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शहडोल में पुलिस वाहन देख 4 लड़कों ने घबराकर तालाब में लगाई छलांग, 3 नाबालिग के शव बरामद

शहडोल में 3 लड़कों की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा ( ETV BHARAT )

शहडोल : शहडोल में सोमवार रात करीब 8 बजे 4 लड़के पुलिस का वाहन डायल 112 देखकर सरपट भागे. इस दौरान चारों ने दहशत में आकर चौपाटी के पीछे झूला पुल के पास तालाब में छलांग लगा दी. एक तो अंधेरा और ऊपर से तालाब के गहरे पानी में चारों डूबने लगे. एक नाबालिग ने तैरकर अपनी जान बचा ली. लेकिन 3 नाबालिग पानी में डूब गए. रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने तीनों के शव देर रात तालाब से निकाले.

पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देख घबराए लड़के