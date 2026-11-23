अकवान इफेक्ट को टैकल करेगी ये मशीन, कमाल ऐसा कि किसानों का सब काम मिनटों में होगा
मध्य प्रदेश में अकवान तूफान का दिखा असर, गेहूं की बुवाई में हो रही देरी, सुपर सीडर मशीन दूर करेगी मुश्किल. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:44 PM IST
शहडोल: शहडोल जिले में शुक्रवार शाम से ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ था, शनिवार को भी दिनभर बारिश हुई. रविवार को भी कहीं-कहीं थोड़ी बहुत फुहार वाली बारिश हुई, लेकिन दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे. ठंडी हवाएं चलती रहीं, बारिश का मौसम बना रहा और आज सोमवार को एक बार फिर से सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन बादलों की आंख मिचौली के बीच सूर्यदेव के भी दर्शन बीच-बीच में हो रहे हैं.
कुल मिलाकर जिले में अकवान तूफान का असर देखने को मिला, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि सोमवार से ये कमजोर पड़ेगा, धीरे-धीरे मौसम साफ होने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन अकवान की वजह से जो बारिश हुई, उसका असर धान के किसानों के लिए तो नुकसानदायक रहा ही, लेकिन रबी सीजन की बोवनी के लिए बहुत ही शानदार रहा. ऐसे में जब बारिश भी हो रही है, गेहूं की बुवाई में देरी भी हो रही है, इस बीच किसानों के लिए सुपर सीडर मशीन बहुत काम आ रही है.
अकवान इफेक्ट के बीच कमाल कर रही सुपर सीडर
शहडोल जिले के किसान अमित शुक्ला अपने घर के खाने के लिए डेढ़ एकड़ रकबे में गेहूं की फसल हर वर्ष लगाते हैं. मौजूदा साल भी वो गेहूं की फसल लगाने की तैयारी में ही थे, वो कहते हैं कि उन्हें देरी भी हो रही थी क्योंकि फसल की बुवाई अब तक हो जानी थी, इसी बीच अकवान तूफान की वजह से बारिश भी शुरू हो गई हालांकि उनकी रेतीली जमीन है और बारिश तो हुई लेकिन वहां जुताई करते बन रहा था. उन्होंने सोचा कि कहीं ज्यादा बारिश ना हो जाए इस वजह से वह चिंतित भी थे, क्योंकि गेहूं की बुवाई में देरी हो जाती और इसीलिए उन्होंने इसी बीच में सुपर सीडर मशीन किराए पर लेकर अपने खेत की गेहूं की बुवाई करवा दी. एक ही साथ खेतों की जुताई भी हुई, गेहूं खाद की बुवाई भी एक साथ हो गई और साथ में खेत में मशीन में रोलर भी लगा हुआ था, तो बीज भी उसमें मिट्टी से ढक गया.
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किसान अमित शुक्ला बताते हैं कि "इससे उन्हें दो फायदे हुए एक तो अनावश्यक किसी तरह के कल्टीवेटर से खेत जुतवाना नहीं पड़ा. वो बताते हैं कि खेतों को हालांकि पहले से ही एक दो बार उन्होंने जुतवा लिया था, लेकिन जो थोड़ी बहुत घास बची भी थी, तो रोटावेटर सुपर सीडर मशीन में ही लगे होने की वजह से वो घास भी कट गई और इस बारिश के मौसम में जो उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी गेहूं की बुवाई एक हफ्ते और ना डिले हो जाए तो सुपर सीडर मशीन से बेहतर तरीके से सही समय पर बुवाई भी हो गई. थोड़ी बहुत बारिश भी मिल गई, जिससे पानी भी नहीं देना पड़ेगा. कुल मिलाकर इस मशीन की वजह से उन्होंने सही समय पर सही बुवाई कर ली."
सुपर सीडर मशीन बचा रही पैसा और समय
देखा जाए तो जिले में सुपर सीडर मशीन इस बिगड़ते मौसम के बीच में और गेहूं की बुवाई की देरी के बीच में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि किसानों को पहले गेहूं की बुवाई के लिए खेतों की जुताई करनी पड़ती थी फिर रोटावेटर से घास को भी हटाना होता था और फिर तब जाकर वो गेहूं की बुवाई करते थे, तो उनको समय लग जाता था लेकिन सुपर सीडर मशीन से उन्हें एक ही साथ सब कुछ एक ही मशीन में मिल जा रहा है, तो पैसे भी बच रहे हैं, समय भी बच रहा है और सीड ड्रिल के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से गेहूं की बुवाई भी हो जा रही है.
कमाल की है सुपर सीडर मशीन
गिरधारी लाल यादव ने अपने यहां सुपर सीडर मशीन खरीद कर रखी है और उसे किराए पर भी चलाते हैं. दूसरे किसानों के खेतों पर भी ले जाते हैं. गिरधारी लाल यादव बताते हैं सुपर सीडर मशीन से उन्हें कई फायदे भी हो रहे हैं. किसान इसे किराए पर लेते हैं, तो अच्छा दाम भी मिलता है और उनकी कमाई भी हो जाती है. साथ ही यह सुपर सीडर मशीन कमाल की है भी किसानों के बड़े काम की है, खासकर रबी सीजन में जब धान की फसल काटने के बाद तुरंत गेहूं की बुवाई में देरी हो रही हो तो ऐसे में यह मशीन बहुत काम आती है, क्योंकि ये मशीन एक साथ कई काम करती है. सुपर सीडर मशीन से गेहूं चना किसी भी फसल की बुवाई कर सकते हैं तो परेशान नहीं होना पड़ेगा.
मशीन से बुवाई करने के लिए खरीफ सीजन की अपनी फसल को काटिए और उसके जस्ट बाद इस मशीन से दूसरी फसल की बुवाई कर दीजिए, क्योंकि यह सुपर सीडर मशीन बहुत ही शानदार मशीन है. जब आप धान की कटाई करेंगे तो पराली रहती है, ऐसे में जब मशीन चलेगी तो खेत में उसका जो डंठल रहेगा उसे काट देगी और वो सड़ कर खाद बन जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है. इसमें रोटावेटर भी लगा होता है और हमारे खेत की जुताई भी हो जाएगी. इसमें सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल भी लगा रहता है.
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इससे खाद और फसल की बराबर मात्रा में बुवाई भी हो जाएगी और इसके बाद उसके पीछे एक रोलर भी लगा होता है, जो मिट्टी को दबाता जाएगा, जिससे बीज भी दब जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा और पूरी तरह से बुवाई भी हो जाएगी. मतलब एक साथ में यह सुपर सीडर मशीन तीन काम करेगी, जिससे समय भी बचेगा, सही समय पर सही तरीके से खेतों की बुवाई भी हो जाएगी और पैसा भी बचेगा.