मिट्टी का दुश्मन 'गाजर घास' बनेगा वरदान, स्वरस फसलों में नाइट्रोजन की कमी करेगा दूर
गाजर घास का स्वरस फसलों के लिए होगा फायदेमंद साबित, इसका स्वरस फसलों में नाइट्रोजन की कमी को करेगा दूर.
Published : October 24, 2025 at 10:59 AM IST
शहडोल: यूं तो गाजर घास को बहुत ही आक्रामक और खतरनाक खरपतवार माना गया है. जहां पर गाजर घास हो जाता है वहां लोग परेशान हो जाते हैं. क्योंकि गाजर घास न केवल इंसानों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि ये फसलों के लिए भी नुकसानदायक है. साथ ही मवेशियों को भी काफी नुकसान पहुंचाता है. लेकिन गाजर घास का स्वरस तैयार करके आप इसे फसलों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
गाजर घांस एक आक्रामक खरपतवार
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''गाजर घांस हमारे क्षेत्र में जहां खेती वाली भूमि होती है, और जहां खेती वाली भूमि नहीं होती है. दोनों जगह गाजर घास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. हमारे देश में गाजर घास साउथ अमेरिका से आया था. ये वर्तमान में हमारे लिए विकराल समस्या बन गया है, क्योंकि गाजर घास फसलों ही नहीं बल्कि यह पशुओं के लिए भी नुकसानदायक होता है.''
''जो दुधारू पशु होते हैं अगर वे इसे खा लेते हैं तो उस पशु के दूध में अजीब सी गंध आती है. जिसके चलते दूध का बाजार में मूल्य कम हो जाता है. इसके अलावा गाजर घास से इंसानों में त्वचा से संबंधित एलर्जी भी होती है, आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाते हैं. स्किन पर लाल रंग के धब्बे बनते हैं. फसलों के साथ-साथ पशु और इंसानों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है. इसे बहुत ही खतरनाक और आक्रामक खरपतवार माना गया है.''
जैविक स्वरस के तौर पर बेहतर इस्तेमाल
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''गाजर घास का उपयोग आप जैविक स्वरस के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि गाजर घास में नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है. अगर हम इसके पौधे को सड़ा लें और उसके रस का उपयोग जो हमारे खेतों में खड़ी फसल होती है. वहां करें तो निश्चित रूप से ये फसल के लिए फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है.''
ऐसे तैयार करें गाजर घास स्वरस
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''गाजर घास स्वरस तैयार करने के लिए 4 किलो गाजर घास लेना होता है. उसकी जड़ों को काटकर हटा दें, उसे थोड़ा कूट लें, एक पेस्ट बना लें और 8 लीटर गोमूत्र को उसमें मिला दें. उसके बाद उसमें 10 से 15 ग्राम फिटकरी मिला दें. जिसके बाद तीन से चार दिनों तक इसको रख दें, कोशिश करें कि सुबह शाम डंडे से चलाते रहना है. चलाने के बाद जैसे ही चार-पांच दिन एक हफ्ते का समय हो जाए तो इसे किसी मटके या फिर प्लास्टिक के ड्रम में आप इसे रख लें.''
कितनी मात्रा और कैसे करें उपयोग
कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक, ''इसके बाद जब भी आपको पौधे में नाइट्रोजन की कमी समझ में आती है, पौधे में पीलापन आपको समझ में आता है, तो गाजर घास स्वरस को आप 15 लीटर पानी में, डेढ़ लीटर मात्रा इसमें घोल करके उसमें छिड़काव कर दें. तो आपके फसल को बहुत फायदा होगा.''