शाहजहां की कब्र पर चढ़ेगी 1720 मीटर लंबी हिंदुस्तानी चादर; सबसे पहले बजरंगबली को सलामी

शाहजहां की कब्र पर चढ़ेगी 1720 लंबी हिंदुस्तानी चादर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स मनाया जा रहा है. उर्स का आज यानी शुक्रवार को दूसरा दिन है. दोपहर दो बजे से ताजमहल में पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी. मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के अवसर पर 1720 मीटर लंबी हिंदुस्तानी चादर उनकी कब्र पर चढ़ाई जाएगी. यह परंपरा 44 साल पहले शुरू की गई थी, जो लगातार जारी है. खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि उर्स के तीसरे दिन यानी शनिवार को ताजमहल में शाहजहां की कब्र पर चादरपोशी से पहले हिंदुस्तानी सतरंगी चादर से सबसे पहले हनुमान मंदिर में सलामी दी जाएगी. इसके गुरुद्वारा में सलामी और अंत में दो मस्जिदों में सलामी दी जाती है. यह चादरपोशी की रवायत सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल है. इसका नाम हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है. इसकी एक अलग ही आस्था है. यह किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा, बल्कि सभी धर्मों का समभाव प्रदर्शित करता है. 100 मीटर लंबी चादर से हुई थी शुरुआत: 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां के निधन के बाद से ही उर्स की शुरुआत हुई थी. तब उर्स के तीसरे दिन शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर फूलों की चादर, पंखे और चादरपोशी होती थी. 44 साल पहले खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी ने ताजमहल में लंबी चादर की शुरुआत की. कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताहिर बताते हैं कि 44 साल पहले सर्वधर्म सद्भाव को लेकर चादरपोशी की शुरुआत की गई. 100 मीटर से शुरू हुई सर्वधर्म सद्भाव की चादर का 29 साल पहले नाम हिंदुस्तानी सतरंगी चादर हुआ. इस साल इस हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की लंबाई 1720 मीटर हो गई है. शाहजहां का 371वां उर्स. (Video Credit: ETV Bharat) कैसे तैयार होती है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर: खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी के प्रेसिडेंट ताहिरुद्दीन ताहिर बताते हैं कि हिंदुस्तानी सतरंगी चादर किसी जाति, धर्म या समाज की नहीं है. किसी संगठन या व्यक्ति की नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी आस्था से चादर के लिए कपड़ा देते हैं. इसी से हर साल उर्स से 20-25 दिन पहले सभी धर्म के लोगों को मिलाकर आए कपड़े को धुला जाता है. कपड़े को प्रेस करके उसकी सुंदरता के लिए गोटा लगाकर चादर की सिलाई की जाती है. इसके बाद शाहजहां के उर्स के आखिरी यानी तीसरे दिन यह चादरपोशी की जाती है.