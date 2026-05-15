'10 का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती फिर फंसे, अब दिव्यांगों का अपमान, FIR की मांग
दिव्यांग जन कल्याण समिति (उ.प्र.) ने मेरठ के SSP को प्रार्थना पत्र सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 5:50 PM IST
मेरठ : 10 का बिस्कुट कितने का है... से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती का एक और विवादित वीडियो सामने आया है. इस बार शादाब जकाती ने दिव्यांगों को लेकर वीडियो बनाकर जारी किया है. वीडियो वायरल होने के बाद दिव्यांगों में नाराजगी है. शुक्रवार को दिव्यांग जन कल्याण समिति (उ.प्र.) ने कड़ा रोष व्यक्त किया. समिति ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को प्रार्थना पत्र सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है.
दिव्यांग जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा, शादाब जकाती नाम का एक यूट्यूबर दिव्यांग समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है. उसने अपने वीडियो में 'लंगड़े-लूले' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. हम 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं.
अमित कुमार शर्मा ने कहा, अगर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, तो पूरा दिव्यांग समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा. हमें कानून से कड़ी सजा की उम्मीद है. समिति ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो जांच कराई जाए. वीडियो बनाने व प्रसारित करने वाले सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए.
समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से विवादित वीडियो को तुरंत हटवाने की भी अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. दिव्यांग समाज का कहना है कि वे अब अपनी गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे और आरोपी को जेल भिजवाकर ही दम लेंगे.
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