता लगाने उनके घर पहुंचा, वहां का नजारा देख वह हैरान रह गया और तुरंत पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. एएसआई का शव बिस्तर पर पड़ा था. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.

ASI की मौत, बिस्तर पर मिला शव

जिस ASI का शव उनके कमरे में बिस्तर पर मिला है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कोतवाली थाने में ही सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे. इनका नाम कैलाश मिश्रा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है. उनकी ड्यूटी डायल 112 में लगी थी. 13 अगस्त यानि गुरुवार सुबह-सुबह वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो 112 के पायलट ने फोन लगाया. एएसआई ने फोन भी नहीं उठाया तो पायलट को शक हुआ. उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी.

जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर में पता लगाने के लिए पहुंचे. उनके आवास में पुलिस कर्मियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दरवाजा खोलकर देखा गया तो कैलाश मिश्रा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे. इसके बाद इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और उनके परिजनों को सूचित किया गया.