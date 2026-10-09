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शहडोल में एक साथ गूंजी 3 किलकारियां, डॉक्टरों की विशेष निगरानी में तीनों नवजात

शहडोल: मेडिकल कॉलेज शहडोल में गुरुवार को एक दुर्लभ मामला सामने आया है, यहां एक महिला ने जुड़वा नहीं बल्कि एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है. डॉक्टर इस मामले को दुर्लभ बता रहे हैं, उनका कहना है कि कई हजार में ऐसा एक केस सामने आता है. खास बात ये है कि तीनों बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ है.

शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र के ग्राम पतासी की रहने वाली प्रीति कोल, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है. इसे प्रसव के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टरों की टीम ने इसकी देखरेख की और प्रीति कोल ने 8 अक्टूबर को तीन बच्चों को जन्म दिया. पति का नाम कृष्ण कुमार कोल है.

पहले बच्चे का जन्म सुबह 6:36 मिनट पर हुआ, दूसरे बच्चे का जन्म 6:45 मिनट पर और तीसरे बच्चे का जन्म 6:46 पर हुआ. मतलब महज 10 मिनट के अंदर 3 नवजात बच्चों का जन्म हुआ.

मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ विभाग की एचओडी सोना सिंह बताती हैं, "एक साथ 3 बच्चों का जन्म होना बहुत कम देखने को मिलता है, करीब 8 से 10 हजार मामलों में ऐसा एक मामला सामने आता है. शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मामला आया है, जिसमें एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है. महिला पूरी तरह से स्वस्थ है फिर भी मॉनिटरिंग की जा रही है."

नवजात में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल

खास बात ये भी है कि तीनों ही बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ है. नवजात में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है. तीनों बच्चों में पहला और तीसरा जो बच्चा है वो बेटियां हैं और जबकि दूसरा बच्चा बेटा है. जन्म के समय पहली बच्ची का वजन 985 ग्राम, बेटे का वजन 1.135 किलोग्राम और दूसरी बच्ची का वजन 830 ग्राम दर्ज किया गया है. कम वजन और समय से पहले जन्म होने के चलते तीनों ही बच्चों को विशेष निगरानी में मेडिकल कॉलेज में ही रखा गया है. जिनकी विशेष देखभाल की जा रही है, डॉक्टर पल-पल की जानकारी ले रही हैं.

परिवार में खुशी का माहौल

एक साथ 3 बच्चों के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. समय से पहले बच्चों का जन्म होने के बाद डॉक्टर की टीम भी इन बच्चों की विशेष निगरानी कर रही है. एक साथ तीन बच्चों के जन्म के बाद परिवार वाले भी विशेष तैयारी कर रहे हैं. एक साथ तीन-तीन बच्चों का घर में आगमन परिवार वाले बहुत शुभ मान रहे हैं.