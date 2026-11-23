टॉप-10 मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में शामिल SGPGI; देशभर की रैंकिंग में मिला 7वां स्थान
समग्र रैंकिंग के अलावा एसजीपीजीआई ने पांच प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञताओं में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:38 AM IST
लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. द वीक-हंसा रिसर्च बेस्ट हॉस्पिटल्स सर्वे में एसजीपीजीआई को देश के सर्वश्रेष्ठ मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों में 7वां स्थान मिला है.
खास बात यह है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों को शामिल करते हुए जारी इस रैंकिंग में संस्थान ने देश के टॉप-10 अस्पतालों में जगह बनाई है. सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों की श्रेणी में एसजीपीजीआई देश में तीसरे स्थान पर रहा.
इस सूची में पहले स्थान पर एम्स, नई दिल्ली और दूसरे स्थान पर पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ है. वहीं, लखनऊ के अस्पतालों में एसजीपीजीआई को पहला स्थान मिला है. उत्तर भारत के मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों में पांचवीं और उत्तरी क्षेत्र के सरकारी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों में तीसरी रैंक हासिल की है.
सर्वेक्षण में अस्पतालों का मूल्यांकन पांच प्रमुख मानकों पर किया गया. इनमें समग्र प्रतिष्ठा, चिकित्सकों की दक्षता, आधारभूत संरचना और सुविधाएं, अनुसंधान व नवाचार और रोगी देखभाल शामिल हैं.
वर्ष 2026 का यह सर्वे देश के 19 प्रमुख शहरों और एनसीआर में कराया गया. समग्र रैंकिंग के अलावा एसजीपीजीआई ने पांच प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञताओं में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
इनमें पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डायबिटीज केयर और कार्डियोलॉजी शामिल हैं. यह उपलब्धि संस्थान की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जटिल बीमारियों के इलाज की क्षमता को दर्शाती है.
बता दें कि द वीक और हंसा रिसर्च की ओर से यह सर्वे प्रतिवर्ष कराया जाता है. इसमें चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, अस्पतालों से जुड़े तथ्यात्मक आंकड़ों और विशेषज्ञों की समीक्षा के आधार पर देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की रैंकिंग तय की जाती है.
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