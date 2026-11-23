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अकवान इफेक्ट को टैकल करेगी ये मशीन, कमाल ऐसा कि किसानों का सब काम मिनटों में होगा

सुपर सीडर मशीन दूर करेगी किसानों की मुश्किल ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले में शुक्रवार शाम से ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ था, शनिवार को भी दिनभर बारिश हुई. रविवार को भी कहीं-कहीं थोड़ी बहुत फुहार वाली बारिश हुई, लेकिन दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे. ठंडी हवाएं चलती रहीं, बारिश का मौसम बना रहा और आज सोमवार को एक बार फिर से सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बादलों की आंख मिचौली के बीच सूर्यदेव के भी दर्शन बीच-बीच में हो रहे हैं.