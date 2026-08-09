शहडोल में फुटबॉल खेलने निकले थे 2 भाई, रास्ते में हुआ कुछ ऐसा, दोनों की हो गई मौत
शहडोल में ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत, दोनों की उम्र थी 15 और 10 साल. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 10:34 PM IST
शहडोल: शहडोल में इन दिनों जोरदार बारिश का दौर जारी है और इस बारिश की वजह से अब नदी तालाब गड्ढे भी धीरे-धीरे उफान पर आ रहे हैं, जो गड्ढे हैं उनमें भी पानी भर रहे हैं. वहीं, ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है. घर में मातम पसरा हुआ है.
पानी में डूबे दो भाई, दोनों की मौत
घटना शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के अमराडंडी के पास की है. यहां 15 साल का बारिश सिंह और उसका छोटा भाई विवेक सिंह जिसकी उम्र 10 साल थी अपने घर से फुटबॉल खेलने के लिए निकले थे. दोनों भाई गाड़ा घाट के पास पहुंचे ही थे कि इसी दौरान बारिश सिंह का पैर मिट्टी की खुदाई से बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में चला गया और वो डूबने लगा.
बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई भी कूदा
बड़े भाई को पानी में डूबता देख विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए गड्ढे में छलांग लगा दी. लेकिन पानी की गहराई और परिस्थितियों ऐसी थीं कि दोनों भाई खुद को संभाल नहीं सके और देखते ही देखते दोनों भाई पानी में समा गए. कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे व्यक्ति की नजर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ी. पास जाकर देखा तो दोनों बच्चों के शव पानी में तैर रहे थे. यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. उसने तत्काल घटना की जानकारी अमलाई थाने की पुलिस को दी.
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवा कर आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले को लेकर अमलाई थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे का कहना है कि "पानी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हुई है. मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है."
परिजनों को आर्थिक सहायता मंजूर
इस दुखद घटना पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने दोनों बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने आरबीसी 6(4) के प्रावधानों के तहत दोनों मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की राशि भी मंजूर की है. कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले गड्ढों, तालाबों एवं अन्य जलस्रोतों के आसपास विशेष सावधानी बरतें और बच्चों को ऐसे स्थानों पर जाने से रोकें.