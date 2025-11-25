दिल्ली के शाहदरा में दर्दनाक हादसा, ज्वाला नगर में मकान गिरा, कई लोग घायल
शाहदरा में मकान गिरने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, मलबे में दबे पांच लोगों को निकाला,सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज
Published : November 25, 2025 at 12:54 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी के शाहदरा स्थित ज्वाला नगर, गली नंबर-6 में मंगलवार सुबह करीब साढ़ नौजे सवेरे 9-30 बड़ा हादसा हो गया. जब एक मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को घटना की सूचना दी. जानकारी मिलते ही कैट्स एंबुलेंस, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य में जुट गईं.
मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया : मकान के गिरने के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया. जिनमें विनय (30 वर्ष) और उनकी मां रामश्री (लगभग 60 वर्ष) शामिल हैं. हादसे में घर में काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर भी घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि घर में शादी का माहौल था और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. प्रारंभिक जांच के अनुसार, मिस्त्री द्वारा एक सपोर्ट हटाए जाने के बाद पूरा ढांचा अचानक गिर गया और लोग मलबे के अंदर दब गए.
सभी घायलों का जीटीवी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज : सभी घायलों को तुरंत जीटीवी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घायलों में से दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि दो अन्य की स्थिति फिलहाल स्थिर है.दूसरी ओर, राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है. मलबे में अभी भी एक-दो लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. बचाव दल भारी मशीनरी के साथ मौके पर काम कर रहा है और आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने सुरक्षा के लिए घेर लिया है.
#WATCH | Delhi | Search and rescue operations underway by the fire department and DDMA teams, with the help of locals, after part of a building collapses in Delhi's Jwala Nagar. pic.twitter.com/VmscZQnQ0B— ANI (@ANI) November 25, 2025
हादसे की वजह अब तक साफ नहीं जांच जारी : फिलहाल हादसे के वास्तविक कारणों की जांच जारी है. प्रशासन ने कहा है कि बचाव कार्य के पूरा होने के बाद बिल्डिंग के ढहने की तकनीकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.हालांकि राहत दल के अनुसार अभी भी दो से तीन लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश की जा रही है.
ये भी पढ़ें :