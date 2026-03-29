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शहडोल और छतरपुर में ई-स्कूटर चार्जिंग से घर में लगी आग, पड़ोसियों की मदद से बची परिवारों की जान

शहडोल और छतरपुर में शनिवार की रात घर में आग लगने की घटनाएं आई सामने. दोनों जगह ई-वाहन चार्जिंग में लगे होने से लगी आग.

E SCOOTER CHARGING CAUGHT FIRE
शहडोल और छतरपुर में ई-स्कूटर चार्जिंग से घर में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 7:49 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 7:56 PM IST

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शहडोल/छतरपुर: गर्मियों में घर में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को रात में चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दे रहे हैं और इसी दौरान घर में आग लग रही है. हाल ही में इंदौर में एक घर में ई कार चार्जिंग पर लगी थी और पूरे घर में रात में आग लगने से 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी.

शहडोल और छतरपुर से ऐसी ही घटना सामने आई है. शहडोल में एक शादी वाले घर में आग लग गई. बताया जा रहा है कि रात में ई-स्कूटर चार्जिंग पर लगाकर सो गए थे. यहां सभी लोग नींद खुल जाने से बाल-बाल बच गए हालांकि घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया. छतरपुर में भी चार्जिंग पर लगी ई-स्कूटर में आग लगने की घटना सामने आई है.

SHAHDOL FIRE WEDDING HOUSE
शहडोल में शादी वाले घर में लगी आग (ETV Bharat Shahdol)

शहडोल में शादी वाले घर में लगी आग

शहडोल के अमलाई थाना क्षेत्र के धनपुरी के वार्ड नंबर 12 में शनिवार की देर रात आग लग गई. ये आग महिला बाल विकास में सुपरवाइजर सुनीता रजक के घर पर लगी. सुनीता रजक ने बताया कि "बीती रात करीब 1:30 बजे के करीब उनके घर में अचानक से जब उनकी नींद खुली तो घर में आग लगी हुई थी. किसी तरह वो लोग अपनी जान बचाकर निकले."

FIRE INCIDENT SHAHDOL
मोहल्ले वालों की मदद से बची जान (ETV Bharat Shahdol)

'ई-स्कूटर लगा था चार्ज पर'

सुनीता रजक बताती हैं कि "एक ही कमरे में बाइक और ई स्कूटी रखी थी. ई-स्कूटी चार्ज पर लगी थी और उसी कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, क्योंकि बेटी की 21 अप्रैल को शादी भी होने वाली है. जेवर कपड़े भी रखे हुए थे, आग लगने की वजह से पूरा सामान जलकर खाक हो गया. आग की चपेट में किचन के 2 सिलेंडर भी आ गए. इसके अलावा गाड़ियां भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई."

FIRE INCIDENT SHAHDOL
ई-स्कूटर लगा था चार्जिंग पर (ETV Bharat Shahdol)

'मोहल्ले वालों की मदद से बची जान'

सुनीता रजक बताती हैं कि "मोहल्ले वालों की मदद से परिवार वाले घर से बाहर निकलने में सफल रहे और उन्हीं की मदद से आग बुझाई गई. बड़ी मशक्कत के बाद सभी की जान बची है. बेटी भी एक कमरे में थी, आग विकराल रूप ले चुकी थी. घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है."

E SCOOTER CHARGING CAUGHT FIRE
शहडोल में ई-स्कूटर से घर में लगी आग (ETV Bharat Shahdol)

धनपुरी थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडेय का कहना है कि "सुनीता रजक के घर में अज्ञात कारण से बीती रात में आग लग गई थी. आग लगने सही कारण फिलहाल पता नहीं चला है और मामले की जांच की जा रही है."

छतरपुर में चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी में लगी आग

छतरपुर के ईशानगर इलाके में चार्जिग के दौरान एक ई-स्कूटी में अचानक आग लग गई और आग की चपेट में आने से दो स्कूटी और एक साइकिल जलकर खाक हो गई. घर के भीतर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में जब जोरदार धमाका हुआ तो पूरे परिवार की नींद खुली.

छतरपुर में चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी में लगी आग घर में फैली (ETV Bharat Chhatarpur)

ईशानगर थाना इलाके के भेलसी निवासी राम गोपाल प्रजापति ने बताया कि "शनिवार की रात अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाकर सो गए थे. रात करीब 2 से 3 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी एक भीषण धमाके के साथ स्कूटी में आग लग गई. धमाके की आवाज सुनकर मैं और पत्नी बाहर निकले, तो घर के नीचे का हिस्सा धुएं और आग की लपटों से घिरा हुआ था. सीढ़ियों तक आग फैल गई थी. परिवार के सदस्य ऊपर ही फंस गए."

CHHATARPUR FIRE BREAKS OUT HOUSE
छतरपुर में चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी में लगी आग (ETV Bharat Chhatarpur)

'मोहल्ले के लोगों की मदद से बची जान'

राम गोपाल प्रजापति ने बताया कि "बैटरी फटने से घटना हुई है, आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाना नामुमकिन लग रहा था. आग की लपटें बगल में रखी दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक साइकिल को भी जला दिया. जान बचाने के लिए छत से शोर मचाकर मोहल्लेवासियों को मदद के लिए पुकारा. शोर सुनकर जमा हुए ग्रामीणों की सक्रियता और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका."

ईशानगर थाना प्रभारी मनोज गोयल ने बताया कि "जानकारी लगी थी, शॉर्ट सर्किट के कारण बैटरी फटने से घटना हुई है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

इंदौर में हो चुकी 8 लोगों की मौत

इसी माह इंदौर में एक घर में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. आग इतनी भीषण थी कि परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंस गए. बताया जा रहा है कि ई-कार चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट के चलते घटना घटी थी और देर रात आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया था. इस दौरान बमुश्किल 4 लोगों की जान बच सकी थी.

Last Updated : March 29, 2026 at 7:56 PM IST

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