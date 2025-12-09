ETV Bharat / state

रूमेटिक हार्ट डिजीज का पता लगाएगा SGPGI; स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू, चार चरण में बनाया गया प्लान

कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने बताया कि एआई आधारित डिजिटल स्टेथोस्कोप से दिल की जांच की जा रही है.

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में बीते 5 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से कक्षा 6 के छात्र की मौत हो गई थी. बच्चे की असमय मौत सभी के लिए चिंता का विषय है. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) अब स्कूलों में बच्चों के दिल के वाॅल्व से जुड़े रोगों (रूमेटिक हार्ट डिजीज) का पता लगाएगा.

चिकित्सकों के मुताबिक, पहले चरण में लखनऊ के करीब दर्जन भर स्कूलों में आरएचडी रोको अभियान (रूमेटिक ह्रदय रोग) शुरू किया है. इसके तहत 5 से 15 वर्ष के बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ वाले बच्चों के दिल की स्क्रीनिंग की जा रही है. एआई आधारित स्टेथोस्कोप की मदद से बच्चों के दिल की जांच की जा रही है. यह डिवाइस बच्चों की छाती पर रखते ही चंद सेकेंड में दिल का हाल बता देगी, इन्हें पीजीआई लाकर इलाज मुहैया कराया जाएगा. पीजीआई के रूमेटिक हृदय रोग रोको पहल अभियान का प्लान प्रदेश सरकार और स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन ने तैयार किया है.

लक्षण
- सांस लेने में समस्या होना.
- सीने में असहनीय दर्द.
- असामान्य दिल की धड़कन.
- दिल का तेज धड़कना.
- टखना और पैरों में सूजन.

कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर का कहना है कि रूमेटिक हृदय रोग की पहचान और खात्मे के लिए चार चरण में प्लान बनाया गया है. पहले चरण में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्वास्थ्यकर्मी स्कूल में बच्चों से मौखिक प्रश्नावली खांसी, बुखार, चलने में थकान, सीने में दर्द व सांस की तकलीफ के सवाल पूछते हैं. एआई आधारित डिजिटल स्टेथोस्कोप से दिल की जांच की जा रही है. धड़कन व अन्य कोई असमानता वाले बच्चों का स्कूल में ईको किया जाएगा. वाॅल्व सिकुड़न, लीकेज पर पीजीआई लाकर उपचार किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बच्चों-बड़ों को सीपीआर करना आना चाहिए. स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि बच्चों, शिक्षकों, कर्मियों को सीपीआर का नियमित प्रशिक्षण दें व एईडी मशीन रखें. इससे हार्ट अटैक आने पर त्वरित राहत दी जा सकती है. उनका कहना है कि आरएचडी में वाॅल्व में सिकुड़न, लीकेज होता है. विश्व में इसके 50 फीसदी केस भारत में हैं. उपचार में देरी पर यह जानलेवा हो सकता है.

लखनऊ में स्कूल में कार्डियक अरेस्ट से छात्र की हुई थी मौत : लखनऊ में बीते 5 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से कक्षा 6 के छात्र की मौत हो गई थी. बच्चा शुक्रवार को स्कूल में एग्जाम देने गया था. इस दौरान वह बेहोश हो गया था. स्कूल स्टाफ बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा था, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद से परिजनों में चीख-पुकार मच गई थी. स्कूल के अनुसार बच्चे को पहले से न्यूरो संबंधी बीमारी थी. उसका इलाज भी चल रहा था. स्कूल प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस समय स्कूल में यूनिट टेस्ट-2 की परीक्षा चल रही है.

