ETV Bharat / state

शहडोल के अमलाई में तड़प-तड़प जमीन पर गिरी 4 गाएं और 3 बछड़े, पलभर में मौत

शहडोल के अमलाई ओसीएम में 8 गौवंश की मौत से गौरक्षकों में रोष, दूषित पानी से मौत की आशंका. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार.

Shahdol Amlai 8 cattle DEATH
शहडोल के अमलाई में गायों की मौत, पुलिस मौके पर पहुंची (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल : शहडोल के एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई के ओपन कास्ट माइंस (OCM) क्षेत्र में 8 गौवंश की मौत हो गई. इससे हड़कंप मच गया. गायों के तड़कर मरने के वीडियो भी सामने आए हैं. इसमें गाएं तड़प-तड़प कर दम तोड़ती दिख रही है. इस घटना के बाद गौवंश प्रेमियों में खासा रोष है.

गौवंश की मौत का कारण साफ नहीं

अमलाई OCM परिसर में 4 गायों व 3 बछड़े और एक बैल की अचानक ही मौत हो गई. अमलाई के ओपन कास्ट माइंस के आसपास शुक्रवार देर शाम गोवंश इधर‑उधर घूम रहे थे. उसी दौरान वे अचानक बेचैन होने लगे. कुछ गोवंश तड़पने लगे और फिर एक‑एक कर जमीन पर गिर पड़े. लोग कुछ समझ पाते तब तक 8 गोवंशों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. अचानक हुई मौतों से इलाके में अफरा‑तफरी मच गई.

एसईसीएल प्रबंधन पर आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों और गौसेवकों ने आरोप लगाया है "एसईसीएल परिषद में जमा दूषित और रासायनिक तत्वों से युक्त पानी पीने के कारण इन गौवंशों की जान गई." घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और गौ रक्षक मौके पर पहुंच गए और एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाने लगे. गौरक्षक राम दुबे का कहना है "यह कोई पहली घटना नहीं है."

पशु चिकित्सक ने जांच शुरू की

लोगों का आरोप है कि एसईसीएल की लापरवाही के चलते हर साल इस तरह की घटना होती है. आज तक कोई ठोस कार्यवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई स्थाई समाधान निकाला गया. जानकारी मिलते ही धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृत पड़े गौ वंशों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बुढार से पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पीएम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ होगी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इन गौवंशों के मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पंद्रो ने बताया "अमलाई OCM परिसर में 8 गौवंशों की मौत की सूचना मिली है. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर गोवंश को पीएम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

AMLAI OCM AREA CATTLES DEATH
COW PROTECTION ACTIVISTS ANGRY
ALLEGATIONS ON SECL MANAGEMENT
SHAHDOL NEWS
SHAHDOL AMLAI 8 CATTLE DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.