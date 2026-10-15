महान कवि: महाप्राण निराला की विरासत और पांडुलिपियों पर उपेक्षा का ग्रहण
हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की पुण्यतिथि पर इरफान के संपादन में अक्षय कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:45 PM IST
प्रयागराज: सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ को हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान रचनाकार के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने छायावाद को नई ऊंचाइ दी और आधुनिक कविता की दिशा बदल दी. वह अन्याय, सामाजिक विषमता और रूढ़ियों के विरुद्ध निर्भीक होकर लिखने वाले साहित्यकारों में से एक थे.
महान कवि और छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी का निधन आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था. हिन्दी साहित्य की दुनिया में उन्हें "महाप्राण" के नाम से भी जाना जाता है.
इतिहासकार बताते हैं कि निराला अपनी जिंदगी के अंतिम 12 वर्ष दारागंज की पावन धरती पर गुजारे, लेकिन आज वही विरासत घोर प्रशासनिक उदासीनता, उपेक्षा और व्यवस्था के खोखले वादों के बीच सिसक कर दम तोड़ रही है. महाप्राण ने जिस मकान में अपनी अंतिम सांस ली थी, अब वहां न तो वह मकान है और न ही उनकी पांडुलिपियां, किताबों में बची-खुची पांडुलिपियां भी अब दम तोड़ती दिखती है.
निराला के साहित्यिक अवदान, उनके अप्रकाशित-असंग्रहीत साहित्य, पांडुलिपियों के संरक्षण और भौतिक स्मृतियों की वर्तमान स्थिति पर, ईटीवी भारत की टीम ने निराला के परपोते व हिंदी के प्राध्यापक विवेक निराला तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षित वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रविनंदन सिंह से बात की.
अंतिम सांस का साक्षी कमरा:
लखनऊ से लौटने के बाद, दारागंज स्थित जिस किराए के कमरे में निराला ने अपनी अंतिम सांस ली थी, आज वह कमरा जमीन से ही नही, बलकि इतिहास के पन्नों से भी दम तोड़ चुका है. इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विवेक निराला बताते हैं.
1996 में जब निराला जी की जन्मशती थी, तब साहित्यकारों और परिवार ने तत्कालीन सरकार से उस कमरे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई और मकान मालिक ने उस जमीन को रातों-रात इस डर से बेंच दी कि कहीं मकान हाथ से न निकल जाए, नए खरीदार ने उस पूरे ढांचे को जमींदोज़ कर दिया और वहां नई इमारत खड़ी कर दी. अब उस ऐतिहासिक जगह का कोई नामोनिशान नहीं बचा है.
विवेक निराला कहतें हैं कि उपेक्षा की पराकाष्ठा यहीं खत्म नहीं होती. दारागंज में स्थापित निराला की मुख्य प्रतिमा, जो पहले एक भव्य छतरी के नीचे सुशोभित थी, उसे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गंगा किनारे एक छोटी सी जगह में स्थानांतरित कर दिया गया. विडंबना यह है कि प्रतिमा के ठीक पीछे 'शंकराचार्य मार्ग' का बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे आगंतुकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है. यही नहीं, यमुना बैंक रोड (सरस्वती घाट से पुराने यमुना पुल की ओर) स्थित निराला की एक अन्य प्रतिमा आज प्रशासनिक उपेक्षा के चलते धूल फांक रही है.
65 वर्ष बाद भी अधूरा शोध:
निराला जी के व्यक्तिगत सामान जैसे कोट, टोपी और कलम को तो इलाहाबाद संग्रहालय को सौंपा जा चुका है, लेकिन दो अमूल्य पांडुलिपियां आज भी परिवार के पास धरोहर के रूप में रखी हैं, जिसके लिए आज तक किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों ने इन ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण या डिजिटलीकरण के लिए परिवार से संपर्क नहीं किया.
विवेक निराला ने कहा कि असंग्रहीत अनुवाद और 'मनहर चित्रावली' निराला जी द्वारा किए गए अनेक अनुवाद अब तक 'निराला रचनावली' में संकलित नहीं हो सके हैं. इसके अलावा, पंडित मोतीलाल शर्मा के 30 चित्रों पर निराला जी द्वारा लिखी गईं 30 कविताएं (मनहर चित्रावली) भी रचनावली से बाहर हैं.
विवेक निराला कहते हैं कि जब विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के पास भारी-भरकम बजट और परियोजनाएं हैं, तो क्या निराला के साहित्य को समग्र रूप से संजोने का दायित्व केवल उनके परिवार का है? उन्होंने कहा कि हिंदी पट्टी में लेखकों के स्मारकों के प्रति संवेदनहीनता इस कदर है कि उनकी धरोहरों को संग्रहालय में तब्दील करने की कोई सुदृढ़ संस्कृति आज तक विकसित नहीं हो पाई.
अकादमिक उदासीनता:
1961 में निराला के निधन के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य अकादमिक जगत के बजाय निजी स्तर पर हो रहे है. 1983 में नंदकिशोर नवल द्वारा संपादित 'निराला रचनावली' के प्रकाशन के दशकों बाद भी विश्वविद्यालयों ने इस छूटे हुए विपुल साहित्य को खोजने की जहमत नहीं उठाई.
विदेशों में जहां शेक्सपियर जैसे रचनाकारों के घरों को वैश्विक धरोहर बनाया जाता है, वहीं हमारे यहां महादेवी वर्मा की 'साहित्यकार संसद', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंत या बच्चन के आवासों को राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय नहीं बनाया जा सका. केवल रस्म अदायगी के लिए जयंती और पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है.
वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रवींद्र ने बातचीत में रेखांकित किया कि अप्रकाशित साहित्य और पांडुलिपियों का ऐतिहासिक महत्व अमूल्य होता है, क्योंकि वही आगे चलकर प्रामाणिक इतिहास का आधार बनती हैं.
उन्होंने बताया कि नंदकिशोर नवल और प्रो. तरुण कुमार के प्रयासों से 'निराला की असंकलित रचनाएं' (1981) के बाद में रचनावली के माध्यम से सामने आए. 'इंदुलेखा' और 'चमेली' जैसे अप्रकाशित उपन्यासों व अन्य सामग्री की वास्तविक स्थिति निराला परिवार के पास ही सुरक्षित दस्तावेजों से स्पष्ट हो सकती है.
इलाहाबाद संग्रहालय में साहित्यकारों की वीथिका (गैलरी) स्थापित कर निराला, पंत और महादेवी से जुड़ी वस्तुओं को सहेजा गया है, लेकिन निराला जैसे विशाल व्यक्तित्व के लिए प्रयागराज में एक स्वतंत्र, समर्पित राष्ट्रीय स्मारक व संग्रहालय होना अनिवार्य है.
महाप्राण निराला के साहित्य और स्मृतियों को केवल औपचारिक आयोजनों और माल्यार्पण तक सीमित रखना हमारी विफलता को दर्शाता है. समय की मांग है कि संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार आगे आकर निराला की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कराएं और दारागंज में उनकी स्मृति को समर्पित एक राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना करें.
जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि:
निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 (वसंत पंचमी) को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में हुआ था. उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला था. उनके पिता पंडित रामसहाय त्रिपाठी महिषादल रियासत में सरकारी सेवा में कार्यरत थे. परिवार परंपरावादी था, परंतु बंगाल में रहने के कारण उनका बचपन और आरंभिक जीवन बंगाली समाज और संस्कृति के गहरे प्रभाव में बीता.
शिक्षा और भाषाई परिवेश:
निराला जी की विधिवत स्कूली शिक्षा महिषादल के हाई स्कूल से हुई, जहाँ उन्होंने हाई स्कूल (दसवीं) तक की पढ़ाई की, विद्यालयी शिक्षा और परिवेश के कारण उन्होंने बांग्ला भाषा और साहित्य पर अद्भुत अधिकार प्राप्त किया वे रवींद्रनाथ ठाकुर के साहित्य से गहरे प्रभावित थे.
हिंदी की ओर झुकाव:
उनका विवाह अल्मोड़ा की मनोहरा देवी से हुआ था. मनोहरा देवी विदुषी थीं और उन्होंने ही निराला जी को खड़ी बोली हिंदी सीखने और उसमें रचना करने के लिए प्रेरित किया.
व्यक्तिगत जीवन में त्रासदियों का दौर:
निराला जी का जीवन गंभीर पारिवारिक आघातों और अभावों से भरा रहा, जिसने उनके साहित्य को गहन करुणा और विद्रोही स्वर प्रदान किया, बाल्यकाल में ही उनकी माँ का देहांत हो गया. युवावस्था में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली 'स्पैनिश फ्लू' (इन्फ्लूएंजा महामारी) में उनके पिता, चाचा, भाई और भाभी की मृत्यु हो गई.
मात्र 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी देहावसान हो गया.
इन सब के बाद उनकी एकमात्र संतान पुत्री सरोज का युवावस्था में असमय निधन हो गया. इस अपार दुख से उपजकर उन्होंने हिंदी साहित्य का अमर शोक-गीत 'सरोज स्मृति' लिखा. परिवार में उनके एकमात्र पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी ही शेष रहे.
साहित्यिक व वैचारिक यात्रा:
उन्होंने रामकृष्ण मिशन के प्रभाव में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आत्मसात किया. कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'समन्वय' और बाद में मशहूर पत्रिका 'मतवाला' का संपादन किया. 'मतवाला' मंडल में रहते हुए ही उनका उपनाम 'निराला' पड़ा.
लखनऊ का दौर:
कलकत्ता के बाद वे लखनऊ आए और प्रसिद्ध 'सुधा' पत्रिका से जुड़े, यहां उन्होंने अपने कई प्रसिद्ध उपन्यास, निबंध और कविता लिखे. जीवन के अंतिम 12 वर्ष 1949 से 1961 (निधन) तक वे इलाहाबाद के दारागंज में रहे.
इलाहाबाद में वे साहित्यिक जगत के केंद्रबिंदु और किंवदंती बन गए. महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और अन्य समकालीनों के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे. 15 अक्टूबर 1961 को दारागंज (इलाहाबाद) में ही महाप्राण ने अपनी अंतिम सांस ली.
साहित्यिक अवदान एवं विशेषताएं:
उन्होंने हिंदी कविता को परंपरागत छंदों के कड़े बंधनों से मुक्त किया और 'मुक्त छंद' (रबड़/केंचुआ छंद) की प्रतिष्ठा की.
प्रमुख कृतियां:
काव्य: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली, गीत गुंज.
गद्य एवं उपन्यास: अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा.
विचारधारा: निराला जी एक ओर जहां 'राम की शक्तिपूजा' और 'तुलसीदास' जैसी कविताओं में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के शिखर पर दिखते हैं, वहीं 'कुकुरमुत्ता' और 'भिक्षुक' जैसी रचनाओं में शोषितों, मजदूरों और हाशिए पर खड़े समाज के पक्ष में खड़े विद्रोही कवि के रूप में लजर आते हैं.
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