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शहडोल में एक ऐसी गाय, जिसे देखने पहुंच रहे लोग, आंध्र प्रदेश से लाई गई है यहां

शहडोल: शहडोल जिला भले ही आदिवासी बहुल इलाका है लेकिन यहां रहने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसी चीज करते हैं, जो सुर्खियां बन जाती हैं. इन दिनों शहडोल जिले में लाई गई विशेष प्रजाति की छोटी गाय सुर्खियां बनी हुई है और लोग उसे देखने पहुंच रहे हैं. इतना ही नहीं इसे देखने और सेल्फी लेने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं क्योंकि संभाग में पहली बार इस तरह की गाय कोई लाया है. हालांकि मोबाइल और दूसरी चीजों के माध्यम से इस गाय के बारे में लोग सुनते रहे हैं जानते रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पहली बार लोग इस क्षेत्र में देखने को पा रहे हैं.

आंध्र प्रदेश से स्पेशल गाय

शहडोल जिला मुख्यालय के रहने वाले लीलाधर खोडियार बताते हैं वो पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से शहडोल में रह रहे हैं और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से छोटे नस्ल वाली गाय लेकर आए हैं, जिसकी हाइट लगभग ढाई फीट से ज्यादा नहीं होती है. इसमें एक मेल है और एक फीमेल है. इन्हें सिर्फ गौ सेवा के मकसद से लेकर आए हैं, जिससे उनकी गौ सेवा कर सकें. यह एक नई गोवंश की प्रजाति है जिन्हें घर में रखना उसकी देखभाल करना भी आसान है.

आंध्र पदेश से लाई गई को देखने पहुंच रहे हैं लोग (ETV Bharat)

स्पेशल गाय का कैसे रख रहे ख्याल

लीलाधर खोडियार बताते हैं कि जो गोवंश का जोड़ा लेकर वो आए हैं इसमें जो फीमेल है उसकी उम्र लगभग 11 महीने की है और दूसरा जो मेल है वह 8 महीने का है और जैसा कि वहां के डॉक्टर ने उन्हें बताया है, जिन्होंने इस नस्ल को तैयार किया है कि 8 से 12 महीने के बीच में इनका गर्भाधान का पीरियड रहेगा.

गाय का डाइट प्लान दिया गया है

लीलाधर खोडियार बताते हैं कि वहां के डॉक्टर का नंबर हम लोग रखे हुए हैं और जहां तक डाइट की बात है तो वहां से हमें एक लिस्ट दी गई है, जिसमें सबकुछ लिखा हुआ है, कब क्या और कितनी मात्रा में देनी है. हालांकि डाइट उनकी लगभग वैसी ही रहती है जैसे सामान्य गाय की होती है, बस इनमें मात्रा कम लगती है, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती इनका पेट भी छोटा होता है. इसको हम लोग सिर्फ सेवा भाव से लेकर आए हैं जैसे लोग दूसरे जीव घर में रखते हैं ठीक वैसे ही हम सेवा भाव से गौ माता को लेकर आए हैं. उन्होंने 1 महीने का डाइट प्लान दिया है.

हालांकि, जो लोकल चारा मिलता है, भूसी हो गई हरी पत्तियां हो गई मक्का के दाने हो गए वही सब खिला रहे हैं. लोकल डॉक्टर को भी दिखाया है वह भी आकर देखा गये हैं बछड़े को थोड़ा बुखार था सफर की वजह से तो इंजेक्शन भी लगाया है बाकी अभी ठीक है.