शहडोल में दिखेगा बास्केटबॉल का रोमांच, टूर्नामेंट को लेकर तैयार कार्ययोजना, जानिए शेड्यूल
शहडोल में 19 दिसंबर से नेशनल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन, टूर्नामेंट को लेकर तैयार हुई कार्ययोजना, बैठक में लिए गए अहम फैसले.
शहडोल: खेलों को लेकर दिसंबर का महीना शहडोल जिले के लिए बहुत खास होने जा रहा है. क्योंकि यहां दिसंबर महीने में ही बास्केटबॉल के खेल को लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है. जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और उसी को लेकर जिला मुख्यालय के डाइट सभागार में एक बड़ी बैठक की गई. जिसमें बास्केटबॉल के नेशनल गेम्स की तैयारी पर चर्चा की गई और कार्य योजना तैयार हुई
कब से कब तक होगा टूर्नामेंट?
शहडोल जिले में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होने वाले 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसकी तैयारियों पर प्रशासन भी लगा हुआ है. इसी के तहत संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उमेश धुर्वे की उपस्थिति में डाइट सभागार में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हुए. आगामी बास्केटबॉल के नेशनल गेम्स को लेकर तैयारी को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई.
इस बैठक को लेकर संयुक्त संचालक लोक शिक्षक उमेश धुर्वे ने बताया कि, ''राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहडोल जिला मुख्यालय में ही होना है. इस प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए समितियों का गठन किया गया है. जिसमें नियंत्रण कक्ष, स्वागत समिति, आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, समिति पंजीयन एवं रिकॉर्ड समिति, संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति एवं इन समितियां में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी संयोजक सहसंयोजक एवं सदस्यों के रूप में लगाई गई है.
कितनी टीम होंगी शामिल
शहडोल जिला मुख्यालय में होने वाले नेशनल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए देश के अलग-अलग राज्यों की लगभग 44 टीम में हिस्सा ले रही हैं. जिसमें 528 छात्राएं और उन टीमों के प्रबंधक और कोच शामिल होंगे. यह अंडर 14 बास्केटबॉल प्रतियोगिता है.