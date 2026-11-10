शहडोल में पुलिस वाहन देख 4 लड़कों ने घबराकर तालाब में लगाई छलांग, 3 नाबालिग के शव बरामद
दीपावली के अगले दिन 3 घरों के चिराग बुझे. पूरा शहडोल गमगीन. जिला अस्पताल में नाराज लोगों ने किया हंगामा. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:47 AM IST
शहडोल : शहडोल में सोमवार रात करीब 8 बजे 4 लड़के पुलिस का वाहन डायल 112 देखकर सरपट भागे. इस दौरान चारों ने दहशत में आकर चौपाटी के पीछे झूला पुल के पास तालाब में छलांग लगा दी. एक तो अंधेरा और ऊपर से तालाब के गहरे पानी में चारों डूबने लगे. एक नाबालिग ने तैरकर अपनी जान बचा ली. लेकिन 3 नाबालिग पानी में डूब गए. रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने तीनों के शव देर रात तालाब से निकाले.
पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देख घबराए लड़के
घटना शहडोल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र की है. वार्ड क्रमांक 22 के रहने वाले 4 नाबालिग चौपाटी के पीछे झूला पुल के पास तालाब किनारे बैठे थे. इसी दौरान वहां पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची. पुलिस वाहन देखकर चारों नाबालिग घबरा गए. चारों ने मौके से दौड़ लगा दी. इसी दौरान चारों ने तालाब में छलांग लगा दी. चारों नाबालिग द्वारा तालाब में छलांग लगाने से सनसनी फैल गई. पुलिस भी नहीं समझ पाई कि आखिर चारों नाबालिगों ने तालाब में छलांग क्यों लगाई.
जिला अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिला
इसके बाद तालाब में रेस्क्यू शुरू किया गया. इस दौरान एक नाबालिग तैरकर तालाब से बाहर आ गया. सर्च ऑपरेशन में तीनों नाबालिग के शव तालाब से बरामद हुए. शवों को जिला अस्पताल लाया गया. अस्पताल में शवों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला. शवों को चादर में लपेटकर ले जाया गया. इससे मौके पर मौजूद पीड़ित परिजन व लोग भड़क गए. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि शव को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिली. अस्पताल में तो स्ट्रेचर तक नहीं मिला. अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के आरोप लोगों ने लगाए.
कई प्रकार की बातें, साफ कुछ भी नहीं
मामले को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना कि तालाब क्षेत्र किनारे लड़के कुछ खा पी रहे थे. तभी पुलिस आ गई, जिन्हें देखकर लड़कों ने तालाब में छलांग लगा दी. कुछ लोगों का कहना है कि वहां जुआ खेला जा रहा था. वहीं, लोगों का आरोप है कि पुलिस को देखकर भाग रहे लड़कों को खदेड़ा गया, जिसके चलते उन्होंने डरकर तालाब में छलांग लगा दी.
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जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी
शहडोल एसपी संजय कुमार अग्रवाल का कहना है "शहडोल में तालाब में डूबने से तीन नाबालिग की मौत हुई है. बच्चे किन परिस्थितियों में तालाब में कूदे और आखिर उन्हें किस बात का डर था, इस बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. जुआ खेलने या पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर लड़कों तालाब में कूदने की बात को लेकर भी फिलहाल कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी."