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टॉप-10 मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में शामिल SGPGI; देशभर की रैंकिंग में मिला 7वां स्थान

देशभर की रैंकिंग में मिला 7वां स्थान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. द वीक-हंसा रिसर्च बेस्ट हॉस्पिटल्स सर्वे में एसजीपीजीआई को देश के सर्वश्रेष्ठ मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों में 7वां स्थान मिला है.

खास बात यह है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों को शामिल करते हुए जारी इस रैंकिंग में संस्थान ने देश के टॉप-10 अस्पतालों में जगह बनाई है. सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों की श्रेणी में एसजीपीजीआई देश में तीसरे स्थान पर रहा.