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Success Story: कभी बंदिशों में कटी जिंदगी, आज खड़ा किया ₹20 करोड़ का साम्राज्य; शबीना खातून की कहानी कर देगी हैरान

नालंदा: कहते हैं सफलता का रास्ता अक्सर संघर्षों की कठिन राह से होकर गुजरता है ..कम उम्र में हुई शादी से 8वीं कक्षा के बाद जिस महिला की पढ़ाई छूट गई, आज वहीं महिला आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. बिहार के नालंदा स्थित राजगीर प्रखंड के सिलाव थाना क्षेत्र के सीमा गांव निवासी मो. इकबाल की पत्नी शबीना खातून की यह कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

राजगीर के होटलों में ठहरने वाले नए बीपीएससी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण के दौरान शबीना के पास भेजा जाता था. पति इकबाल बताते हैं कि वे कभी शबीना को इन कार्यों से नहीं रोकते थे, बल्कि हमेशा सहयोग करते रहे, ताकि अन्य गरीब महिलाएं भी आगे बढ़ सके. लॉकडाउन के दौरान जब सभी कामकाज ठप हो गए थे, तब शबीना ने गांव की महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया.

उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद 2014 में उन्होंने अपनी बेटी से पढ़ना शुरू किया और बिना किसी शिक्षक की मदद के 2016 में मैट्रिक की परीक्षा दी. बिहार बोर्ड से इस परीक्षा में वे सेकंड डिवीजन से पास हुईं. आज शबीना की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है. उनके पास इंडोनेशिया, इथोपिया, मलेशिया, लंदन और अमेरिका तक से लोग यह सीखने आते हैं, कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं किस तरह आत्मनिर्भर बन सकती हैं.

जीविका से जुड़ी महिलाओं को सिलाई सीखातीं शबीना खातून (ETV Bharat)

पति इकबाल बताते हैं, कि यूपी में बड़े-बड़े अधिकारी भी शबीना के साथ बैठकर यह सीखने की कोशिश करते थे, कि जमीनी स्तर पर जीविका का काम कैसे होता है. अधिकारी उनके समझाने के तरीके से इतने प्रभावित होते थे कि पूछ बैठते थे कि आखिर दीदी कितनी पढ़ी-लिखी हैं. शबीना बताती हैं, कि उस समय वे खुद 8वीं पास ही थीं, लेकिन अधिकारियों के इसी सवाल ने उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

2010 में वे जीविका में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (Community Resource Person) के रूप में काम करने लगीं, जिसके लिए उन्हें उस समय 6 हजार रुपए महीना मिलता था. 2014 में शबीना आजीविका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश गईं, जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, सोनभद्र समेत सात जिलों में काम किया. इस दौरान उन्हें डेढ़ महीने के लिए 45 से 62 हजार रुपये तक मिलते थे.

इसी दौरान 2009 में गांव में जीविका समूह की शुरुआत हुई और शबीना उससे जुड़ गईं. धीरे-धीरे उनकी कर्मठता की वजह से समूह ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और यहीं से उनके सशक्तिकरण की यात्रा शुरू हुई. शबीना बताती हैं, कि शुरुआत में घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने पति को समझाया और बैंक जाने की अनुमति ली.

शबीना मूल रूप से वैशाली के हाजीपुर की रहने वाली हैं. वह एक साधारण परिवार में पली बढ़ीं. वर्ष 2000 में उनकी शादी नालंदा के सीमा गांव निवासी मो. इकबाल से हुई जो पेशे से सिलाई का काम करते थे. उस समय वे सिर्फ 8वीं पास थीं. पति मो. इकबाल बताते हैं, कि शादी के बाद शबीना घर-गृहस्थी बखूबी संभाल रही थीं, लेकिन उनके मन में पढ़ाई कर हमेशा कुछ और कर आगे बढ़ने की ललक रहती थी.

शबीना खातून ने जीविका से जुड़कर अपनी कठिनाइयों को चुनौती में बदला और आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया. एक मैगज़ीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीर ने उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को और भी प्रेरणादायक बना दिया. जीविका समूह से जुड़कर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जो खुशहाल जीवन गुजार रही हैं.

शिक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और मनरेगा विभाग की मांग पर जीविका दीदियों ने करीब तीन लाख मास्क तैयार किए. इस काम से कई दीदियों ने एक से डेढ़ लाख रुपए तक की कमाई की, जबकि कोरोना काल में उनके घरों में खाने तक के लाले पड़े हुए थे. शबीना बताती हैं कि उस दौर की कई महिलाएं आज भी कहती हैं कि अगर शबीना दीदी नहीं होतीं तो उनका घर कैसे चलता?

2016 में मिला ढाई करोड़ रुपए का एग्रीमेंट

2012 में शबीना ने राजगीर के नहूब, पिलखी और नई पोखर पंचायत में शौचालय निर्माण का काम शुरू करवाया. 2016 में उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ ढाई करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया, जिसके तहत शौचालय बनवाने वाली दीदियों को 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में दिलाई गई. इसके अलावा उन्होंने कई महिलाओं को महाजनों के कर्ज के जाल से भी मुक्ति दिलाई. समूह के माध्यम से पैसा दिलाकर उनका हिसाब-किताब करवाया गया.

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सामाजिक मुद्दों पर भी उठाई आवाज

शबीना सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने आवाज उठाई. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को थाने तक ले जाकर न्याय दिलाने में उन्होंने मदद की. एक मामले में ससुराल में प्रताड़ित हो रही एक महिला को महिला थाने के जरिए न्याय दिलाया गया, जो आज खुशहाल जीवन जी रही है.

शराबबंदी को लेकर अहम भूमिका

गांव में शराबबंदी को लेकर भी शबीना ने अहम भूमिका निभाई. 2010 में उनके गांव में चार-पांच जगहों पर शराब बिकती थी, जिसकी वजह से कई महिलाएं पति की मारपीट का शिकार होती थीं. समूह की दीदियों के साथ मिलकर उन्होंने शराब बिक्री बंद करवाई और थाने में शिकायत कर शराब बेचने वालों को पकड़वाया.

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ शबीना (ETV Bharat)

2014 में तत्कालीन सीएम से शराबबंदी की मांग

2014 में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात में शबीना ने सीधे उनसे राज्य में शराबबंदी लागू करने की मांग रखी थी. शबीना बताती हैं कि वे आज भी नीतीश कुमार का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि शराबबंदी से महिलाओं को सम्मान और जीविका योजना से आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण मिला है.

"नीतीश कुमार का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि उनके द्वारा ही शराबबंदी से महिलाओं को सम्मान और जीविका योजना से आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण मिला." - शबीना खातून, सीएलएफ, जीविका समूह

अपने घर में शबीना खातून (ETV Bharat)

अब तक पांच हजार महिलाओं के साथ किया काम

शबीना अब तक करीब पांच हजार महिलाओं के साथ काम कर चुकी हैं, जिनमें से करीब 99 फीसदी महिलाएं आज सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं. मुर्गी पालन, बकरी पालन, कपड़ा व्यवसाय जैसे कामों से जुड़कर ये महिलाएं अपना जीवन बेहतर बना रही हैं. गांव के करीब 90 प्रतिशत लोग जीविका समूह से जुड़े हुए हैं और इनका सालाना टर्नओवर करीब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.

पति की खुशी

पति मो. इकबाल, जो पहले सिलाई का काम करते थे वे अब कपड़े की दुकान चलाते हैं, कहते हैं कि शबीना की तरक्की देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है. उनका कहना है, कि शबीना नेकी और भलाई का काम कर रही हैं और इसी वजह से उनकी शोहरत बढ़ रही है.

"शबीना की तरक्की देखकर बहुत खुशी होती है, वो नेकी और भलाई का काम कर रही हैं और इसी वजह से उसकी शोहरत बढ़ रही है."- मो. इकबाल, शबीना के पति

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क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जिम्मेदारी

शबीना वर्तमान में जीविका में सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. फिलहाल वे आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलवाने के काम की प्रभारी हैं और राजगीर ब्लॉक की जीविका दीदियों से यूनिफॉर्म तैयार करवाकर पहुंचाने का काम देखती हैं. आज भी वे आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाई जाती हैं, जिसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता भी मिलता है.

"मेरा सपना है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर बड़े मुकाम तक पहुंचें और नौकरी करें. सभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा."- शबीना खातून, सीएलएफ, जीविका

सम्मानित होती शबीना खातून (ETV Bharat)

राष्ट्रीय सम्मान से भी हुईं सम्मानित

गौरतलब है, कि 1700 मतदाताओं और 800 घरों की आबादी वाले सीमा गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शबीना के कामकाज से प्रभावित हो चुके हैं, हालांकि उस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण शबीना उनसे मुलाकात नहीं कर पाई थीं. इसके लिए कई राष्ट्रीय सम्मान भी पा चुकी हैं.



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