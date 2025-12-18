ETV Bharat / state

शहडोल में सतमासा बच्चा का जन्म, मात्र 1 किलो था वजन, 46 दिन चला इलाज

शहडोल में सतमासा बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, 46 दिन लगातार इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज.

SHAHDOL SATMASA BABY BORN
सतमाशा बच्चे का हुआ जन्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:45 PM IST

4 Min Read
शहडोल: जिला अस्पताल में बीते दिनों एक सतमासा बच्चे का जन्म हुआ था. जिसका वजन सिर्फ 1 किलो था. जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. जिससे उसके माता-पिता काफी परेशान थे. लेकिन लगातार 46 दिनों के इलाज के बाद अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है. उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद बच्चे के माता-पिता के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं और घर में भी खुशी का माहौल है.

गर्भवती पत्नी को दिक्कत हुई तो अस्पताल में कराया भर्ती

डिंडोरी जिले के रहने वाले राहुल खैरवार और उनकी पत्नी सावित्री खैरवार का बच्चा 46 दिनों के लंबे उपचार के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ है. राहुल खैरवार बताते हैं "उनकी गर्भवती पत्नी को दिक्कत हुई तो उन्होंने उसे डिंडोरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान पत्नी का बीपी हाई पाया गया. केस क्रिटिकल था, जिसे देखते हुए उसे वहां से शहडोल मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

7 महीने में ही बच्चे का हुआ जन्म (ETV Bharat)

7 महीने में ही बच्चे का हुआ जन्म

शहडोल मेडिकल कॉलेज से भी उसे जबलपुर के लिए रेफर किया गया, लेकिन इन्होंने जबलपुर न जाकर शहडोल के निजी अस्पताल में इलाज कराने के बारे में सोचा और इलाज शुरू करवा दिया. जहां 1 महीने तक इलाज चला और फिर सीजर से बच्चे का जन्म हुआ." बच्चे के पिता राहुल बताते हैं कि "बच्चा तो पैदा हो गया घर में खुशियां भी आ गईं, लेकिन बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो गया था और बच्चे का वजन महज 1 किलो था.

जिसके बाद परिजन भी डर गए थे और उन्हें कहा गया कि बच्चे को 1 महीने तक एसएनसीयू में रखना पड़ेगा, तो हमने फैसला किया कि इसका इलाज अब शहडोल जिला चिकित्सालय में कराया जाएगा और फिर वो अपने बच्चे को शहडोल जिला चिकित्सालय लेकर आ गए."

जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

डॉक्टर की टीम ने बताया कि जब शहडोल जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में बच्चे को भर्ती किया गया, तब उस समय नवजात के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं थे. संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था. उसे सांस लेने में दिक्कत थी. जिसके बाद डॉक्टर ने पहले ही दिन से बच्चे को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा और कमजोर फेफड़ों को सही तरीके से फैलने के लिए अलग अलग तरीके से इलाज देना शुरू कर दिया.

Premature baby born in 7 month
शहडोल में सतमासा बच्चा का जन्म (ETV Bharat)

एक सप्ताह के इलाज के बाद बच्चे को नली के माध्यम से 2-2 एमएल दूध भी पिलाना शुरू कर दिया गया. 10वें दिन से केवल मां के दूध पर बच्चे के वजन में हर दिन सुधार होने लगा.

46 दिनों तक चला इलाज

बच्चे का करीब 46 दिनों तक लंबा उपचार चला, जिसके बाद बच्चे का वजन बढ़कर अब 1 किलो 480 ग्राम हो गया है. इसके बाद डॉक्टर ने परिजनों की सहमति से बुधवार को उस मासूम बच्चे को छुट्टी भी दी है. अब बच्चा अपनी मां की गोद में खेल रहा है, जिससे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है.

'डॉक्टर की टीम ने पूरे समर्पण से किया काम'

शहडोल जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू इंचार्ज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार हथगेल बताते हैं कि "ये हमारी पूरी टीम के लिए खुशी का विषय है. हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है. हमारी टीम पूरे समर्पण के साथ काम करती है और यही वजह है कि इस तरह से हम परिजनों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटा रहे हैं."

