शहडोल में लगेगा बास्केटबॉल का महाकुंभ, 10 टीमों में महामुकाबला, 240 धुरंधर दिखाएंगे दमखम
शहडोल में 16 से 19 सितंबर तक चलेगा बास्केटबॉल टूर्नामेंट, प्रदेश की 10 लेंगी हिस्सा, 48 मैच का होगा घमासान. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:57 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 11:03 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में एक बार फिर से बास्केटबॉल का महाकुंभ लगने वाला है. जिसमें प्रदेश भर की 10 टीम में शामिल होंगी. वहीं, कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. राज्य स्तरीय इस आयोजन की तैयारी के लिए आज शहडोल जिला मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें कई आला अधिकारी शामिल हुए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई. क्योंकि इसमें प्रदेश के अलग-अलग संभाग की कई टीमें शामिल होंगी.
बास्केटबॉल के महाकुंभ की तैयारी
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग उमेश कुमार धुर्वे ने बताया कि, ''70वीं शालेय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है. जिसके तैयारी के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली गई है. बैठक में उन्होंने बताया कि विराट नगरी शहडोल में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा बास्केटबाल प्रतियोगिता 16 से 19 सितम्बर 2026 तक आयोजित होगी. प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले 17 साल के बालक एवं बालिकाएं अपना जौहर दिखाएंगी. बास्केटबॉल टूर्नामेंट में 120 बालक एवं 120 बालिका खिलाड़ी शामिल होंगे.''
कहां-कहां खेले जाएंगे मुकाबले
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग उमेश कुमार धुर्वे ने बताया कि, ''शहडोल के कान्वेंट स्कूल का खेल मैदान, महात्मा गांधी स्टेडियम एवं बीटीआई कॉलेज के खेल मैदान में सभी मुकाबले खेले जाएंगे. इस दौरान टोटल 48 मैच आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता में शहडोल, जबलपुर, सागर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा, भोपाल एवं जनजातीय कार्य विभाग सहित 10 टीमों के खिलाड़ी शामिल होंगे.''
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तैयारी बैठक में सौंपी गई जिम्मेदारी
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश तो दिए ही गए. साथ ही बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई. उमेश कुमार धुर्वे ने कहा कि, ''प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों एवं कोचों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.''