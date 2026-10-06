दिल्ली: शाहदरा की गली में चली गोलियां, दो लोगों पर हमला; पुरानी रंजिश की जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के शाहदरा में दो लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया है. हमले में जावेद और बुआ ममुनी बेगम घायल हो गए.
Published : October 6, 2026 at 11:30 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले में दो लोगों पर फायरिंग और चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. घटना फर्श बाजार थाना क्षेत्र की भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर-2 की है. हमले में जावेद और उसकी बुआ ममुनी बेगम गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात बीती रात करीब 9:20 बजे हुई. परिवार के मुताबिक, बाहर से आए बदमाशों ने जावेद और ममुनी बेगम पर हमला किया.
आरोप है कि हमलावरों ने फायरिंग करने के साथ चाकू से भी वार किया.घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है. वारदात के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस पूरे विवाद की जड़ सीमापुरी में पहले हुए एक पुराने मामले और कथित गुटबाजी से जुड़ी है. परिवार का कहना है कि उस मामले में जावेद का नाम भी सामने आया था. इसी विवाद के चलते परिवार को पहले भी धमकियां मिलने का आरोप है.धमकियों के बाद वे सीमापुरी से निकलकर शाहदरा की भीकम सिंह कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगे थे. आरोप है कि इसके बावजूद हमलावरों ने उन्हें ढूंढ लिया और जावेद व ममुनी बेगम पर हमला कर दिया. हालांकि, पुराने मामले और मौजूदा हमले के बीच संबंध को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों को वे पहचानते हैं और आरोपियों ने उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी.
परिवार का दावा है कि जान का खतरा होने के कारण ही उन्होंने सीमापुरी छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू किया था.मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और गुटबाजी का कितना संबंध है.वहीं, पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए.
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