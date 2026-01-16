ETV Bharat / state

शाहजहां की कब्र पर चढ़ेगी 1720 मीटर लंबी हिंदुस्तानी चादर; सबसे पहले बजरंगबली को सलामी

खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट बताते हैं कि शाहजहां के उर्स में हिंदुस्तानी सतरंगी चादरपोशी के बाद फोरकोर्ट में लंगर बंटता है.

शाहजहां की कब्र पर चढ़ेगी 1720 लंबी हिंदुस्तानी चादर.
शाहजहां की कब्र पर चढ़ेगी 1720 लंबी हिंदुस्तानी चादर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 12:44 PM IST

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स मनाया जा रहा है. उर्स का आज यानी शुक्रवार को दूसरा दिन है. दोपहर दो बजे से ताजमहल में पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी. मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के अवसर पर 1720 मीटर लंबी हिंदुस्तानी चादर उनकी कब्र पर चढ़ाई जाएगी. यह परंपरा 44 साल पहले शुरू की गई थी, जो लगातार जारी है.

खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि उर्स के तीसरे दिन यानी शनिवार को ताजमहल में शाहजहां की कब्र पर चादरपोशी से पहले हिंदुस्तानी सतरंगी चादर से सबसे पहले हनुमान मंदिर में सलामी दी जाएगी. इसके गुरुद्वारा में सलामी और अंत में दो मस्जिदों में सलामी दी जाती है.

यह चादरपोशी की रवायत सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल है. इसका नाम हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है. इसकी एक अलग ही आस्था है. यह किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि सभी धर्मों का समभाव प्रदर्शित करता है.

100 मीटर लंबी चादर से हुई थी शुरुआत: 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां के निधन के बाद से ही उर्स की शुरुआत हुई थी. तब उर्स के तीसरे दिन शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर फूलों की चादर, पंखे और चादरपोशी होती थी. 44 साल पहले खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी ने ताजमहल में लंबी चादर की शुरुआत की.

कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताहिर बताते हैं कि 44 साल पहले सर्वधर्म सद्भाव को लेकर चादरपोशी की शुरुआत की गई. 100 मीटर से शुरू हुई सर्वधर्म सद्भाव की चादर का 29 साल पहले नाम हिंदुस्तानी सतरंगी चादर हुआ. इस साल इस हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की लंबाई 1720 मीटर हो गई है.

शाहजहां का 371वां उर्स. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे तैयार होती है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर: खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताहिर बताते हैं कि हिंदुस्तानी सतरंगी चादर किसी जाति, धर्म या समाज की नहीं है. किसी संगठन या व्यक्ति की नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी आस्था से चादर के लिए कपड़ा देते हैं.

इसी से हर साल उर्स से 20-25 दिन पहले सभी धर्म के लोगों को मिलाकर आए कपड़े को धुला जाता है. कपड़े को प्रेस करके उसकी सुंदरता के लिए गोटा लगाकर चादर की सिलाई की जाती है. इसके बाद शाहजहां के उर्स के आखिरी यानी तीसरे दिन यह चादरपोशी की जाती है.

चादर से पहली सलामी हनुमानजी को: खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट बताते हैं कि हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की आस्था और खासियत यह है कि सभी धर्म के लोग हर्ष और उल्लास के साथ उर्स में चादरपोशी के लिए हिंदुस्तानी सतरंगी चादर लेकर निकलते हैं.

सबसे पहले ताजमहल के दक्षिण गेट पर स्थित हनुमान मंदिर पर चादर से सलामी दी जाती है. इसके बाद गुरुद्वारा को सलामी और दो मस्जिद को भी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर से सलामी दी जाती है. इसके बाद हिंदुस्तानी सतरंगी चादर लेकर ताजमहल में पश्चिमी गेट से एंट्री की जाती है.

ताजमहल परिसर में दक्षिणी गेट से फोरकोर्ट, रॉयल गेट, सेंट्रल टैंक, चमेली फर्श से होकर ताजमहल पहुंचती है. ताजमहल के मुख्य गुम्मद के तहखाने में शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर चादरपोशी होगी. दुनिया को संदेश दिया जाता है कि आगरा में सभी धर्म के लोग मिलकर शाहजहां का उर्स मनाते हैं.

1720 लंबी हिंदुस्तानी चादर.
1720 लंबी हिंदुस्तानी चादर. (Photo Credit: ETV Bharat)

सभी धर्म के लोग खाते हैं प्रसाद: खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट बताते हैं कि बादशाह शाहजहां के उर्स में हिंदुस्तानी सतरंगी चादरपोशी के बाद फोरकोर्ट में लंगर बंटता है. जो सभी धर्म के लोगों के दिए गए सामान से बनता है.

इसके लिए कोई चावल देता है तो कोई आलू देता है. कोई तेल तो कोई घी देता है. लंगर के लिए मिठाई भी दान में मिलती है. जिसे बांटा जाता है तो सभी धर्म के लोग उसे माथे से लगाकर खाते हैं. लंगर में कोई भी नॉनवेज नहीं आता है. शुद्ध शाहाकारी होता है.

शाहजहां का उर्स: हर साल हिजरी कैलेंडर के रजब माह में 25, 26 और 27 तारीख को मुगल बादशाह शाहजहां का ताजमहल में उर्स मनाया जाता है. इस साल रजब माह में यह तारीखें 15, 16 और 17 जनवरी को हैं. यह शहंशाह शाहजहां का 371 वां उर्स है. इसका शुभारंभ 15 जनवरी को किया गया.

उर्स में ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज की असली कब्रें जायरीन और पर्यटकों के लिए खोली गई हैं. उर्स के दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर दो बजे शाहजहां और मुमताज की कब्र पर उर्स की रस्में होंगी. दोपहर करीब 12 बजे ताजमहल नमाजियों के लिए खुलेगा. इसके बाद दोपहर दो बजे से ताजमहल में जायरीन और पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.

