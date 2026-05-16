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अकाल में लोगों को जिंदा रखती थीं बावड़ियां, जल संरक्षण के नायाब नमूने देख हो जाएंगे हैरान

स्थानीय निवासी सोनू द्विवेदी बताते हैं कि "शहडोल की खास बात यह है कि आपको हर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर अद्भुत, ऐतिहासिक, धार्मिक बावड़ी जरूर मिलेगी. इनमें आज भी पानी मिलता है. ये अलग बात है कि वह पानी उपयोग के लायक नहीं है और ये अब संरक्षण की बाट जोह रही हैं."

शहडोल: इन दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान जोर-शोर से चल रहा है और इसका खूब प्रचार-प्रसार भी हो रहा है. लेकिन हर दौर में जल संरक्षण होता रहा है और इसके आज भी इतिहास में नायाब नमूने मिलते हैं. चाहे फिर वह कलचुरी शासन काल हो या गोंडवाना शासन काल हो. आदिवासी बहुल इलाका शहडोल संभाग में आज भी 1000 साल पुरानी कलचुरी और गोंडवाना शासन काल की कई ऐसी बावड़ियां मिलती हैं, जो जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण हैं. विडंबना है कि आज भी वो संरक्षण की बाट जोह रही हैं.

ऐतिहासिक बावड़ी के अस्तिव पर खतरा

अंतरा गांव के रहने वाले रमाकांत विश्वकर्मा बताते हैं कि "अंतरा में ऐतिहासिक कलचुरी कालीन मंदिर है. इस मंदिर में मां कंकाली की कलचुरी कालीन प्रतिमा स्थापित है. उस परिसर में भी एक ऐतिहासिक बावड़ी है. इसके इतिहास की कई अलग-अलग कहानियां भी बताई जाती है, जो बहुत ही अद्भुत हैं. लेकिन अब यह अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और संरक्षण का रास्ता देखते-देखते विलुप्ती के कगार पर आ गई है."

संरक्षण के इंतजार में तोड़ रहीं दम (ETV Bharat)

'प्राचीनकाल से भारत में बनाई जाती रही हैं बावड़ियां'

पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं, "प्राचीनकाल से ही भारत में बावड़ियां बनाई जाती रही हैं. मौर्य पीरियड और अशोक के अभिलेखों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं. जहां हर कुछ दूरी पर सड़क किनारे छायादार वृक्ष और पानी के लिए बावड़ियां बनाने की बात कही गई है. पीने के पानी और अपने कृषि कार्यों के लिए भी इन सबका उपयोग होता रहा है. शहडोल के अधिकतक धार्मिक स्थलों पर भी बावड़ियां मिलती हैं."

बावड़ियों के अस्तिव पर खतरा (ETV Bharat)

'बावड़ी निर्माण का उद्देश्य- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'

रामनाथ परमार कहते हैं, "प्राचीनकाल से ही बावड़ियां बनाने में ऐसे स्थान का चुनाव होता था, जहां पर प्राकृतिक रूप से ही जल स्रोत हो. जैसे संभागीय मुख्यालय का बाणगंगा का कुंड और विराटेश्वर मंदिर परिसर के सामने बनी गहरी बावड़ी इसका उदाहरण हैं. धार्मिक स्थलों में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय उद्देश्य को लेकर के बावड़ियों का निर्माण कराया जाता था. इसके साथ ही खेतों के बीच में भी जहां कहीं भी इस तरह से प्राकृतिक जल स्रोत मिलते थे, वहां पर भी बावड़ी बनाई जाती थीं."

पुरातत्व विद रामनाथ परमार बताते हैं कि "ये प्राकृतिक जल स्रोत इतने महत्वपूर्ण थे कि चाहे कितना भी अकाल पड़े, ये बावड़ियां कभी भी सूखती नहीं थीं और सभी की प्यास बुझाती थीं."

ऐतिहासिक बावड़ी के अस्तिव पर खतरा (ETV Bharat)

'कार्य रूप में नहीं हैं जल स्रोतों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं'

पुरातत्वविद रामनाथ परमार कहते हैं, "बताया जा रहा है कि वर्तमान में पुरातत्व विभाग की ओर से इन प्राचीन बावड़ियों को सुधारने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था. जिसमें मुड़ना के किनारे एक प्राचीन बावड़ी थी, उसका संरक्षण किया गया था. बाणगंगा मंदिर के उत्तरी भाग में जहां आज पार्क बना हुआ है, वहां पर भी एक बड़ी बावड़ी थी, उसको भी बनाने की योजनाएं बनी थी. अब ये योजनाएं जिस दिन कार्य रूप में आ जाएं, तो उस दिन प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण हो जाएगा."

रामनाथ परमार बताते हैं, "क्षेत्र में जो बावड़ी बनाई जाती थी उसकी खास बात यह रहती थी कि उसमें साल भर पानी रहता था. पानी का ज्यादा वाष्पीकरण न हो, इसलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि डायरेक्ट सूर्य की रोशनी इस पर नहीं पड़ती थी और पानी ठंडा रहता था. बावड़ी गहरी और सकरी होती थी, जिसमें सीढ़ियों का निर्माण कुछ इस तरह किया जाता है कि जलस्तर घटने पर भी लोग आसानी से पानी तक पहुंच सकें. कलचुरी और गोंडवाना शासन काल की बावड़ियों को अक्सर ढलान वाले क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया के पास बनाया जाता था."