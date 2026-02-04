ETV Bharat / state

दिल्ली में शब-ए-बारात की रौनक: दुआ, यादों और सुरक्षा के साए में गुज़री मग़फ़िरत की रात

शब-ए-बारात पर दिवंगत परिजनों और अज़ीज़ों को किया गया याद

आत्मनिरीक्षण और सुधार का संकल्प लेना है मकसद शब-ए-बारात की रात मुसलमानों ने नफ़्ल नमाज़, क़ुरआन की तिलावत, ज़िक्र और दुआ में समय बिताया. यह इबादत व्यक्तिगत रही, जिसका उद्देश्य ईश्वर से नज़दीकी, गुनाहों की माफ़ी और अपने आचरण में सुधार करना रहा.धार्मिक विद्वानों ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि इस रात का असली मक़सद दिखावा नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और सुधार का संकल्प लेना है.

शब-ए-बारात का उल्लेख क़ुरआन में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन हदीसों में इस रात की फ़ज़ीलत का ज़िक्र किया गया है. हदीसों के अनुसार, इस रात अल्लाह ने अपनी विशेष रहमत नाज़िल की और बड़ी संख्या में लोगों के गुनाह माफ़ किए, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क, ज़ुल्म या आपसी दुश्मनी में लिप्त है. हालांकि धार्मिक विद्वानों के बीच इस बात को लेकर मतभेद रहे कि इस रात तक़दीर लिखी जाती है या नहीं, लेकिन इस पर आम सहमति बनी कि शब-ए-बरात मग़फ़िरत, तौबा और आत्मशुद्धि की रात है.

गुनाहों से मुक्ति की रात के रूप में मनाया गया शब-ए-बारात ‘शब’ फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ रात और ‘बारात’ का मतलब मुक्ति या निजात होता है. इस प्रकार शब-ए-बारात को गुनाहों से मुक्ति की रात के रूप में याद किया गया. अरबी में इस रात को लैलतुन-निस्फ़ मिन शाबान कहा गया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात अल्लाह तआला ने अपने बंदों की दुआएं क़बूल करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करने वालों को माफ़ करते है.

नई दिल्ली: शब-ए-बारात इस्लाम धर्म की उन महत्वपूर्ण रातों में से एक रही, जिसे गुनाहों से निजात, आत्ममंथन और ईश्वर की रहमत से जोड़कर देखा गया. हर साल की तरह इस बार भी यह रात इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14 और 15 तारीख़ के दरमियान मनाई गई. धार्मिक आस्था के साथ-साथ शब-ए-बारात ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप को भी एक बार फिर सामने रखा. भारत जैसे बहुधार्मिक देश में शब-ए-बारात केवल इबादत तक सीमित नहीं है बल्कि इसने सद्भाव, संयम और सामाजिक ज़िम्मेदारी का संदेश भी दिया.

दिवंगत परिजनों और अज़ीज़ों को किया गया याद

शहर के कई इलाक़ों में शब-ए-बारात की रात कब्रिस्तानों और दरगाहों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिली. लोगों ने अपने दिवंगत परिजनों और अज़ीज़ों को याद किया, फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाईं तथा उनके लिए दुआ-ए-मग़फ़िरत मांगी.यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवीय भावना से भी जुड़ी दिखाई दी, जहां लोगों ने जीवन की नश्वरता को महसूस किया. विद्वानों के अनुसार, इस अमल का उद्देश्य दुआ और स्मरण रहा, न कि आडंबर.

दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में पारंपरिक तरीके से मनाया गया

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में शब-ए-बारात को सांस्कृतिक रूप में भी मनाया गया. घरों में हलवा और अन्य मिठाइयां बनाई गईं,पड़ोसियों और रिश्तेदारों में खाना बांटा गया,और कुछ इलाक़ों में घरों व मस्जिदों में रोशनी की गई.विशेषज्ञों के अनुसार, ये परंपराएं धार्मिक अनिवार्यता नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक मेल-जोल और साझेदारी की भावना को दर्शाती है.

शब-ए-बारात को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा रही सख्त

शब-ए-बरात को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा रही सख्त

पिछले वर्षों में शब-ए-बारात के दौरान कुछ इलाक़ों से बाइक स्टंट, तेज़ रफ़्तार और हुड़दंग की शिकायतें सामने आई थीं इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन और पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती. दिल्ली पुलिस की कड़ी व्यवस्था शब-ए-बरात को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए. शहर के संवेदनशील इलाक़ों में जगह-जगह चेकपोस्ट लगाए गए, पुलिस गश्त बढ़ाई गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए.

पुलिस प्रशासन ने की सार्वजनिक शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना रहा कि यह रात शांति, सद्भाव और सुरक्षा के साथ संपन्न हो. शब-ए-बारात ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था के साथ-साथ नागरिक ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है. सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना भी उसी धार्मिक भावना का हिस्सा रहा, जिसकी शिक्षा इस्लाम देता है.

कब्रिस्तानों में अपनों को याद करने पहुंचे

शब-ए-बारात न डर की रात रही और न ही अंधविश्वास की. यह आत्मनिरीक्षण, सुधार और उम्मीद की रात बनकर सामने आई. कब्रिस्तानों में अपनों को याद करना, इबादत में समय बिताना और समाज में शांति बनाए रखना.यही इस रात का सार रहा. धर्म, संस्कृति और प्रशासन के संतुलन के साथ शब-ए-बरात शांति और सद्भाव के माहौल में संपन्न हुई.

