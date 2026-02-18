बेरोजगारों को सावधान करने वाली सीख, नौकरी दिलाने के नाम पर 2 महिलाओं से लाखों की ठगी
शहडोल में नौकरी दिलाने के नाम पर दो महिलाओं से ठग लिए लाखों रुपए, आरोपियों ने जाल में ऐसे फंसाया था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 8:48 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जो किसी भी बेरोजगार को डराने वाली और एक सीख भी देने वाली है. सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला और उसकी सहेली से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है. अब मामला थाने तक पहुंच गया है.
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी
पूरा मामला शहडोल के जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम धिरियाटोला का है, जहां की रहने वाली साधना पटेल नाम की एक महिला अपनी सहेली मायावती सिंह गोंड के साथ मिलकर आंगनबाड़ी में नौकरी के लिए संपर्क कर रही थी. इस दौरान उनकी मुलाकात समावित द्विवेदी और अनुराग द्विवेदी नाम के दो व्यक्तियों से हुई. उन्होंने महिला बाल विकास विभाग में अपनी पहुंच होने का दावा किया और नौकरी लगवाने के नाम पर पहले 10 हजार रुपए, फिर 50 हजार रुपए और बाद में ट्रेनिंग और जॉइनिंग के नाम पर किस्तों में टोटल 1 लाख 49 हजार, 704 रुपए ले लिए.
फर्जी नियुक्ति आदेश पत्र भी थमा दिया
आरोपी यहीं नहीं रुके आरोपियों ने दोनों महिलाओं को शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय भी बुलाया जनपद पंचायत जयसिंहनगर का फर्जी नियुक्ति आदेश पत्र भी थमा दिया और पंचायत में जॉइनिंग के लिए भेज दिया. जब पीड़ित महिलाएं ग्राम पंचायत पहुंची तो वहां पहले से ही पद भरे होने की जानकारी मिली, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.
ठगों ने 6 महीने में पैसे लौटाने को कहा, आज तक न मिले पैसे न नौकरी
ठगी का एहसास होने पर जब महिलाओं ने आरोपियों से संपर्क किया तो उन्होंने पैसे लौटाने का आश्वासन देते हुए लगभग 6 माह का समय मांगा, लेकिन आज तक ना तो पैसे वापस मिला और ना ही नौकरी. जिसके बाद मामला अब थाने तक पहुंच चुका है और पुलिस जांच में जुट चुकी है. इस घटना के बाद फिलहाल पिता की शिकायत पर जयसिंहनगर थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना भी शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें:
- शहडोल में ये कैसी सनक, प्यार को पाने के लिए मासूम की हत्या, घटना झकझोर देगी
- बोरे में पत्थर से बंधा नदी में मिला महिला का शव, क्या टैटू खोलेगा मौत का राज ?
जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा के मुताबिक आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से करीब डेढ़ लाख रुपए की ठगी की शिकायत का मामला आया है, मामला दर्ज कर लिया गया है जांच जारी है.