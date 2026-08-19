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लहसुन-अदरक हुए गरम, पैदावार में मध्यप्रदेश नंबर वन फिर भी बिगड़ा जायका, जेब पर जमकर भारी

अदरक की चाय और लहसुन का तड़का, दोनों के बढ़ते दाम बिगाड़ रहे किचन का जायका, सामने आई दाम बढ़ने की बड़ी वजह. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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जानें किस वजह से बढ़ रहे लहसुन-अदरक के दाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:28 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:35 AM IST

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शहडोल : बरसात में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के चलते सब्जियों के दाम वैसे ही बढ़े हुए हैं लेकिन लहसुन और अदरक ने गदर मचाया हुआ है. इनके दाम कुछ इस तरह से बढ़े हैं कि नॉर्मल कुकिंग के लिए 10 रु की अदरक-लहसुन मांगने पर व्यापारी साफ मना कर रहे हैं. 200 से 250 ग्राम लहसुन अदरक भी 40 रु से लेकर 60 रु तक आ रहा है. वहीं, आने वाले दिनों में इनके दाम और ज्यादा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है.

लहसुन के दाम छू रहे आसमान

सब्जी बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रहीं अमृता सिंह कहती हैं, '' इन दिनों तो वैसे ही सारे सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन लहसुन और अदरक के दाम तो बहुत ज्यादा हैं. लहसुन जहां खुले बाजार में 100 से 200 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है. वहीं, अदरक का तो रेट ही मत पूछिए, अदरक पहले 10 रु की भी मिल जाती थी पर अब सब्जी वाले 10 रु की अदरक या लहसुन देने से भी साफ मना कर रहे हैं. अदरक 200 से 250 रुपए किलो चल रहा है. किचन का जायका बिगड़ना तो तय है.''

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लहसुन-अदरक के आसमान छूते दाम (Etv Bharat)

इस वजह से बढ़ रहे दाम, सावन के बाद आएगा और उछाल

आलू, प्याज, लहसुन-अदरक के व्यापारी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, '' हम पिछले कई सालों से इसका धंधा कर रहे हैं, और इस बार एक बार फिर से लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं. प्याज तो फिर भी ₹30 से लेकर के ₹40 पर स्थिर है, लेकिन लहसुन खुले बाजार में ₹100 से लेकर के ₹200 किलो तक बिक रहा है, जबकि अदरक₹200 से ₹250 किलो तक चल रहा है.'' इसकी वजह बताते हुए उपेंद्र कहते हैं, '' कुछ तो मौसम की वजह है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और दूसरी जगह से माल ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, और जब माल एक जगह रुक जाता है तो खराब भी होता है, एक तरह से कहें तो जितनी मार्केट में डिमांड है, उतना माल आ नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि उनके दाम बढ़ रहे हैं.''

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लहसुन-अदर के उत्पादन में नंबर-1 है मध्य प्रदेश (Etv Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, '' अभी तो सावन का महीना चल रहा है इसलिए दाम कुछ स्थिर हैं, यह महीना खत्म होने दीजिए एक बार फिर से दाम और चढ़ने लगेंगे, लहसुन के दाम अभी और बढ़ेंगे.''

थोक रेट में क्या दाम, क्या अभी और बढ़ेगा?

शहडोल में सब्जी के थोक विक्रेता लखन पांडे बताते हैं, '' लहसुन के थोक रेट में बात करें तो अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से ₹100 से लेकर के ₹180 किलो तक बाजार में बिक रहे हैं. दाम बढ़ने के पीछे कुछ तो जमाखोरी भी एक वजह है और कुछ फसल खराब होना भी एक वजह है. कुछ माल की आवक जावक की वजह से भी है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है.''

लहसुन-अदरक में मध्यप्रदेश नंबर वन, फिर भी बिगड़ रहा जायका (Etv Bharat)

लखन शर्मा आगे कहते हैं, '' हमारे शहडोल क्षेत्र में जो लहसुन है, मालवा क्षेत्र से आता है. सीहोर से, शाजापुर से, इंदौर, उज्जैन और कुछ माल राजस्थान से भी आता है. अक्टूबर में हमें संभावना लग रही है कि लहसुन के दाम और बढ़ेंगे.''

लहसुन-अदरक में मध्यप्रदेश नंबर वन, फिर भी महंगा

देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा लहसुन और अदरक का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही है. मध्य प्रदेश इस मामले में नंबर वन है. लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, यहां देश का सबसे अधिक लहसुन उगाया जाता है, तो वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पर गुजरात है. इसी तरह अदरक की बात करें तो इस मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर असम है, और चौथे नंबर पर उड़ीसा है.

Shadhol, Ginger Garlic price
लहसुन के दाम छू रहे आसमान (Etv Bharat)

कब और कैसे होती है लहसुन-अदरक की खेती?

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं, '' मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अदरक की खेती छिंदवाड़ा में होती है, जिसको हम जिंजर सिटी के नाम से भी जानते हैं. लहसुन की अगर हम बात करें तो लहसुन मुख्य रूप से मंदसौर, नीमच, शाजापुर, रतलाम, इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा की जाती है. इसकी खेती की बात करें तो अदरक की खेती मुख्य रूप से हमारे यहां जून के महीने में शुरू हो जाती है, इसके बुवाई का यही सबसे उत्तम समय होता है, और लहसुन मुख्य रूप से सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में की जाती है, जब इसकी बुवाई का कार्य किया जाता है.''

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अदरक की चाय और लहसुन का तड़का दोनों पड़ रहे महंगे (Etv Bharat)
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि दोनों फसलें जो हैं कंद वाली फसलें हैं. इसके लिए मुख्य रूप से बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जहां पर जल भराव बहुत ज्यादा ना हो, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की बहुलता हो. अदरक मुख्य रूप से 200 से 250 दिन की फसल होती है, लहसुन जो है आमतौर पर लगभग 5 से 6 महीने की खेती की जाती है, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, '' अगर हम लहसुन की बात करें तो सितंबर लास्ट और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में अगर हम इसकी खेती करते हैं, तो ये मुख्य रूप से फरवरी मार्च तक इसकी खुदाई हो जाती है.''

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:35 AM IST

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