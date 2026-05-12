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खरीफ सीजन से पहले खेतों में लगा दें ये अमृत फसल, डीपी यूरिया की हो जाएगी छुट्टी, बीज से भी कमाएं पैसे

कैसे करें ढेंचा की खेती, क्या हैं इस खेती फायदे जिससे आपकी बढ़ सकती है आमदनी. पढ़ें अखिलेश शुक्ला की शहडोल से रिपोर्ट.

SHAHDOL SESBANIA GREEN MANURE
ढेंचा की खेती के फायदे (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 2:53 PM IST

7 Min Read
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शहडोल: इन दिनों गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के इस मौसम के बाद बरसात का मौसम आएगा. बरसात के मौसम में खरीफ सीजन की खेती क्षेत्र में बड़ी प्रमुखता के साथ की जाती है और इसमें सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है. इन दिनों डीपी यूरिया का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे में डीपी यूरिया को लेकर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. किसानों के लिए हरी खाद में ढेंचा की खेती वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ढेंचा (Sesbania) आपके मिट्टी की संरचना सुधार कर डीपी यूरिया जैसे रासायनिक खादों की छुट्टी कर सकता है.

कैसे करें ढेंचा की खेती

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "ढेंचा को लगाने के लिए मई महीने का आखिरी सप्ताह या जून का पहला सप्ताह बेस्ट होता है. इसे लगाने के लिए एक एकड़ में लगभग 15 से 12 किलो बीज लगता है और अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 30 से 40 किलो के लगभग बीज लगता है. इसका उपयोग मुख्य रूप से हरी खाद के रूप में करते हैं. बुवाई के लिए हल्की बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. वहीं, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो और अच्छी बात है. हल्की सिंचाई करके खेत की जुताई करके आप बुवाई कर सकते हैं, दानों को छिड़क दें, बताई गई मात्रा के अनुसार.

कैसे करें ढेंचा की खेती (ETV Bharat)

जैसे ही आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है और इसमें हल्की सी पुष्पन की अवस्था (Flowering) शुरू हो जाती है, तो इसमें कल्टीवेटर और रोटावेटर के माध्यम से खेत में जुताई कर देते हैं, तो जब भी बारिश होगी तो ये पौधे खेत में ही सड़ेंगे, जिससे ये हमारे उस खेत के मिट्टी को पोषक तत्व देंगे और उसके बाद फिर हम खेतों में धान की रोपाई करते हैं तो फायदे ही फायदे होगा."

हरी खाद के रूप में ढेंचा के फायदे

इसके फायदे की बात करें तो अगर आप हरी खाद मिट्टी में मिक्स करने के बाद आप धान की खेती करते हैं तो इसमें लगने वाली डीपी यूरिया जैसी रासायनिक खाद की मात्रा लगभग कम हो जाएगी. मिट्टी का सुधार बहुत अच्छा होगा, मिट्टी की संरचना सुधरेगी, मिट्टी में जो स्पोर्स होते हैं, हवा के लिए उसकी संख्या बढ़ेगी. मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, मिट्टी की फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सुधार होगा, टाइम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, उसमें सुधार होगा.

Shadol DhainCha Green manure Farming
ढेंचा से मिट्टी को फायदे (ETV Bharat GFX)

मिट्टी में राईजोबियम होता है, जो वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है. हरी खाद जीवाश्म कार्बन मिट्टी में ऐड करेगा जो मिट्टी में फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी. कुल मिलाकर ढेंचा की हरी खाद के तौर पर खेती के बहुत सारे फायदे हैं. पानी की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मतलब मिट्टी में पानी कितने दिन तक रुका रहता है उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है.

हरी खाद खेत में मिलाने के बाद ये रसायन मिट्टी को मिलते

मान लीजिए आप एक हेक्टेयर में ढेंचा उगाते हैं तो जब उसे आप खेत में काट करके मिलाते हैं और हरी खाद बनाते हैं तो उसमें एक हेक्टेयर में लगभग 80 से 100 किलो नाइट्रोजन आपको आने वाली फसल के लिए उपलब्ध हो जाती है. दूसरी ओर इसी प्रकार से फास्फोरस 20 किलो, पोटाश 10 से 12 किलो और अतिरिक्त बायोमास जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं वो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिट्टी में एड ऑन करने का कार्य हो जाता है.

Shadol DhainCha Green manure Farming
हरी खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कई साल तक बनी रहती (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति आगे बताते हैं कि "देखिए इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से किसान रासायनिक खाद वाली खेती बहुत ज्यादा कर रहे हैं ऐसे में अगर अपने खेतों में किसान इन चीजों का समावेश करते हैं, तो मिट्टी की सुधार के साथ-साथ वातावरण में सुधार भी होगा और हमें फायदेमंद पोषक तत्व हमारे मिट्टी को मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे. जब पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे तो पौधों में बढ़वार गुणवत्ता के साथ पौधों में कीट बीमारियों की कमी आएगी और हमें बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और मिट्टी में सुधार होगा.

हर तीन साल में रोटेशन सिस्टम फायदेमंद

वैसे तो ढेंचा को खेत में हरी खाद के तौर पर 3 साल में एक बार लगाना होता है. इसके लिए सबसे बढ़िया यह होता है किसान अपने खेतों का चयन कर लें और हर साल एक-एक एकड़ में करते जाएं. 1 साल 1 एकड़ में दूसरे साल दूसरे एक एकड़ में और तीसरे साल तीसरे 1 एकड़ में और इस तरह से उसे साल दर साल रोटेट करते रहें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी.

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ढेंचा के बीजों में कई किस्म

ढेंचा का हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करने पर हमारी खेती में बढ़ने वाली लागत में भी कमी आएगी. ढेंचा के बीजों के किस्म की बात करें तो पंजाब ढेंचा है, हिसार ढेंचा है इसके अलावा पंत ढेंचा है. यह सभी किस्म के बीज विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों द्वारा डेवलप किये गये हैं. किसानों के लिए आज की डेट में यह सब उपलब्ध हैं.

बीज से भी कमा सकते हैं पैसा

ढेंचा से सिर्फ हरी खाद ही नहीं बनाई जाती, बल्कि ढेंचा के बीज की भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. एक तो ये आसानी से मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो अच्छे खासे दाम में बिकते हैं. ऐसे में ढेंचा की खेती करके इसके बीज बनाकर के भी बेचा जा सकता है और अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सकती है.

SHAHDOL SESBANIA GREEN MANURE FARMING
ढेंचा की खेती (ETV Bharat)

इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ बी के प्रजापति बताते हैं की "इसके बीज बनाने के लिए उचहन वाली जगह पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का छिड़काव कर सकते हैं. इसकी लाइन से लाइन भी आप बुवाई कर सकते हैं और इस फसल को पानी का जहां भराव न हो वहां पर लगाते हैं. आप देखेंगे की नवंबर के महीने में इसकी फली पक जाती है. इसे काट कर आप प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 16 क्विंटल तक बीज प्राप्त कर सकते हैं. बाजार में आप देखेंगे कि इस समय ढेंचा के बीज मुश्किल से मिल पा रहे हैं, या फिर बहुत महंगे मिल रहे हैं. बाजार में अभी 130 से 150 रुपए किलो तक ढेंचा के बीज का रेट है. ऐसे में आप उनके बीज से भी पैसे कमा सकते हैं."

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