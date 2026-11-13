SGPGI लखनऊ में वर्कशॉप: मलेरिया और कालाजार उन्मूलन पर ज़ोर, 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य
SGPGI लखनऊ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मलेरिया और कालाजार उन्मूलन पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:51 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:04 PM IST
लखनऊ: मलेरिया और कालाजार जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश समेत देशभर में प्रयास तेज हो गए हैं. भारत ने कालाजार के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है, जबकि मलेरिया मुक्त भारत के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा गया है. इसी दिशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस) में शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) इंडिया के सहयोग से एक दिवसीय सीएमई और कार्यशाला हुई. 'मलेरिया एवं कालाजार: प्रयोगशाला से उन्मूलन तक' विषय पर हुई इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने समय पर बीमारी की पहचान, आधुनिक प्रयोगशाला जांच, बेहतर उपचार और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया.
मलेरिया से होने वाली मौतों में आई कमी: एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमन ने किया. कार्यशाला में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2014 में 562 थी, जो 2024 में घटकर 86 रह गई. वर्ष 2024 में वैश्विक मलेरिया मामलों में भारत की हिस्सेदारी 0.7 प्रतिशत और मौतों में 0.6 प्रतिशत रही. हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कुल मामलों में भारत की हिस्सेदारी करीब 73 प्रतिशत रही.
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन ढांचे के तहत वर्ष 2027 तक देश में स्थानीय मलेरिया संक्रमण को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने की योजना है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीमारी की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और संक्रमण की लगातार निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
कालाजार के मामलों में भी आई गिरावट: कालाजार के मोर्चे पर भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है. कार्यशाला में साझा आंकड़ों के अनुसार, देश में कालाजार के मामले वर्ष 2022 में 891 थे, जो 2023 में घटकर 599 और 2024 में 485 रह गए. वर्ष 2023 में देश के 54 ऐतिहासिक रूप से प्रभावित जिलों के सभी 633 ब्लॉकों में प्रति 10 हजार आबादी पर एक से कम मामला दर्ज किया गया. इस तरह इन क्षेत्रों ने कालाजार उन्मूलन का निर्धारित मानक हासिल कर लिया.
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 71 ब्लॉक भी ऐतिहासिक रूप से कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं. इनमें बलिया, कुशीनगर और देवरिया ऐसे जिले हैं, जहां इस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे क्षेत्रों में बीमारी की पहचान, उपचार और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उन्मूलन के लक्ष्य के लिए जरूरी है.
सटीक जांच और मजबूत निगरानी पर जोर: एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमन ने कहा कि किसी भी बीमारी के उन्मूलन में समय पर और सटीक प्रयोगशाला जांच की अहम भूमिका होती है. मरीजों को बेहतर उपचार देने के साथ ही बीमारी की निगरानी और उन्मूलन के प्रमाणन के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक, प्रयोगशाला कर्मी, विश्वसनीय आंकड़े और मजबूत दस्तावेजीकरण जरूरी हैं. उन्होंने बीमारी की पहचान से लेकर उसके उन्मूलन तक प्रयोगशालाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.
कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के जोनल समन्वयक डॉ. नित्यानंद ठाकुर ने उत्तर प्रदेश और देश में मलेरिया एवं कालाजार की स्थिति पर जानकारी दी. एसजीपीजीआई के डॉ. अवधेश कुमार ने कालाजार के सूक्ष्मजैविक निदान, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रो. अमरेश कुमार सिंह ने इसके नैदानिक निदान और उपचार पर चर्चा की.
विशेषज्ञों ने साझा की जांच और उपचार की जानकारी: डब्ल्यूएचओ के डॉ. तन्नुज आर. शर्मा ने कालाजार उन्मूलन के लिए निगरानी व्यवस्था और प्रमाणन से जुड़े दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया समझाई. वहीं, आरएमएलआईएमएस के प्रो. मनोदीप सेन ने मलेरिया की महामारी विज्ञान पर व्याख्यान दिया. एसजीपीजीआई के डॉ. अक्षय आर्य ने मलेरिया की प्रयोगशाला जांच और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. इम्तियाज शरीफ ने इसके निदान एवं उपचार से जुड़ी जानकारी साझा की.
कार्यशाला में माइक्रोबायोलॉजी, संक्रामक रोग, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बाल रोग और त्वचा रोग विभागों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. व्याख्यान के बाद प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र भी हुए. इनमें 30 से अधिक प्रतिभागियों ने मलेरिया और कालाजार की जांच एवं निगरानी से जुड़ी तकनीकों को समझा और उनका प्रशिक्षण लिया. कार्यक्रम की आयोजन अध्यक्ष प्रो. रुंगमेई एसके मरक और आयोजन सचिव डॉ. अवधेश कुमार रहे. इसके सफल संचालन में एसजीपीजीआई और आरएमएलआईएमएस के विशेषज्ञों, रेजिडेंट चिकित्सकों, शोधार्थियों और तकनीकी कर्मचारियों ने सहयोग किया.
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