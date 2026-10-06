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दिल्ली: शाहदरा की गली में चली गोलियां, दो लोगों पर हमला; पुरानी रंजिश की जांच में जुटी पुलिस

घटनास्‍थल पर मौजूद दिल्‍ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली के शाहदरा जिले में दो लोगों पर फायरिंग और चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. घटना फर्श बाजार थाना क्षेत्र की भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर-2 की है. हमले में जावेद और उसकी बुआ ममुनी बेगम गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात बीती रात करीब 9:20 बजे हुई. परिवार के मुताबिक, बाहर से आए बदमाशों ने जावेद और ममुनी बेगम पर हमला किया.