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कम बारिश का अनुमान, वैज्ञानिक बोले स्मार्ट खेती से होगी धान की बंपर पैदावार

वैज्ञानिक बोले स्मार्ट खेती से होगी धान की बंपर पैदावार ( ETV Bharat )