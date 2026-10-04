ETV Bharat / state

शहरकोल बाइपास सड़क का निर्माण कार्य अधूरा, 18 घंटे की नो-एंट्री से कारोबारियों हो रही परेशानी

बाईपास सड़क ( ETV BHARAT )

पाकुड़: जिला मुख्यालय के लोगों को सड़क जाम की स्थिति से राहत दिलाने एवं सुलभ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर प्रशासन सफल नहीं हो पाया. अधूरी शहरकोल बाइपास सड़क खासकर जिला मुख्यालय के व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है. सड़क का काम पूरा नहीं होने के कारण नो एंट्री व्यवस्था व्यवसायियों के लिए परेशानी बन रही है.