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महान कवि: महाप्राण निराला की विरासत और पांडुलिपियों पर उपेक्षा का ग्रहण

महान कवी सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला ( Photo credit: ETV Bhara )

प्रयागराज: सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ को हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान रचनाकार के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने छायावाद को नई ऊंचाइ दी और आधुनिक कविता की दिशा बदल दी. वह अन्याय, सामाजिक विषमता और रूढ़ियों के विरुद्ध निर्भीक होकर लिखने वाले साहित्यकारों में से एक थे.

महान कवि और छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी का निधन आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था. हिन्दी साहित्य की दुनिया में उन्हें "महाप्राण" के नाम से भी जाना जाता है.

छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (Photo credit: ETV Bhara) इतिहासकार बताते हैं कि निराला अपनी जिंदगी के अंतिम 12 वर्ष दारागंज की पावन धरती पर गुजारे, लेकिन आज वही विरासत घोर प्रशासनिक उदासीनता, उपेक्षा और व्यवस्था के खोखले वादों के बीच सिसक कर दम तोड़ रही है. महाप्राण ने जिस मकान में अपनी अंतिम सांस ली थी, अब वहां न तो वह मकान है और न ही उनकी पांडुलिपियां, किताबों में बची-खुची पांडुलिपियां भी अब दम तोड़ती दिखती है. निराला के साहित्यिक अवदान, उनके अप्रकाशित-असंग्रहीत साहित्य, पांडुलिपियों के संरक्षण और भौतिक स्मृतियों की वर्तमान स्थिति पर, ईटीवी भारत की टीम ने निराला के परपोते व हिंदी के प्राध्यापक विवेक निराला तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षित वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रविनंदन सिंह से बात की.

अंतिम सांस का साक्षी कमरा: लखनऊ से लौटने के बाद, दारागंज स्थित जिस किराए के कमरे में निराला ने अपनी अंतिम सांस ली थी, आज वह कमरा जमीन से ही नही, बलकि इतिहास के पन्नों से भी दम तोड़ चुका है. इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विवेक निराला बताते हैं. 1996 में जब निराला जी की जन्मशती थी, तब साहित्यकारों और परिवार ने तत्कालीन सरकार से उस कमरे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई और मकान मालिक ने उस जमीन को रातों-रात इस डर से बेंच दी कि कहीं मकान हाथ से न निकल जाए, नए खरीदार ने उस पूरे ढांचे को जमींदोज़ कर दिया और वहां नई इमारत खड़ी कर दी. अब उस ऐतिहासिक जगह का कोई नामोनिशान नहीं बचा है. पांडुलिपियों पर उपेक्षा के ग्रहण (Photo credit: ETV Bhara) वर्तमान 'निराला निवास' के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वह मकान नहीं है, जहां निराला रहते थे. यह कच्चा मकान निराला जी के सुपुत्र रामकृष्ण जी ने 1964 में खरीदा था, जिसे बाद में पक्का कराया. परिवार ने अपनी क्षमता भर स्मृतियों को यहां सुरक्षित रखा है. विवेक निराला कहतें हैं कि उपेक्षा की पराकाष्ठा यहीं खत्म नहीं होती. दारागंज में स्थापित निराला की मुख्य प्रतिमा, जो पहले एक भव्य छतरी के नीचे सुशोभित थी, उसे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गंगा किनारे एक छोटी सी जगह में स्थानांतरित कर दिया गया. विडंबना यह है कि प्रतिमा के ठीक पीछे 'शंकराचार्य मार्ग' का बोर्ड लगा दिया गया है, जिससे आगंतुकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है. यही नहीं, यमुना बैंक रोड (सरस्वती घाट से पुराने यमुना पुल की ओर) स्थित निराला की एक अन्य प्रतिमा आज प्रशासनिक उपेक्षा के चलते धूल फांक रही है. 65 वर्ष बाद भी अधूरा शोध:

निराला जी के व्यक्तिगत सामान जैसे कोट, टोपी और कलम को तो इलाहाबाद संग्रहालय को सौंपा जा चुका है, लेकिन दो अमूल्य पांडुलिपियां आज भी परिवार के पास धरोहर के रूप में रखी हैं, जिसके लिए आज तक किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों ने इन ऐतिहासिक पांडुलिपियों के संरक्षण या डिजिटलीकरण के लिए परिवार से संपर्क नहीं किया. वर्तमान 'निराला निवास (Photo credit: ETV Bhara) निराला के साहित्य संकलन पर विवेक निराला ने बताई बड़ी बात: विवेक निराला ने कहा कि असंग्रहीत अनुवाद और 'मनहर चित्रावली' निराला जी द्वारा किए गए अनेक अनुवाद अब तक 'निराला रचनावली' में संकलित नहीं हो सके हैं. इसके अलावा, पंडित मोतीलाल शर्मा के 30 चित्रों पर निराला जी द्वारा लिखी गईं 30 कविताएं (मनहर चित्रावली) भी रचनावली से बाहर हैं. विवेक निराला कहते हैं कि जब विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के पास भारी-भरकम बजट और परियोजनाएं हैं, तो क्या निराला के साहित्य को समग्र रूप से संजोने का दायित्व केवल उनके परिवार का है? उन्होंने कहा कि हिंदी पट्टी में लेखकों के स्मारकों के प्रति संवेदनहीनता इस कदर है कि उनकी धरोहरों को संग्रहालय में तब्दील करने की कोई सुदृढ़ संस्कृति आज तक विकसित नहीं हो पाई.

अकादमिक उदासीनता: 1961 में निराला के निधन के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य अकादमिक जगत के बजाय निजी स्तर पर हो रहे है. 1983 में नंदकिशोर नवल द्वारा संपादित 'निराला रचनावली' के प्रकाशन के दशकों बाद भी विश्वविद्यालयों ने इस छूटे हुए विपुल साहित्य को खोजने की जहमत नहीं उठाई. विदेशों में जहां शेक्सपियर जैसे रचनाकारों के घरों को वैश्विक धरोहर बनाया जाता है, वहीं हमारे यहां महादेवी वर्मा की 'साहित्यकार संसद', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंत या बच्चन के आवासों को राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय नहीं बनाया जा सका. केवल रस्म अदायगी के लिए जयंती और पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है.