ETV Bharat / state

शहडोल के अमलाई में तड़प-तड़प जमीन पर गिरी 4 गाएं और 3 बछड़े, पलभर में मौत

शहडोल के अमलाई में गायों की मौत, पुलिस मौके पर पहुंची ( ETV BHARAT )

शहडोल : शहडोल के एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई के ओपन कास्ट माइंस (OCM) क्षेत्र में 8 गौवंश की मौत हो गई. इससे हड़कंप मच गया. गायों के तड़कर मरने के वीडियो भी सामने आए हैं. इसमें गाएं तड़प-तड़प कर दम तोड़ती दिख रही है. इस घटना के बाद गौवंश प्रेमियों में खासा रोष है.

गौवंश की मौत का कारण साफ नहीं

अमलाई OCM परिसर में 4 गायों व 3 बछड़े और एक बैल की अचानक ही मौत हो गई. अमलाई के ओपन कास्ट माइंस के आसपास शुक्रवार देर शाम गोवंश इधर‑उधर घूम रहे थे. उसी दौरान वे अचानक बेचैन होने लगे. कुछ गोवंश तड़पने लगे और फिर एक‑एक कर जमीन पर गिर पड़े. लोग कुछ समझ पाते तब तक 8 गोवंशों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. अचानक हुई मौतों से इलाके में अफरा‑तफरी मच गई.

एसईसीएल प्रबंधन पर आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों और गौसेवकों ने आरोप लगाया है "एसईसीएल परिषद में जमा दूषित और रासायनिक तत्वों से युक्त पानी पीने के कारण इन गौवंशों की जान गई." घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गौ रक्षक मौके पर पहुंच गए और एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाने लगे. गौरक्षक राम दुबे का कहना है "यह कोई पहली घटना नहीं है."