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बास्केटबॉल कोर्ट में शहडोल का दबदबा, बालिकाओं ने सागर को दी 42-4 से शिकस्त

गांधी स्टेडियम में ही खेले गए दूसरे मुकाबले में शहडोल एवं सागर के बालक वर्ग की टीमों के बीच मुकाबला हुआ. इसमें शहडोल की टीम ने प्रभावी खेल का प्रदर्शन करते हुए 47-16 के स्कोर से जीत दर्ज की और इसी के साथ विजयी आगाज किया. बीटीआई, पांडव नगर में भी बालक एवं बालिका वर्ग के मुकाबले खेले गए. पहले मैच में भोपाल एवं ग्वालियर के बालक वर्ग की टीमों के बीच मुकाबला हुआ. इसमें भोपाल ने 71 अंक तथा ग्वालियर ने 56 अंक अर्जित किए. भोपाल ने 71-56 के स्कोर से मुकाबला अपने नाम किया.

शहडोल ने सागर को हराया शहडोल के गांधी स्टेडियम में पहला मुकाबला अंडर-17 बालिका वर्ग में शहडोल एवं सागर के मध्य खेला गया. इस मुकाबले में शहडोल की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42-4 के बड़े अंतर से सागर को हरा दिया. शहडोल की ओर से शुभांशी अग्रवाल, आशी गुप्ता, कृपा गुप्ता, अनुष्का एवं अवनी ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

शहडोल: शहडोल में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय अंडर-17 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारम्भ हो चुका है. पहले ही दिन कई मुकाबले खेले गए, ये सभी मुकाबले शहडोल जिला मुख्यालय के गांधी स्टेडियम, बीटीआई मैदान और पांडव नगर में खेले गए. खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल संबोधित करते हुए शहडोल को खेल की दुनिया का उभरता हुआ सितारा बताया.

बीटीआई मैदान में खेले गए दूसरे मुकाबले में जबलपुर एवं ग्वालियर के बालिका वर्ग की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. इसमें जबलपुर ने 37 अंक तथा ग्वालियर ने 35 अंक अर्जित किए. जबलपुर ने 37-35 के अंतर से जीत दर्ज की. टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग जिलों से पहुंची टीमों के खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया. बता दें कि, इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमों के 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

मोहन यादव ने वर्चुअल किया संबोधित

गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल, शहडोल में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय अंडर-17 बालक एवं बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''मिनी ब्राजील विचारपुर फुटबॉल खेल में प्रदेश का उभरता हुआ सितारा है. हमारे प्रदेश के जनजातीय अंचल यह साबित कर रहे हैं कि प्रतिभा शहरों की ही मोहताज नहीं होती. शहडोल जिसकी पहचान मिनी ब्राजील के रूप में है, आज उसी शहडोल में बास्टकेटबॉल का कुंभ सजा है.''

शहडोल खेल की दुनिया का उभरता हुआ सितारा

सीएम मोहन यादव ने कहा, ''यहां का विचारपुर गांव आज फुटबॉल की नर्सरी और 'मिनी ब्राजील' के रूप में देश-दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है. फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी और वॉलीबॉल के साथ बास्केटबॉल भी जिले के युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है. विचारपुर जैसे आदिवासी अंचल से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना यह साबित करता है कि प्रतिभा गांवों और छोटे क्षेत्र में भी मौजूद है. शहडोल ने खेलो एमपी और यूथ गेम्स जैसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराई है. शहडोल ने प्रदेश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और भावी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम किया है.''