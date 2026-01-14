ETV Bharat / state

गुटखा किंग पर SGST की बड़ी कार्रवाई, 317 करोड़ की पेनल्टी

सुपारी के नाम पर गुटखा बनाने और बेचने वाले गुटखा किंग पर राज्य जीएसटी विभाग ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है.

January 14, 2026

दुर्ग: पिछले साल जुलाई और सितंबर के महीने में स्टेट GST विभाग ने गनियारी गांव में स्थित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की. कोमल फूड प्रोडक्ट्स के नाम पर संचालित इस फैक्ट्री से टीम को लाखों रुपयों का गुटखा बनाने का सामान मिला. छापामार कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक गुरमुख जुमनानी फरार हो गया था जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है.

गुटखा किंग पर 317 करोड़ रुपये का जुर्माना

दुर्ग जिले में गुटखा किंग के नाम से मशहूर गुरमुख जुमनानी पर स्टेट जीएसटी ने 317 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. जांच में खुलासा हुआ कि जुमनानी पिछले 5 वर्षों से मीठी सुपारी के नाम पर प्रतिबंधित तंबाकू युक्त सितार गुटखा का अवैध निर्माण करने के साथ ही इसे बेच भी रहा था. जिस पर गुटखा किंग पर कार्रवाई की गई.

Gutkha King in Bhilai
मीठी सुपारी के नाम पर बना रहे थे गुटखा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मीठी सुपारी के नाम पर गुटखा का काला कारोबार

यह पूरी कार्रवाई जुलाई 2025 में पड़े छापे के बाद की गई है. तंबाकू का फॉर्मूला तैयार करने के लिए विशेष रूप से छिंदवाड़ा से कर्मचारी बुलाया गया था. जुमनानी के बेटे सागर की कोमल फूड फैक्ट्री (जोरातरई-गनियारी) में गुटखा की पैकिंग होती थी, जबकि कच्चा माल राजनांदगांव में तैयार किया जाता था. टैक्स चोरी और अवैध व्यापार के पुख्ता सबूत मिलने के बाद विभाग अब पांच साल के बकाया टैक्स की वसूली कर रहा है.

