कम बारिश का अनुमान, वैज्ञानिक बोले स्मार्ट खेती से होगी धान की बंपर पैदावार
बारिश पर अलनीनो का ग्रहण, किसानों को हुई फसलों की चिंता, शहडोल में कृषि वैज्ञानिक ने बताया कौन सी फसल और बीज का करें उपयोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 8:23 PM IST
शहडोल: पिछले कुछ दिनों से शहडोल में झमाझम बारिश का दौर जारी है, इस बार बारिश देरी से शुरू हुई है. ऐसे में जो शुरुआत से अनुमान लगाया जा रहा है, कि अलनीनो का प्रभाव इस बार के बरसात में दिखेगा, जिसे लेकर किसान भी चिंतित हैं. मौसम के इन अनुमानों को देखते हुए, कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इस बार स्मार्ट खेती से बंपर पैदावार ली जा सकती है, लेकिन किसानों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा.
स्मार्ट खेती दिलाएगी बम्पर पैदावार
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "शहडोल में मुख्य रूप से धान की खेती होती है, जिले में धान की खेती मुख्य रूप से लगभग एक लाख 40 हजार हेक्टेयर रकबे में की जाती है. क्षेत्र में धान की खेती में किसानों ने विगत कुछ वर्षों तक भारी किस्मों का चयन किया है, लेकिन इस साल बारिश के मौसम में अलनीनो की वजह से कम वर्षा का अनुमान है. उसके आधार पर किसानों को अलग-अलग फसलों में बीज और उसके किस्म का दिमाग से चयन करना अति आवश्यक है.
धान के फसल की किस्मों की बात करें तो धान में मुख्य रूप से वर्तमान में हमें 110 से लेकर 115 दिनों के अंदर जो पकने वाली धान होती है, उनका चयन करना चाहिए. मुख्य रूप से धान के न्यूनतम दिनों के किस्म की बात करें तो जवाहर धान 10 है, जिसे JR 10 भी बोला जाता है. JR 206 है, JR 281 है, ये अलग-अलग प्रकार की धान की नवीनतम किस्में हैं, जो 110 से 115 दिन में पक जाते हैं.
इसके अलावा हमारे क्षेत्र के किसान धान की खेती अब तक रोपा विधि से करते रहे हैं, मलतब पहले नर्सरी लगाना और फिर उसे खेतों में ट्रांसप्लांट करना, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार किसान धान खेती में सीधी बुवाई पर फोकस करें, जिसे DSR भी बोला जाता है. इस विधि में खेत में धान की डायरेक्ट बुवाई की जाती है. धान की इस विधि से बुवाई करने से कई लाभ भी होता है. जिसमें लागत बचती है, क्योंकि खेतों में कीचड़ मचाना, लेबर से धान को खेत में ट्रांसप्लांट करना, इन सबकी लागत बचती है. इसके अलावा सीधी बुवाई से आपकी फसल 10 से 15 दिन पहले पक भी जाएगी.
तिल, उड़द, मूंग, अरहर की खेती
इसके अलावा अगर तिल की बात करें तो तिल में मुख्य रूप से उन्नत रमा और GT7, इन किस्मों का हमारे जिले में चयन करना अति आवश्यक है. इसके अलावा उड़द की किस्म की बात की जाए इंदिरा प्रथम उर्द है, IPO13-1 है, IPO 1026 है, इन नवीनतम किस्मों का चयन करते हैं, तो इनमें पीला मोजेक जिसे येलो मोजेक भी कहा जाता है, इस वायरस से बचाव होता है. इन किस्मों में ये बीमारी नहीं लगेगी.
ये सभी किस्म 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाएंगे
इसी तरह से मूंग की खेती जो हमारे क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती है. उसमें सिखा जैसी किस्म है, जो 2016 में रिलीज हुई है और विराट है जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है, इन किस्मों का किसान चयन करें. अरहर की खेती भी हमारे क्षेत्र में 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर में की जाती है, अरहर की किस्म में मुख्य रूप से जैसे राजीव लोचन है, राजेश्वरी है, टीजीटी 501 है, भीमा जो अभी नवीनतम किस्म है, जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग और नेशन सीड कॉरपोरेशन है. बीज निगम से किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.
कोदो, कुटकी, रागी की खेती
इसी तरह से हमारे यहां कुटकी का भी एक बहुत बड़ा रकबा है, जो किसान भाई ऊचहन भूमि पर धान लगाया करते थे, उन किसानों को सलाह है कि वहां मुख्य रूप से दलहन, तिलहन की खेती करें और उसके साथ में मोटा अनाज जैसे हमारे यहां पौधों की किस्म है, जवाहर कोदो 137 है. इसी प्रकार से कुटकी में जवाहर कुटकी, जवाहर कुटकी 36 है. रागी की खेती भी हमारे क्षेत्र में कर सकते हैं. बीएल मड़ुआ 376, 369 जैसी किस्म का आप चयन करें.
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मक्के की खेती भी फायदेमंद
हमारे यहां कुछ किसान मक्के की खेती भी करते हैं, मक्के में जो मुख्य रूप से किस्म हैं, उसमें जैसे जवाहर मक्का 1024 है, जवाहर मक्का 216 है, जवाहर मक्का 218 है, इन किस्मों को अगर रिज एंड बेड पर बुवाई करते हैं, तो आप अपनी फसल को कम वर्षा में और अत्यधिक वर्षा जो अनियमित रूप से होगी. उसमें आप बचाकर अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकते हैं.