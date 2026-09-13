शहडोल में सड़क नहीं होने से कीचड़ में फंसी एंबुलेंस, बैलगाड़ी से घर तक ले जाना पड़ा बुजुर्ग का शव

शहडोल में सड़क नहीं होने से कीचड़ में फंसी एंबुलेंस, बैलगाड़ी से घर तक ले जाना पड़ा बुजुर्ग का शव
शहडोल के ब्यौहारी के डाला टोला की घटना. सड़क के अभाव में करीब एक किलोमीटर तक बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया शव. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 4:20 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले के ब्यौहारी से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी विकास के दावों की पोल खोल रही है. 21वीं सदी में भी लोगों के घरों तक इमरजेंसी सेवाएंं नहीं पहुंच पा रही हैं. आलम यह है कि खराब सड़क की वजह से मौत के बाद शव को घर तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है.
घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत आखेटपुर के वार्ड नंबर 1 की है. डाला टोला की रहने वाली श्यामकली पटेल(70) का नागपुर में इलाज चल रहा था. इसी दौरान उनका निधन हो गया.
नागपुर में चल रहा था डाला टोला की रहने वाली श्यामकली पटेल का इलाज
परिजन नागपुर से शनिवार सुबह शव को लेकर उनके गांव पहुंचे. लेकिन घर से करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ते में ही उनको एंबुलेंस को छोड़ना पड़ा. क्योंकि आगे जगह-जगह कीचड़ और दलदल होने के चलते एंबुलेंस को आगे नहीं ले जाया जा सका. मजबूरी में परिजनों को शव को घर तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी. शव को करीब 1 किलोमीटर तक बैलगाड़ी में रखकर के घर तक पहुंचाया गया.
सड़क की लगातार मांग, नहीं हो रही सुनवाई
जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल कहते हैं "सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है. मैंने खुद भी कई बार अधिकारियों को खराब रास्ते के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब तक यहां सड़क का निर्माण नहीं हो सका है. समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से आज भी ऐसे सिचुएशन में ग्रामीणों को बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है."
पुष्पेंद्र पटेल वीडियो में भी समस्या बताते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें कह रहे हैं कि रोड ना होने की वजह से एंबुलेंस को एक-दो किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ा. बैलगाड़ी के माध्यम से शव को घर तक ले जाना पड़ा, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है.