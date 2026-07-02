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शादी के चंद महीनों बाद ही पत्नी ने की पति की दर्दनाक हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

शाहदरा में पत्नी ने मामूली विवाद में 20 वर्षीय डिलीवरी बॉय पति को उतारा मौत के घाट.

पति की हत्या में पत्नी गिरफ्तार
पति की हत्या में पत्नी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 4:33 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में घरेलू विवाद के बाद एक नवविवाहिता ने अपने 20 वर्षीय पति की हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई थी. हालांकि, शाहदरा जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मानवीय इनपुट की मदद से आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, शाहदरा जिला पुलिस को एक आपातकालीन कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है और मौके पर तुरंत पुलिस की जरूरत है. डीसीपी शाहदरा आर. पी. मीना के मुताबिक, सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर युवक बेहद नाजुक हालत में मिला, जिसे बिना वक्त गंवाए नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शाहदरा में पत्नी ने ली पति की जान, डीसीपी आर. पी. मीना को सुनिए (ETV Bharat)

डीसीपी आर. पी. मीना के मुताबिक, मृतक की पहचान 20 वर्षीय मुस्तकीम के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था. पति की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी तुरंत मौके से फरार हो गई थी. डीसीपी के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीमें गठित की गईं और पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर भाग रही महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

पहले किया पिटाई का नाटक, पूछताछ में उगला सच

डीसीपी आर. पी. मीना के अनुसार, जब आरोपी महिला को पकड़ा गया तो वह शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने लगी. वह रोते हुए लगातार कह रही थी कि पति ने उसकी पिटाई की है और उनके बीच सिर्फ मामूली झगड़ा हुआ था. लेकिन जब महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

13 दिसंबर 2025 को हुई थी शादी

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक युवक और महिला की शादी अभी हाल ही में, 13 दिसंबर 2025 में हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक तालमेल ठीक नहीं था और रोज झगड़े होते रहते थे. अनबन के कारण महिला ज्यादातर समय अपने मायके में ही रह रही थी. वह इसी सोमवार को मायके से वापस लौटी थी, जिसके बाद फिर विवाद हुआ और उसने इस खूनी वारदात को अंजाम दे डाला. फिलहाल, शाहदरा जिला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी महिला को जेल भेज दिया है.

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