शहरकोल बाइपास सड़क का निर्माण कार्य अधूरा, 18 घंटे की नो-एंट्री से कारोबारियों हो रही परेशानी

शहरकोल बाइपास सड़क का निर्माण कार्य अधूरा, 18 घंटे की नो-एंट्री से कारोबारियों हो रही परेशानी
पाकुड़ में शहरकोल बाइपास सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है.
Published : October 4, 2026 at 5:08 PM IST
पाकुड़: जिला मुख्यालय के लोगों को सड़क जाम की स्थिति से राहत दिलाने एवं सुलभ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने को लेकर प्रशासन सफल नहीं हो पाया. अधूरी शहरकोल बाइपास सड़क खासकर जिला मुख्यालय के व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है. सड़क का काम पूरा नहीं होने के कारण नो एंट्री व्यवस्था व्यवसायियों के लिए परेशानी बन रही है.
रोजाना 18 घंटे की नो-एंट्री के कारण जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन शहरी इलाके में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा, खनिज पदार्थो से लदे वाहनों के परिचालन पर असर पड़ने की वजह से जिले की अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व वसूली, दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है. खाद्य पदार्थो के अलावे फल, सब्जी से लदे भारी वाहन सुबह 6 बजे के बाद से रात्रि 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में नो एंट्री की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते व्यवसायियों, कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है.
दरअसल, झारखंड सरकार ने पाकुड़ शहरी क्षेत्र के लोगों को सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 6.34 किलोमीटर लंबी शहरकोल से प्यादापुर बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति दी. 24 करोड़ 49 लाख 95 हजार 160 रुपये की राशि से बनने वाली इस सड़क कार्य के लिए संवेदक को 15 करोड़ 30 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है. फिर भी छोटी अलीगंज से सुंदरपुर तक जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. इसलिए स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. जबतक भू अर्जन विभाग द्वारा रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, अधूरे पड़े कार्य फिलहाल बंद रहेगा.
हालांकि, जिला प्रशासन ने हाल ही में उन रैयतों को मुआवजा देने की मंजूरी दी है, जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई. शहरकोल से प्यादापुर तक बनने वाली बाईपास सड़क के अधीन पड़ने वाले छोटी अलीगंज के 16, चकबलरामपुर के 35, दुर्गापुर के 21, महुआडांगा के 10, नंदीपाड़ा के 4, प्यादापुर के 10 एवं सुंदरपुर के 13 यानी कुल 109 पंचाट को भू अर्जन विभाग द्वारा मुआवजा राशि भुगतान किए जाने को लेकर नोटिस निर्गत किया गया.
इस मामले में डीसी मेघा भारद्वाज ने बताया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर देरी हुई है, जिसके चलते बाइपास सड़क का काम अधूरा है. डीसी ने बताया कि अधिग्रहण का कार्य तेजी से करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. इस साल के अंत तक कार्य में प्रगति देखने को मिलेगी.
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