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नसों में खून दौड़ा देती है आदिवासियों की ये जंगली भाजी, छोटी पत्तियों में छिपा है पावर डोज

नसों में खून दौड़ा देती है आदिवासियों की ये जंगली भाजी ( Etv Bharat )

कोईलार भाजी को लेकर आदिवासी मामलों के जानकार चांद सिंह पट्टावी बताते हैं, '' कोईलार एक वृक्ष ही होता है, क्योंकि ये हर मौसम में बना रहता है. इसी की पत्तियों को साग की तरह इस्तेमाल करते हुएं, जिसे कोईलार भाजी कहते हैं. इसके पेड़-पौधे जंगलों में भी पाए जातें है और अब तो जो लोग इसे जानने लग गए हैं, वे इसे ढूंढकर इसका सेवन करते हैं. कई लोग अब इसे अपने घरों में भी लगाने लगे हैं. आदिवासियों के बीच में ये बहुत ही फेमस भाजी है और इसके औषधीय महत्व भी हैं. यही वजह है कि इस जंगली भाजी को लोग अपने घरों में भी लगा रहे हैं.''

शहडोल : ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई ऐसी सब्जियां मिलती हैं, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में लोग नहीं जानते. हालांकि, शहडोल के आदिवासी इलाकों की एक ऐसी चमत्कारी भाजी है, जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इस ट्राइबल बेल्ट की भाजी को कोईलार कहते हैं. इसे खाने वाले बताते हैं कि ये भाजी बिजली जैसी ताकत देती है और नसों में कून दौड़ा देती है. यहां के जनजातीय समाज के लोग लंबे समय से जंगलों से मिलने वाली इस भाजी को भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए जानते हैं पावर डोज कहलाने वाली इस हरी भाजी के बारे में.

चांद सिंह पट्टावी भी कहते हैं कि उन्होंने खुद भी अपने घर में कोईलार भाजी का एक छोटा सा पौधा तैयार कर लिए है, जो उनके बहुत काम आता है.

मुलायम पत्तों से बनाई जाते है भाजी

चांद सिंह पट्टावी बताते हैं, '' जनजातीय समाज के बीच में इसका औषधीय पौधे के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, और इसकी मुलायम कोपलों की भाजी खाई जाती है. मतलब ये कि जब इसके मुलायम छोटे पत्ते होते हैं, तभी उन्हों भाजी के तौरा पर इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर इसके मुलायम छोटे पत्ते मई, जून जुलाई के बीच मिल जाते हैं.

जानें कोईलार भाजी के फायदे और क्यों कहा जाता है इसे पावर बूस्टर (Etv Bharat)

बारिश के बाद कड़े हो जाते हैं कोईलार के पत्ते

चांद सिंह आगे बताते हैं कि जुलाई के बाद पत्ते थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो वो स्वाद नहीं रहता है. आदिवासी समाज के बीच में ऐसी मान्यता है कि इसका जो पेड़ होता है वो रेशेदार होता है, और इसलिए इसकी भाजी खाने से दो से तीन बार में शरीर में जबर्दस्त ताकत आती है, नसों में सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लगता है.

कोईलार भाजी के हैं गजब फायदे (Etv Bharat)

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वे आगे कहते हैं कि इस भाजी को खाने से नसें मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसीलिए हर सीजन में आदिवासी समाज के लोग कोशिश करते हैं कि ये भाजी मिल जाए.

कैसे बनाकर खाते हैं कोईलार की भाजी?

अमृता सिंह बताती हैं, '' जो कोईलार भाजी है इसे 'कचनार का साग' भी कहते हैं. इसे बनाने के लिए मुलायम पत्तियां लेते हैं और फिर पानी में इसे अच्छी तरह से उबाला जाता है. उबालने के बाद पानी अलग कर दिया जाता है, और फिर अगर इसे भाजी के तौर पर खाना चाहते हैं तो उसे वैसा तैयार कर लेते हैं. कुछ लोग इसे बाकी भाजियों की तरह सरसों का तेल, खड़ी मिर्च और लहसुन का तड़का लगाकर तैयार करते हैं, तो कुछ लोग कढ़ी में डालकर इसे खाते हैं. इसके साथ चना दाल, अलग-अलग दाल मिलाकर भी खाया जाता है. ये पेट और आंतों के साथ डायबिटीज की समस्या में भी फायदेमंद बताई जाती है.''